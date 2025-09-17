Salesforce e a segurança nacional

A Salesforce, líder global em gestão de relacionamento com o cliente, registou um crescimento consistente e significativo no seu desempenho financeiro nos últimos anos. A receita da empresa aumentou de US$ 26 mil milhões em 2022 para quase US$ 38 mil milhões no ano fiscal de 2025, refletindo a expansão da sua escala de operações e a eficaz expansão do mercado. Durante o mesmo período, o EBITDA cresceu dinamicamente de cerca de US$ 5 mil milhões para mais de US$ 11 mil milhões, indicando uma melhoria na eficiência operacional e uma melhor gestão de custos.
A margem operacional da Salesforce aumentou de 7% em 2022 para 18% em 2025, enquanto a margem líquida aumentou de 6% para 15%, demonstrando a crescente rentabilidade da empresa. Esta expansão da margem é impulsionada principalmente pela expansão das operações, melhor utilização dos custos fixos, otimização das despesas operacionais através da automação e gestão da infraestrutura de TI, bem como pelo crescimento dos serviços em nuvem fornecidos num modelo SaaS baseado em assinatura. Além disso, uma maior participação em segmentos mais lucrativos, como IA e soluções para o setor público, e um controlo mais eficaz dos custos de vendas e marketing também estão a apoiar a melhoria da margem.
No entanto, não são apenas os sólidos fundamentos financeiros que estão a chamar a atenção de analistas e investidores. A Salesforce anunciou recentemente o lançamento de uma nova unidade de negócios chamada Missionforce, dedicada ao mercado de segurança nacional e soluções avançadas de IA para agências governamentais e militares dos Estados Unidos. Essa expansão estratégica visa não apenas diversificar as fontes de receita, mas também competir diretamente com a Palantir Technologies, uma empresa que há muito tempo domina o setor de contratos de tecnologia governamental.
A Missionforce, liderada por Kendall Collins (ex-CEO da Salesforce Government Cloud), aspira implementar sistemas integrados de IA para apoiar a logística, a análise operacional e a gestão de pessoal dentro das estruturas militares e de inteligência. Na prática, isso significa construir plataformas inteligentes que ofereçam suporte à tomada de decisões em tempo real para analistas e comandantes, mantendo os mais altos padrões de segurança de dados.
Dada a crescente procura por tecnologias digitais avançadas e automação por parte das instituições governamentais, a Salesforce vê um enorme potencial no setor público. É importante ressaltar que os executivos da empresa reconheceram abertamente que a Salesforce está a visar diretamente contratos governamentais que tradicionalmente têm sido domínio da Palantir. A proposta de valor da Salesforce combina uma poderosa infraestrutura de computação em nuvem, profunda experiência em CRM e algoritmos de IA cada vez mais avançados, com o objetivo de competir com as soluções analíticas estabelecidas da Palantir.
No entanto, apesar da sua sólida base financeira, as ações da Salesforce tiveram um desempenho significativamente inferior ao do mercado norte-americano em geral em 2025. Desde o início do ano até meados de setembro, as ações da empresa perderam cerca de 25 a 28% do seu valor, enquanto o índice de referência S&P 500 ganhou aproximadamente 12%. Essa divergência no desempenho destaca que as ações da Salesforce continuam sob pressão e estão claramente atrás do mercado como um todo.
A atual mudança estratégica e expansão para o setor de segurança nacional podem representar um ponto de viragem. A Salesforce não está apenas a consolidar a sua posição no espaço corporativo, mas também a abrir-se para novas fontes de receita de alto potencial. O mercado de contratos de IT e IA do governo dos EUA é uma das áreas de crescimento mais promissoras para a próxima década.
Do ponto de vista do investidor, a decisão de entrar neste mercado, combinada com a melhoria dos resultados operacionais, envia um sinal claro de que a Salesforce aspira a tornar-se não apenas uma empresa tecnológica, mas também geopolítica. A concorrência com a Palantir está apenas a começar, e a Missionforce pode revelar-se uma ferramenta fundamental na batalha por contratos multimilionários que irão moldar o futuro da segurança digital dos Estados Unidos.
