Wall Street fecha em alta; PIB forte e petróleo reage ao Irão Os índices bolsistas dos EUA encerraram em alta significativa após uma série de notícias positivas . O S&P 500 subiu mais de 0,5%, o Nasdaq 0,9% e o Dow Jones mais de 0,6%.



. O S&P 500 subiu mais de 0,5%, o Nasdaq 0,9% e o Dow Jones mais de 0,6%. Os principais fatores de otimismo foram os dados macroeconómicos : o crescimento do PIB atingiu 4,4%, enquanto os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram abaixo das previsões anteriores. A inflação do PCE dos EUA ficou em 2,8%, ainda considerada ligeiramente elevada.



: o crescimento do PIB atingiu 4,4%, enquanto os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram abaixo das previsões anteriores. A inflação do PCE dos EUA ficou em 2,8%, ainda considerada ligeiramente elevada. O Banco do Japão, como esperado, manteve a taxa de juros de curto prazo em 0,75% , ao mesmo tempo em que elevou as previsões de inflação básica e destacou os riscos crescentes de inflação.



, ao mesmo tempo em que elevou as previsões de inflação básica e destacou os riscos crescentes de inflação. Embora a inflação básica no Japão esteja desacelerando , ela permanece acima da meta do Banco do Japão, atingindo 2,4% em dezembro, em comparação com 3% em novembro. Também vale a pena notar que o PMI atingiu o seu nível mais alto em 17 meses, sinalizando um retorno da indústria japonesa a uma trajetória de crescimento.



, ela permanece acima da meta do Banco do Japão, atingindo 2,4% em dezembro, em comparação com 3% em novembro. Também vale a pena notar que o PMI atingiu o seu nível mais alto em 17 meses, sinalizando um retorno da indústria japonesa a uma trajetória de crescimento. O Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa de referência USD/CNY de hoje em 6,9929, acima dos 6,9481 projetados.



Os mercados acionários asiáticos encerraram a semana em clima positivo: o Nikkei 225 do Japão ganhou 0,29%, o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,33%, o Shanghai Composite da China aumentou 0,27% e o ASX 200 da Austrália subiu 0,06%. O KOSPI da Coreia do Sul se destacou com um ganho de 0,6%.



o Nikkei 225 do Japão ganhou 0,29%, o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,33%, o Shanghai Composite da China aumentou 0,27% e o ASX 200 da Austrália subiu 0,06%. O KOSPI da Coreia do Sul se destacou com um ganho de 0,6%. No mercado cambial , a maior volatilidade é observada no par USD/JPY, que está a subir após as decisões do banco central e a divulgação de dados macroeconómicos.



, a maior volatilidade é observada no par USD/JPY, que está a subir após as decisões do banco central e a divulgação de dados macroeconómicos. Os mercados de petróleo também estão a passar por uma volatilidade elevada. Os contratos Brent e WTI reagiram ao aviso do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o envio de uma «frota» ao Irão, aumentando as preocupações com possíveis interrupções no abastecimento deste importante produtor de petróleo.



Os contratos Brent e WTI reagiram ao aviso do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o envio de uma «frota» ao Irão, aumentando as preocupações com possíveis interrupções no abastecimento deste importante produtor de petróleo. No mercado de metais preciosos , o ouro e a prata estão a beneficiar das tensões geopolíticas. O ouro, com alta de 0,3%, oscila em torno de US$ 4.950 por onça, enquanto a prata, com alta de 3%, ultrapassou $99 por onça.



, o ouro e a prata estão a beneficiar das tensões geopolíticas. O ouro, com alta de 0,3%, oscila em torno de US$ 4.950 por onça, enquanto a prata, com alta de 3%, ultrapassou $99 por onça. No mercado de criptomoedas , o Bitcoin subiu cerca de 0,3%, enquanto o Ethereum permaneceu praticamente inalterado.



, o Bitcoin subiu cerca de 0,3%, enquanto o Ethereum permaneceu praticamente inalterado. A Intel divulgou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas, mas a empresa alertou que espera margens e receitas significativamente menores no primeiro trimestre.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.