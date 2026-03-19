Os preços do ouro continuam a cair hoje, recuando mais de 2,5%, com os preços caindo para cerca de US $ 4.700 por onça - os níveis mais baixos desde o início de fevereiro de 2026.

Este movimento não é apenas uma correção cosmética, mas sim uma rutura completa para o lado negativo, após meses consecutivos de subida no mercado do ouro. Esta queda foi ainda mais acentuada pelo fortalecimento significativo do dólar americano, provocado pelas recentes decisões e declarações da Reserva Federal, que elevaram as expectativas de manutenção de taxas de juro mais altas por mais tempo.

Outro fator significativo que contribui para a pressão descendente visível é a situação no Irão, que está a fazer subir os preços globais dos combustíveis e a aumentar ainda mais as expectativas de uma política mais conservadora por parte do banco central dos EUA.

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O gráfico acima mostra uma repartição por estado dos actuais preços de retalho dos combustíveis. Os preços são mais elevados no Oeste dos Estados Unidos, principalmente devido às taxas de imposto locais relativamente elevadas.

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Curiosamente, o preço da gasolina normal em janeiro ainda rondava os $2,90 por galão. De acordo com os dados de 12 de março, a taxa de aumento é agora ainda mais elevada.

Queda do ouro: correção ou mudança de tendência?

A atual descida dos preços do ouro pode ser interpretada, em grande medida, como um reposicionamento acentuado após um prolongado mercado em alta que durou mais de um ano, que levou os preços do ouro a novos máximos históricos e atraiu um enorme capital especulativo.

Após uma recuperação tão forte, é natural que uma parte do mercado decida realizar lucros - especialmente quando o risco de “taxas mais elevadas durante mais tempo” aumenta e o ambiente de liquidez se altera, como também foi evidente nas recentes correcções acentuadas dos preços do ouro em março de 2026.

Esta quebra da anterior tendência ascendente, quase unilateral, significa que, a curto prazo, a psicologia da “fuga para a segurança” domina e o movimento descendente é impulsionado tanto por stop-loss como pelo fecho de posições alavancadas.

O impacto do dólar na recente queda do ouro

Um fator distinto mas crucial é a recuperação do dólar - o ouro é cotado globalmente em USD, pelo que um fortalecimento da moeda americana exerce automaticamente uma pressão descendente sobre os preços do ouro. Historicamente, a relação entre o ouro e o dólar é claramente negativa: quando o índice do dólar sobe, a procura de ouro fora da zona do dólar enfraquece e os preços do ouro tendem a recuar, um padrão frequentemente observado durante períodos de fortes tendências ascendentes no DXY.

A investigação sobre a correlação a longo prazo mostra que um aumento do valor do dólar está estatisticamente ligado a uma descida dos preços do ouro, confirmando que a atual queda não é apenas uma correção “interna” no mercado do ouro, mas também uma reação à alteração das condições no mercado cambial.

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O sentimento de alta em relação ao dólar americano aumentou acentuadamente nos últimos tempos. Isto reflecte-se claramente no mercado de opções, onde o prémio pago pelas opções de compra em relação às opções de venda subiu para os níveis mais elevados desde setembro de 2022.

Quanto tempo poderá durar a descida?

Em teoria, a descida dos preços do ouro pode continuar enquanto o dólar mantiver a sua força relativa face às principais moedas, apoiado por expectativas de taxas de juro reais mais elevadas e pela política restritiva da Fed.

Um dólar forte reduz a atração do ouro como porto seguro para os investidores não americanos, aumenta o seu preço nas moedas locais e leva alguns participantes no mercado a transferir capital para activos geradores de rendimento, o que limita ainda mais o potencial de procura do metal.

Apenas um enfraquecimento mais pronunciado do dólar - seja devido a uma mudança na retórica da Fed ou a novos factores de risco globais - poderia criar as condições para travar esta liquidação e devolver ao ouro o seu papel de principal ativo de refúgio.

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Os preços do OURO caíram abaixo da EMA de 50 dias pela primeira vez desde o início de fevereiro de 2026 e estão a aproximar-se da zona da EMA de 100 dias, que, por outro lado, não foi testada por baixo desde dezembro de 2024. A tendência de alta enfrenta um teste, dada a escala das quedas, mas não está de forma alguma fora de questão que, se houver um súbito descongelamento na situação do Médio Oriente, os compradores possam ser capazes de defender as tendências de alta observadas até agora.