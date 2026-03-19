O recente choque petrolífero está a testar a postura dos principais bancos centrais. Enquanto o Banco do Japão adota uma linha dura, sinalizando possíveis aumentos das taxas, o Banco Nacional Suíço e o Riksbank mantêm medidas cautelosas, equilibrando a contenção da inflação com a proteção das suas economias face à valorização das respetivas moedas e ao aumento dos preços da energia. Esta análise detalha as decisões, os riscos e as expetativas futuras para cada região.

1. Banco do Japão: Sinal de linha dura de Ueda reforça o iene, apesar do choque energético

O governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, surpreendeu os mercados com um tom de linha dura, deixando em aberto a possibilidade de um aumento das taxas de juro já em abril. Embora o BoJ tenha mantido hoje a sua taxa de referência em 0,75%, as observações de Ueda, sugerindo que o impacto económico da guerra poderá ser transitório e improvável que desvie a trajetória da inflação, elevaram as expectativas do mercado quanto a um aumento para cerca de 60%.

Esta retórica desencadeou uma valorização imediata do iene. No entanto, permanece uma questão crítica: poderá a moeda japonesa sustentar os ganhos face a um aumento drástico dos preços das matérias-primas?

Enquanto importador líquido de energia, o Japão é extremamente vulnerável aos preços recorde da gasolina provocados pelo conflito no Irão. Embora um BoJ de postura restritiva apoie o iene, uma deterioração da balança comercial (impulsionada pelo aumento do preço do petróleo) e o risco de um abrandamento económico poderão efetivamente limitar a valorização da moeda, colocando o banco central numa posição precária.

Gráfico USDJPY (D1)

O USDJPY está a recuar hoje, mas mantém-se dentro da sua linha de tendência ascendente de longo prazo. Fonte: USDJPY

2. SNB: O franco suíço como porto seguro em meio à luta contra a deflação

O Banco Nacional Suíço (SNB) manteve as taxas de juro inalteradas em 0%, em linha com o consenso do mercado. No entanto, o banco sinalizou a sua disponibilidade para intervir no mercado cambial a fim de conter a valorização excessiva do franco suíço. A moeda valorizou-se mais de 11% face ao dólar ao longo do último ano, tornando-se um destino principal para o capital em busca de segurança no contexto da guerra no Irão e da escalada das tensões comerciais.

Embora o SNB receie que um franco forte possa pressionar a inflação para abaixo da sua meta (risco de deflação), o mercado começa a precificar uma mudança na postura do banco central. Devido às pressões inflacionistas provenientes dos mercados externos, os investidores atribuem agora uma elevada probabilidade a pelo menos um aumento das taxas de juro na Suíça antes do final do ano.

A Goldman Sachs prevê que, mesmo num cenário de guerra pessimista, a inflação suíça não deverá exceder 1,9%, proporcionando ao SNB alguma margem de manobra, embora não elimine a necessidade de alinhar a política com as tendências globais.

Gráfico USDCHF (D1)

Apesar do seu estatuto de moeda-porto-seguro, o CHF está a começar a perder terreno face ao USD. No entanto, o par enfrenta uma resistência significativa nos 0,80. Fonte: xStation5

3. Riksbank: uma manutenção cautelosa com uma tendência restritiva

O Riksbank sueco também optou por manter as taxas de juro inalteradas em 1,75 %. Embora a decisão tenha correspondido ao consenso, a comunicação que a acompanhou foi determinante: a guerra no Irão obscureceu significativamente as perspetivas económicas. O banco reconheceu que os riscos de inflação são atualmente assimétricos e inclinados para o lado ascendente, principalmente devido ao aumento dos preços do petróleo e à fraqueza da coroa sueca.

As expectativas de subidas das taxas na Suécia estão a aumentar (com o mercado a prever uma medida até ao terceiro trimestre de 2026), mas continuam a ser menos agressivas do que as relativas ao BCE. O Riksbank deve encontrar um equilíbrio entre combater a inflação impulsionada pelos preços da energia e evitar sufocar uma recuperação económica que já foi revista em baixa (as previsões de crescimento do PIB caíram de 2,9% para 2,5%). No entanto, se os preços do petróleo Brent se mantiverem elevados, o Riksbank poderá ser forçado a acelerar o aperto da política monetária inicialmente previsto para o final de 2027.

Gráfico EURSEK (D1)

Fonte: xStation5

O EURSEK mantém-se relativamente baixo, mas 2022 marcou o início de uma onda de desvalorização da coroa sueca face ao euro, durante o choque provocado pelos preços elevados do petróleo e do gás. Potencialmente, o BCE poderá aumentar as taxas de juro mais rapidamente do que o Riksbank, o que poderá fazer com que a tendência se incline para o lado ascendente