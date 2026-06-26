Rheinmetall: Será que a queda já foi exagerada?

O mercado está a descontar não só a perda do contrato, mas também o risco de que os compromissos da Europa em matéria de defesa sejam menos duradouros do que se supunha anteriormente. Essa interpretação pode ser demasiado pessimista

À primeira vista, a queda da Rheinmetall parece uma reação clássica à perda de uma encomenda importante. A Alemanha cancelou o programa de seis fragatas F126 e, com o tempo, o governo federal mudou de rumo e optou por navios mais pequenos: os Meko A 200 da TKMS.

Para a Rheinmetall, este é um golpe significativo, porque, após a aquisição da NVL, a empresa tinha ambições de conquistar uma quota do mercado das operações navais. O contrato era importante para essas ambições, mas não constituía o cerne da tese de investimento para a Rheinmetall.

O mercado não penalizou a empresa apenas pela perda de receitas decorrentes de um único projeto. Esperava-se que a Rheinmetall obtivesse cerca de 2 mil milhões de euros com a construção das fragatas nos próximos três anos, o que representa apenas uma pequena percentagem das receitas previstas para os próximos anos. Vale também a pena referir que o projeto foi cancelado antes de a empresa ter assinado contratos ou reconhecido quaisquer receitas relacionadas com o mesmo.

Uma queda que atingiu cerca de 20% durante a sessão eliminou um valor muito superior ao lucro realista que a Rheinmetall poderia ter gerado com este contrato, ou mesmo com uma série de encomendas semelhantes.

Isto não é totalmente irracional. A Rheinmetall foi uma das maiores vencedoras do mercado bolsista na guerra na Ucrânia e na mudança estratégica da Europa. Após ganhos de valorização extremamente fortes, as expectativas do mercado atingiram níveis altíssimos e a tolerância à desilusão caiu para zero.

A empresa não está isenta de riscos, incluindo:

Pressão sobre as margens

Problemas na execução de encomendas

Despesas de capital

O prémio geopolítico (ou a sua ausência)

Todos estes são riscos reais para os lucros e a valorização. Isso sugere que os investidores começaram a incorporar nos preços uma questão mais ampla: o risco de que as declarações políticas da Europa sobre o rearmamento nem sempre se traduzam em encomendas rápidas de vários milhares de milhões de euros.

Mesmo tendo em conta o conjunto completo de riscos, ameaças e pressões que a empresa enfrenta, pode-se começar a questionar se a correção já não terá ido longe demais.

Fundamentos sólidos e valorizações frágeis

A Rheinmetall não é uma empresa cujos fundamentos justifiquem uma queda de 50% em seis meses.

Em 2025, o grupo aumentou as vendas em 29%, para 9,9 mil milhões de euros, e o resultado operacional subiu 33%, para 1,84 mil milhões de euros.

A margem operacional subiu para 18,5%, e a carteira de encomendas atingiu um nível recorde. Para 2026, a administração continua a prever um crescimento das vendas para 14,0 a 14,5 mil milhões de euros e uma margem operacional próxima dos 19%.

O primeiro trimestre de 2026 não correspondeu às expectativas do mercado no que diz respeito às receitas.

As vendas aumentaram, mas ficaram abaixo do consenso, o que, para uma ação anteriormente cotada com um prémio significativo, teve de desencadear uma reação.

No entanto, o lucro operacional e a margem continuaram a melhorar em relação ao ano anterior, e a empresa explicou o início mais fraco do ano como sendo resultado de deslocamentos nas entregas e não de cancelamentos, ao mesmo tempo que sinalizou uma aceleração nos trimestres seguintes, em linha com um padrão que a empresa repete quase todos os anos.

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O panorama técnico da empresa é muito mais ambíguo do que os seus fundamentos. Apesar do crescimento de dois dígitos nas receitas e nos lucros, a ação perdeu quase todos os ganhos registados entre 2024 e 2025 nos últimos seis meses. As valorizações podem estar a ser pressionadas por um forte sinal de baixa conhecido como «cruz da morte», o cruzamento da EMA100 com a EMA200, o que indica um forte impulso de queda. Se a ampla zona de suporte entre 970 e 880 ceder, o próximo nível significativo só se situará por volta dos 600 euros. Fonte: xStation5

Estará a Europa a afastar-se da corrida ao armamento?

O maior erro na interpretação negativa dos acontecimentos recentes é o pressuposto de que o cancelamento do F126 sinaliza um enfraquecimento da determinação europeia em matéria de defesa. A realidade é diferente. As forças armadas alemãs estão a fazer algo atípico: abandonar um projeto dispendioso, atrasado e cada vez menos racional em favor de programas mais pequenos, mais rápidos e mais eficientes.

A discrepância entre a interpretação do mercado e a realidade política é fundamental. Os orçamentos de defesa europeus estão a aumentar, apesar da pressão fiscal, dos elevados custos da dívida e das tensões políticas. Isso demonstra a determinação implacável de quase todo o continente em mudar o status quo.

As despesas com a defesa dos Estados-Membros da UE já são uma ordem de grandeza superiores às registadas antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em 2022. A percentagem de fundos destinados à aquisição de equipamento novo também está a aumentar.

A decisão relativa ao F126 pode, portanto, sinalizar não o fim do ciclo de rearmamento, mas sim a sua maturação. A Europa irá gastar mais, mas não aceitará necessariamente todos os custos e todos os atrasos.

Para a Rheinmetall, isto é mais um sinal e um contexto, mas não um risco. Porquê?

Um elo fraco ou um pilar da indústria de defesa europeia?

A posição mais forte da Rheinmetall não está no programa das fragatas, mas em segmentos que respondem às necessidades mais urgentes dos exércitos europeus: munições, veículos de combate de infantaria, sistemas terrestres e defesa aérea, especialmente de curto alcance.

Esta última área está a tornar-se cada vez mais importante, dada a crescente presença de drones no campo de batalha.

Fonte: Rheinmetall

Os sistemas Skyranger e Skynex estão a colmatar uma lacuna que a Europa tem de preencher rapidamente: o combate aos drones e aos mísseis de cruzeiro.

A vantagem da Rheinmetall neste domínio reside não só na tecnologia, mas também na capacidade industrial. É importante recordar que a Rheinmetall não é uma empresa pequena. Apesar de a sua capitalização bolsista poder parecer modesta para os padrões atuais, produz atualmente mais munições de artilharia do que todos os Estados Unidos. Nos mercados de armamento, para além da qualidade e do preço, os prazos de entrega e a capacidade de produção são fundamentais. Nesse aspeto, a Rheinmetall está entre os principais intervenientes, não só na Europa, mas a nível global.

Resumo

A Rheinmetall perdeu mais do que um potencial contrato. O mercado perdeu a confiança nas pessoas e organizações na Europa que determinam o ritmo e a escala do rearmamento. No entanto, tendo em conta a recente evolução dos preços e o sentimento no setor da defesa nos últimos meses, o mercado está claramente à procura de ameaças onde elas não existem.

O sentimento positivo não se limita aos analistas do mercado bolsista que avaliam a empresa. Apesar das quedas cada vez mais acentuadas, os membros do conselho de administração continuam a adquirir ações a título particular. Ontem (25 de junho de 2026), o CEO da empresa adquiriu mais uma participação, desta vez no valor de 3 milhões de euros.

Mesmo utilizando avaliações conservadoras do fluxo de caixa livre para os próximos anos, a Rheinmetall parece estar hoje muito subvalorizada. A avaliação atual não reflete a posição de líder na indústria de defesa europeia, mas, em vez disso, já tem incorporado todos os riscos imagináveis para a empresa e ainda mais.