Volatilidade atualmente observada nos principais instrumentos financeiros. Fonte: xStation5 A volatilidade atualmente observada no mercado cambial. Fonte: xStation5 A volatilidade atualmente observada no mercado bolsista europeu. Fonte: xStation5 A sessão de negociação desta terça-feira nos mercados europeus decorre num ambiente volátil, embora dominado pela incerteza em torno do cessar-fogo de cinco dias acordado entre os EUA e o Irão relativamente aos ataques a alvos energéticos, apesar de o Irão negar que tenham ocorrido quaisquer negociações e de o próprio Israel continuar os seus ataques.

O dólar, o petróleo e o ouro continuam a ser os principais indicadores da volatilidade do mercado em meio à agitação geopolítica.

Analisando-os agora, podemos ver que a sessão de hoje decorre num clima de ceticismo do mercado. O petróleo e o USD estão a superar o ouro, o que pode indicar que o mercado ainda vê muitos riscos nos próximos dias.

OIL e OIL.WTI registam uma subida superior a 1%, embora os preços se mantenham abaixo dos 98 dólares por barril. Nas próprias bolsas de valores, não se observa uma tendência clara, embora o momentum tenha-se tornado mais pessimista nos últimos minutos. O DAX 40 alemão regista atualmente uma queda de 0,8%, enquanto o CAC 40 francês cai 0,7% no final da primeira sessão de negociação desta terça-feira. O W20 polaco apresenta um desempenho muito fraco, com quedas de cerca de 1,1% (o maior perdedor do continente). No que diz respeito às empresas individuais, a SAP está a atrair a maior atenção dos investidores. As suas ações caíram 4% para 147,66 €, o seu nível mais baixo em 26 meses, tornando-se a ação com pior desempenho no índice DAX, com uma queda total de 29% desde o início do ano. O analista do JPMorgan, Toby Ogg, rebaixou a classificação da ação de «Overweight» para «Neutral» e reduziu drasticamente o preço-alvo de 260 € para 175 €, ao mesmo tempo que retirou a ação da «Analyst Focus List». Citou o abrandamento esperado no crescimento da métrica Current Cloud Backlog (CCB), o aumento da volatilidade dos resultados resultante da transformação do modelo de negócio e a necessidade de um maior investimento face à intensificação da concorrência, o que o levou a rever em baixa as suas previsões de resultados para 2026–2028. A Kepler Cheuvreux e a Jefferies também baixaram os seus preços-alvo para 190 € e 230 €, respetivamente, mas ambas as empresas mantiveram as suas classificações de «Comprar», sinalizando confiança no potencial a longo prazo da empresa, apesar dos desafios a curto prazo. As ações da Bayer AG caíram quase 3% na sequência de notícias de que o fundo de investimento Inclusive Capital Partners está a considerar a venda de um lote de 8,5 milhões de ações (0,9% do capital social) no valor aproximado de 327 milhões de euros, o que o mercado interpreta como um sinal de que Ubben acredita que o potencial de crescimento da empresa se esgotou. Em consequência, a Bayer ficou em segundo lugar entre as empresas com pior desempenho no principal índice alemão. As ações da espanhola Puig subiram 16% depois de a Estée Lauder e o grupo espanhol de beleza terem anunciado que estavam em negociações relativamente a uma potencial aquisição.image.jpg O índice do dólar USDIDX subiu 0,23%, com as moedas do Hemisfério Sul a apresentarem, mais uma vez, o pior desempenho, perdendo 0,67% (AUDUSD) e 0,55% (NZDUSD) face ao USD, respetivamente.



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