Ryanair atinge o mínimo de 5 meses 🚩

As ações da Ryanair (RYAAY.US) caíram para o seu nível mais baixo desde outubro de 2025, apesar de a empresa continuar a ser uma das companhias aéreas mais eficientemente geridas da Europa. Os desenvolvimentos recentes sugerem que a companhia aérea está a entrar numa nova fase de crescimento, embora num contexto de aumento dos custos regulamentares e de incerteza operacional. Ao mesmo tempo, é quase certo que os preços mais elevados do combustível para aviões irão pesar nas margens, enquanto a procura por viagens de verão permanece incerta no meio das tensões no Médio Oriente — atualmente a principal preocupação do mercado. Atualizações da empresa A Ryanair espera a certificação do Boeing 737 MAX 10 no terceiro trimestre do ano, com as entregas programadas para começarem a tempo no início do próximo ano. As entregas atempadas de aeronaves são fundamentais para expandir a capacidade e apoiar um maior crescimento da rede.

A companhia aérea planeia aumentar o número de passageiros de 207 milhões para cerca de 215 milhões no próximo exercício financeiro, a par de aumentos modestos nas tarifas. Isto aponta para um crescimento contínuo impulsionado pelo volume, mantendo simultaneamente a disciplina de preços.

A Ryanair irá reduzir as operações no Aeroporto de Bruxelas-Charleroi em cerca de 10% devido a uma nova taxa de passageiros, cortando aproximadamente 1,1 milhões de lugares por ano. Esta decisão destaca a sensibilidade do modelo à regulamentação e a capacidade da empresa para reafetar rapidamente a capacidade.

A empresa decidiu não instalar a Internet por satélite Starlink nas suas aeronaves, alegando um aumento do consumo de combustível e a falta de justificação económica em rotas de curta distância. Isto reflete o seu foco consistente na otimização de custos.

Um risco fundamental continua a ser o ritmo das entregas de aeronaves e os potenciais atrasos na certificação da Boeing. Ao mesmo tempo, a manutenção da liderança em termos de custos e a alocação disciplinada de capital continuam a sustentar o caso de investimento. A avaliação parece relativamente atrativa, com um rácio P/E de cerca de 12 e um PEG baixo (~0,3), sugerindo potencial de valorização face às perspetivas de crescimento. A Evercore ISI elevou a classificação das ações para «outperform», com um preço-alvo de 80 dólares, após uma correção de cerca de 15% em relação aos máximos de janeiro, enquanto a Bernstein elevou o seu preço-alvo para 71 dólares, citando progressos operacionais consistentes, incluindo um crescimento de 1,1% na receita por quilómetro de assento disponível (RASK). No entanto, o conflito no Médio Oriente — que está a impulsionar o aumento dos preços do combustível para aviões —, juntamente com a incerteza macroeconómica ligada à inflação e às tensões geopolíticas, continua a pesar sobre as companhias aéreas em geral. A Ryanair mantém-se numa sólida situação financeira, com cerca de 1.000 mil milhões de euros em caixa líquido e uma posição de caixa líquido globalmente positiva. O seu balanço de alta qualidade e a forte geração de caixa proporcionam flexibilidade para investimento e retornos aos acionistas. A rentabilidade operacional da empresa destaca-se no setor, com um retorno sobre o capital próprio de cerca de 26%, enquanto o seu modelo de custo ultrabaixo continua a sustentar uma vantagem estrutural em termos de custos — mesmo num ambiente de preços mais elevados do combustível. Fonte: xStation5 Qual é a dimensão do problema com o combustível de aviação? A IATA alerta que o conflito entre os EUA/Israel e o Irão expôs graves vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento de combustível de aviação. A organização afirma que a guerra poderá conduzir a graves escassezes de combustível de aviação e potencialmente perturbar os voos.

A organização afirma que a guerra poderá conduzir a graves escassezes de combustível de aviação e potencialmente perturbar os voos. O Estreito de Ormuz é um ponto de estrangulamento crítico para os mercados energéticos globais. Normalmente, é responsável por cerca de 20% do abastecimento global de petróleo, mas o tráfego marítimo na zona entrou agora em colapso.

Normalmente, é responsável por cerca de 20% do abastecimento global de petróleo, mas o tráfego marítimo na zona entrou agora em colapso. Uma interrupção nos fluxos de petróleo provenientes do Golfo Pérsico poderá rapidamente alargar-se à aviação. Uma menor disponibilidade de crude e uma capacidade de refinação danificada reduziriam a produção global de combustível de aviação.

Uma menor disponibilidade de crude e uma capacidade de refinação danificada reduziriam a produção global de combustível de aviação. A Europa parece especialmente vulnerável a qualquer perturbação prolongada. Cerca de 25–30% do abastecimento europeu de combustível para aviões provém do Golfo Pérsico, enquanto as reservas cobrem apenas cerca de um mês de procura normal.

Cerca de 25–30% do abastecimento europeu de combustível para aviões provém do Golfo Pérsico, enquanto as reservas cobrem apenas cerca de um mês de procura normal. A Ásia também está sob pressão, o que limita as opções de abastecimento alternativas. Aproximadamente 84% do petróleo bruto que passa por Ormuz destina-se normalmente à Ásia, especialmente à Índia e à China, o que limita a sua capacidade de compensar a escassez noutros locais.

Aproximadamente 84% do petróleo bruto que passa por Ormuz destina-se normalmente à Ásia, especialmente à Índia e à China, o que limita a sua capacidade de compensar a escassez noutros locais. As companhias aéreas já enfrentam um maior consumo de combustível devido ao redirecionamento de rotas. Os conflitos em curso na Ucrânia e no Médio Oriente estão a obrigar os voos de longo curso a percursos mais longos, aumentando tanto os custos como o consumo de combustível.

Os conflitos em curso na Ucrânia e no Médio Oriente estão a obrigar os voos de longo curso a percursos mais longos, aumentando tanto os custos como o consumo de combustível. A IATA afirma que a aviação está particularmente exposta porque o combustível para aviões não pode ser facilmente substituído em grande escala. Ao contrário de alguns outros setores, as companhias aéreas têm alternativas de curto prazo muito limitadas caso as perturbações no abastecimento se intensifiquem.

Ao contrário de alguns outros setores, as companhias aéreas têm alternativas de curto prazo muito limitadas caso as perturbações no abastecimento se intensifiquem. O grupo apela a medidas políticas imediatas. As suas recomendações a curto prazo incluem reservas estratégicas de combustível de aviação, um abastecimento mais diversificado e uma coordenação mais estreita entre governos, companhias aéreas e refinarias.

As suas recomendações a curto prazo incluem reservas estratégicas de combustível de aviação, um abastecimento mais diversificado e uma coordenação mais estreita entre governos, companhias aéreas e refinarias. Especialistas jurídicos e do setor alertam que danos nas refinarias no Médio Oriente poderão agravar significativamente o problema. Se as reservas de combustível dos aeroportos e das companhias aéreas se esgotarem por um período prolongado, as transportadoras poderão ser forçadas a reduzir as operações e a cancelar voos. Qualquer escassez de combustível para aviões em grande escala seria provavelmente sentida diretamente pelos passageiros. As viagens da Páscoa, as operações charter e até mesmo os serviços internacionais de ambulância aérea poderão enfrentar perturbações significativas se a situação se deteriorar ainda mais. Como podemos ver, há uma boa razão para a queda das ações da Ryanair. No entanto, uma potencial desaceleração poderá apoiar a Ryanair e fazer com que as ações se preparem para uma recuperação.

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