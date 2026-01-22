Acordo sobre a Gronelândia anima risco; Ásia sobe e AUD lidera FX Os futuros dos índices dos EUA continuam a ser negociados em alta depois de Donald Trump ter afirmado nas redes sociais que foi alcançado um acordo sobre a Gronelândia e, de forma mais ampla, sobre questões relacionadas com o Ártico no âmbito da NATO. O presidente dos EUA também cancelou as tarifas planeadas para determinados países europeus (US100, US500: cerca de +0,05%).



É provável que o Supremo Tribunal dos EUA rejeite o pedido de Trump para a remoção imediata de Lisa Cook do Conselho de Governadores da Reserva Federal, de acordo com comentários de vários juízes citando a independência do banco central e consequências económicas potencialmente negativas.



Os mercados asiáticos estão em alta, na sequência da recuperação dos futuros de Wall Street e da melhoria do sentimento após o abrandamento das tensões entre os EUA e a Gronelândia.



A Coreia do Sul foi o país com melhor desempenho – o KOSPI (+0,6%) atingiu um recorde, impulsionado pelas ações relacionadas à IA (Samsung e SK Hynix: cerca de +2%). A japonesa SoftBank também está a ganhar com o otimismo em relação à IA (cerca de +11%). O JP225 adiciona mais 0,8% antes da decisão do Banco do Japão amanhã.



Os dados do mercado de trabalho australiano ficaram acima das expectativas, provavelmente devido a efeitos sazonais, como uma maior procura de mão de obra relacionada com as férias. Em dezembro, o emprego aumentou em 65,2 mil postos de trabalho (previsão: 28,3 mil), enquanto o número de novembro foi revisto em baixa de -21,3 mil para -28,7 mil. A taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,1%, apontando para um mercado de trabalho mais restrito.



O défice comercial do Japão diminuiu cerca de 52% em 2025, para 2,65 biliões de ienes, principalmente graças ao crescimento recorde das exportações impulsionado pelos envios de semicondutores e produtos eletrónicos em geral para outros países asiáticos. Os défices com a Europa e a China aumentaram.



Nos mercados cambiais, as moedas antípodas estão a liderar, apoiadas pela melhoria do apetite pelo risco e pelos dados do mercado de trabalho da Austrália, que reforçam uma perspetiva de política monetária hawkish.



O AUDUSD ganha 0,65%, ultrapassando o nível psicológico de 0,68. O NZDUSD adiciona um aumento mais modesto de 0,25%. O iene é mais uma vez a moeda mais fraca do G10, perdendo cerca de 0,3% em relação ao dólar e ao euro. O EURUSD está estável perto de 1,169.



O ouro está a corrigir ligeiramente, caindo apenas 0,1% para cerca de 4.830 dólares, após o abrandamento das tensões entre os EUA e a Europa, enquanto a prata recupera as perdas de ontem, subindo 1% para 94 dólares.



O gás natural ganha 5%, prolongando a sua recuperação pela quarta sessão consecutiva. O petróleo Brent e o WTI caem cerca de 0,2%, sinalizando uma menor volatilidade após os ganhos recentes.



O sentimento em relação às criptomoedas é misto. As principais moedas estão em alta (Bitcoin: +0,4%, para 90.180 dólares; Ethereum: +0,2%, para 3.018 dólares), enquanto as moedas menores estão frequentemente em baixa (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).

