Última Hora: BoE deixa as taxas de juro inalteradas tal como esperado 🚨

Na sequência da decisão tomada na sua reunião de março, o Banco de Inglaterra manteve a taxa de juro inalterada em 3,75%. Os mercados monetários estão cada vez mais a descontar um cenário de uma política mais restritiva por parte do Banco de Inglaterra. Começaram a descontar na totalidade um aumento de 50 pontos base nas taxas de juro até ao final deste ano. Resultados da votação do Comité de Política Monetária (MPC) Sem alterações: 9 (anteriormente – 5)

Redução de 25 pontos base: 0 (anteriormente – 4)

Redução de 50 pontos base: 0 (anteriormente – 0)

Aumento: 0 (anteriormente – 0) Comentário sobre a decisão O conflito no Médio Oriente provocou um aumento significativo dos preços globais da energia e das matérias-primas, o que afetará os preços dos combustíveis e dos serviços públicos para as famílias e terá um impacto indireto através dos custos suportados pelas empresas. Anteriormente, verificava-se uma tendência descendente sustentada nos preços e salários internos. A curto prazo, a inflação medida pelo IPC irá aumentar em resultado deste novo choque económico. A política monetária não pode influenciar os preços globais da energia, mas visa garantir que a economia se adapte a eles de forma a permitir que a meta de 2% seja alcançada de forma sustentável. O Comité de Política Monetária (MPC) regista o aumento do risco de pressões inflacionistas internas resultantes de efeitos de segunda ordem na fixação de salários e preços, sendo que este risco aumenta quanto mais tempo persistirem os preços mais elevados da energia. O MPC avalia também o impacto na inflação de um abrandamento da atividade económica, que provavelmente resultará dos custos mais elevados da energia. O Comité continuará a acompanhar de perto a situação no Médio Oriente e o seu impacto no abastecimento energético global e nos preços da energia. Está pronto a tomar as medidas necessárias para garantir que a inflação medida pelo IPC se mantenha no caminho certo para atingir a meta de 2% a médio prazo. Secção atualizada das previsões O inquérito revela que, em 2026, o aumento médio dos salários base será de 3,6% (anteriormente: 3,4%). O banco estima que o IPC se situará «em torno dos 3%» no segundo trimestre e «até 3,5%» no terceiro trimestre, devido a um choque global de preços no mercado energético (anteriormente: 2,1% no segundo trimestre). O par GBP/USD está a subir na sua reação inicial à decisão e aos comentários que a acompanham. Fonte: xStation

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