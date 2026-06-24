Os mercados acionistas globais estão a tentar estabilizar-se após a onda de vendas provocada pela IA na terça-feira, mas os investidores mantêm-se cautelosos antes da divulgação dos resultados da Micron, prevista para hoje após o fecho dos mercados nos EUA, o que poderá constituir um importante teste à procura de chips de memória utilizados na infraestrutura de IA. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) registam uma subida de 0,2%, enquanto os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura tranquila na Europa.



A SpaceX fixou o preço da sua primeira emissão de obrigações de sempre em 25 mil milhões de dólares, oferecendo títulos com vencimento entre 2031 e 2056. As ações valorizaram apenas 0,5% após o fecho dos mercados norte-americanos e registaram uma queda de até 22% nos últimos dias. Espera-se que as receitas sejam utilizadas para reembolsar financiamento-ponte e para fins corporativos gerais. A dimensão da emissão demonstra que mesmo as empresas tecnológicas mais dinâmicas estão a recorrer cada vez mais aos mercados de dívida, o que se revela especialmente importante num contexto de taxas de juro elevadas.



A FedEx também divulgou os seus resultados após o fecho do mercado e continua a ser um barómetro fundamental do comércio global e da atividade económica. As ações caíram 6% após a divulgação do relatório e perderam quase 25% nas últimas semanas. A empresa registou um lucro por ação ajustado de 6,31 dólares, contra os 6,07 dólares do ano anterior, enquanto a receita aumentou 13% em termos homólogos, para 25 mil milhões de dólares. A receita da Federal Express aumentou 14%, para 21,6 mil milhões de dólares, e a administração previu um lucro por ação ajustado para 2026 entre 16,90 e 18,10 dólares. Os resultados sugerem que a atividade de transportes e logística continua relativamente resiliente, apesar das preocupações mais generalizadas com o abrandamento da economia.



O Índice MSCI All Country World recuou 0,1%, enquanto o índice de referência geral das ações asiáticas encerrou com uma queda de 0,4%, revertendo quase todo o ganho anterior de cerca de 1%. Esta evolução demonstra que o apetite pelo risco continua frágil.



As ações da TSMC caíram mais de 3%, juntando-se à onda de vendas generalizada no setor dos semicondutores, na sequência da pressão anterior sobre os títulos tecnológicos norte-americanos.



Os futuros das ações norte-americanas registaram uma ligeira subida antes da abertura de Wall Street, sugerindo uma tentativa de recuperação após perdas acentuadas, embora a amplitude da recuperação continue a ser limitada.



O KOSPI da Coreia do Sul recuperou parte das suas perdas, com a Samsung a registar ganhos na sequência de notícias de que a empresa poderá anunciar uma recompra de ações, mas o sentimento permanece frágil após uma das quedas mais acentuadas da história do índice.



A queda do KOSPI na terça-feira foi impulsionada, em grande parte, por um rápido desmantelamento de posições alavancadas concentradas em ações de semicondutores e em empresas beneficiárias da IA, demonstrando até que ponto a recuperação tinha sido sustentada por um posicionamento agressivo dos investidores.



Nos mercados cambiais, observou-se a clássica reação defensiva: o dólar fortaleceu-se para um máximo de sete meses, enquanto a procura por títulos do Tesouro dos EUA permaneceu elevada. Os investidores estão a tornar-se mais cautelosos em relação às valorizações dos ativos de risco, ao mesmo tempo que reavaliam o impacto das taxas de juro mais elevadas nos mercados.



O petróleo continuou a descer, mas não proporcionou um alívio significativo aos índices bolsistas. O petróleo Brent aproximou-se dos 76 dólares por barril, à medida que o mercado eliminava gradualmente o prémio de risco geopolítico associado às tensões no Médio Oriente.



A normalização do tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz, na sequência do acordo provisório entre os EUA e o Irão, reduziu as preocupações com interrupções no abastecimento energético, limitando a pressão ascendente sobre os preços da energia.



As ações indonésias caíram cerca de 1,6% depois de a MSCI ter adiado a sua análise das reformas destinadas a melhorar o acesso dos investidores estrangeiros ao mercado. A decisão reacendeu o debate sobre um potencial rebaixamento da Indonésia do estatuto de mercado emergente para o de mercado fronteiriço, caso as questões de liquidez e de acesso ao mercado não sejam resolvidas. US100 (H1) Fonte: xStation5 FedEx (D1) Fonte: xStation5

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