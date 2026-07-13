Situação geopolítica e diplomacia Os Estados Unidos levaram a cabo mais uma ronda de ataques aéreos contra o Irão , e Teerão respondeu com ataques com mísseis e drones contra alvos na região, o que conduziu a uma nova escalada do conflito;



, e Teerão contra alvos na região, o que conduziu a uma O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano informa que as negociações com os EUA relativamente ao memorando de entendimento se encontram numa «fase de crise» , e Teerão anuncia que não cumprirá as suas obrigações enquanto a outra parte não cumprir os acordos firmados;



, e Teerão anuncia que enquanto a outra parte não cumprir os acordos firmados; O Irão informa ainda que as tentativas de estabelecer um mecanismo conjunto relativo ao Estreito de Ormuz, envolvendo Omã, estão a ser dificultadas pela pressão dos EUA sobre esse país, o que complica ainda mais a situação diplomática;



sobre esse país, o que As tensões estão a provocar um aumento dos preços do petróleo, pressão nos mercados financeiros e o risco de uma maior deterioração económica , caso o conflito continue a alargar-se;



e o , caso o conflito continue a alargar-se; A comunidade internacional está a apelar ao regresso às negociações ; no entanto, as ações militares entre os EUA e o Irão continuam, neste momento, a intensificar-se;



; no entanto, as ações militares entre os EUA e o Irão A agência de notícias iraniana Mehr News Agency informa que foram ouvidas explosões nas proximidades do porto iraniano de Bandar Abbas e da ilha de Qeshm. Matérias-primas e Energia O petróleo bruto está a valorizar-se cerca de 2,5% neste momento , em reação ao aumento dos riscos geopolíticos e a potenciais restrições no abastecimento de matérias-primas;



, em reação ao O risco crescente de perturbações nos fluxos de petróleo através do Estreito de Ormuz aumenta as preocupações dos investidores quanto ao abastecimento energético global, sustentando a subida dos preços das matérias-primas e alimentando os receios de inflação. Mercado bolsista Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A deterioração do sentimento do mercado traduz-se em pressão sobre os ativos de risco, incluindo as ações do setor dos semicondutores , apesar do forte interesse sustentado no setor da inteligência artificial;



, apesar do Os investidores continuam focados no desenvolvimento do conflito no Médio Oriente e nos próximos resultados trimestrais das empresas tecnológicas de mega-capitalização , que revelarão a saúde do setor da IA e as suas perspetivas de crescimento;



e nos , que revelarão a A sessão nas bolsas europeias está a decorrer, na sua maioria, em território ligeiramente positivo , demonstrando a resiliência relativa dos investidores , apesar das tensões geopolíticas em curso e das crescentes preocupações no mercado energético;



, demonstrando a , apesar das tensões geopolíticas em curso e das crescentes preocupações no mercado energético; O melhor desempenho verifica-se nos índices da Alemanha e de Espanha, onde o DAX está a valorizar cerca de 0,1% e o IBEX 35 está a subir cerca de 0,2% , apoiados pelo otimismo em torno de certas empresas industriais e financeiras;



e o , apoiados pelo otimismo em torno de certas O CAC 40 francês, à semelhança do índice europeu de referência Euro Stoxx 50, mantém-se simbolicamente em terreno positivo;



O FTSE 100 britânico mantém-se próximo do seu nível de abertura, com uma ligeira perda;



Os investidores na Europa continuam cautelosos, analisando o impacto das tensões no Médio Oriente, a situação em torno do Estreito de Ormuz e um potencial aumento dos preços do petróleo nas perspetivas económicas e nas políticas dos bancos centrais;



nas perspetivas económicas e nas Apesar da incerteza, os mercados acionistas mantêm-se estáveis e, para além da geopolítica, a atenção dos investidores centra-se nos próximos resultados trimestrais das empresas e nas perspetivas de crescimento do setor tecnológico. Setores e empresas Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP A Volkswagen está a ponderar a redução de mais 50 000 postos de trabalho , uma vez que o atual programa de austeridade poderá não ser suficiente para melhorar a competitividade da empresa;



, uma vez que o atual programa de austeridade poderá O fabricante alemão enfrenta dificuldades devido aos elevados custos de produção, à pressão exercida pelas marcas automóveis chinesas e à desaceleração da procura de veículos elétricos na Europa;



e à Estes cortes adicionais viriam complementar as demissões já previstas, o que poderá significar uma redução de, até aproximadamente, 100 000 postos de trabalho em todo o grupo;



A reestruturação visa ajudar a Volkswagen a reduzir custos, mas poderá suscitar forte oposição por parte dos sindicatos e dos trabalhadores;



As companhias aéreas europeias estão sob pressão na sequência da subida dos preços do petróleo , desencadeada pela escalada das tensões no Médio Oriente;



, desencadeada pela escalada das tensões no Médio Oriente; Os custos mais elevados com o combustível poderão comprimir as margens das transportadoras , que já enfrentam pressões de custos e incerteza quanto à procura de viagens;



, que já enfrentam pressões de custos e As ações de empresas como a Lufthansa, a Ryanair e a TUI estão em queda , uma vez que os investidores temem um novo aumento das despesas operacionais;



, uma vez que os investidores temem um As empresas petrolíferas europeias estão a registar ganhos nas bolsas de valores na sequência da escalada do conflito entre os EUA e o Irão , o que está a fazer subir os preços do petróleo;



, o que está a fazer subir os preços do petróleo; Os investidores receiam perturbações no abastecimento de matérias-primas provenientes do Médio Oriente, o que aumenta a valorização de gigantes do setor energético, como a BP, a Shell e a TotalEnergies;



Os preços mais elevados do petróleo melhoram as perspetivas de receitas para os produtores de combustível, mas, simultaneamente, aumentam os riscos de inflação e a pressão sobre outros setores económicos. Metais preciosos O mercado dos metais preciosos está a registar quedas , cuja origem reside na escalada do conflito no Médio Oriente;



, cuja origem reside na O ouro está a recuar cerca de 0,1% e a descer abaixo dos 4 100 dólares por onça;



A prata está a cair mais de 2% e a recuar para abaixo dos 59 dólares por onça. Criptomoedas As criptomoedas também continuam sob pressão;



O Bitcoin está a cair mais de 1,3% e a testar o nível dos 63 000 dólares;



O Ethereum está a perder cerca de 0,1% e a descer para abaixo dos 1 800 dólares.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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