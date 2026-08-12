A SpaceX regista uma subida de pouco menos de 1% antes da abertura do mercado norte-americano, após o Norges Bank ter divulgado uma posição de 7,3 milhões de ações na empresa. A empresa emblemática de Elon Musk está a tornar-se cada vez mais difícil de analisar exclusivamente através da perspetiva dos foguetões e do Starlink. Desde a sua estreia na bolsa, uma parte crescente do debate sobre a avaliação da empresa tem-se deslocado para a IA, potenciais centros de dados orbitais e a aquisição da Cursor. O Morgan Stanley mantém uma classificação «Overweight» e um preço-alvo de base de 300 dólares, enquanto o seu cenário otimista prevê que as ações atinjam os 600 dólares. A esse nível, a SpaceX seria avaliada em cerca de 8 biliões de dólares, tornando-se potencialmente a maior empresa cotada em bolsa do mundo. O ponto-chave, no entanto, é que o caminho para tal avaliação depende em grande medida de negócios que ainda não atingiram a escala prevista nas previsões mais otimistas.

600 dólares representam um cenário de transformação, não um caso de crescimento convencional

O cenário otimista do Morgan Stanley pressupõe muito mais do que um aumento nos lançamentos de foguetões ou o crescimento contínuo do número de assinantes da Starlink. Na prática, prevê que a SpaceX evolua de uma empresa espacial e de telecomunicações para uma operadora global de infraestruturas que combine transporte orbital, conectividade por satélite e capacidade de computação com IA.

A Starship continua a ser a peça mais importante dessa equação. O Morgan Stanley pressupõe que o sistema totalmente reutilizável acabará por voar com frequência e a um custo suficientemente baixo para reduzir significativamente o custo da implantação de infraestruturas de computação em órbita. No cenário otimista, o custo de construção da capacidade de computação orbital poderá cair para cerca de metade do seu nível atual.

Esta distinção é relevante do ponto de vista da avaliação. Uma Starship bem-sucedida cria valor por si só, mas surge uma capacidade de escolha substancialmente maior se um acesso mais barato à órbita permitir a criação de mercados inteiramente novos. O Morgan Stanley parte, portanto, do princípio não só do sucesso de um produto, mas também do surgimento de um ecossistema económico que hoje em dia praticamente não existe.

A Starlink poderá, a longo prazo, ligar mais do que apenas pessoas

O segundo pilar do cenário de 600 dólares é uma grande expansão do mercado potencial da Starlink. A longo prazo, a rede poderá fornecer conectividade não só a residências, empresas e dispositivos móveis, mas também a máquinas autónomas equipadas com IA. O cenário do Morgan Stanley pressupõe que, até 2040, centenas de milhões — potencialmente até milhares de milhões — de robôs poderão estar ligados através da Starlink, gerando uma receita média mensal por utilizador de cerca de 35 dólares.

Se tal mercado se desenvolver, a economia da Starlink poderá apresentar-se fundamentalmente diferente do que é hoje. A rede de satélites deixaria de ser meramente uma forma alternativa de aceder à Internet; poderia tornar-se uma camada de comunicações global para dispositivos autónomos.

Ao mesmo tempo, esta é uma das hipóteses mais remotas incorporadas na avaliação. Os investidores que atribuem valor a esta oportunidade hoje em dia devem ter em conta não só o risco de execução tecnológica da SpaceX, mas também a incerteza em torno do ritmo da automatização global e da futura concorrência na conectividade máquina a máquina.

A Cursor está a tornar-se uma parte importante da história da avaliação da SpaceX

A aquisição da Cursor, no valor aproximado de 60 mil milhões de dólares, expande significativamente a exposição da SpaceX à IA. Espera-se que a transação, realizada inteiramente em ações, seja concluída antes do final de agosto. A Cursor desenvolve uma plataforma de IA que ajuda os programadores a escrever, editar, depurar e analisar código, e o serviço é, alegadamente, utilizado por mais de 50 000 empresas e por mais de 64 % das empresas da Fortune 500.

O valor estratégico da transação estende-se, portanto, para além do próprio produto. A SpaceX ganha um canal de distribuição consolidado junto de clientes empresariais, uma base de utilizadores substancial e acesso aos dados gerados através das interações entre programadores e modelos de IA. As duas empresas já têm vindo a colaborar desde abril, nomeadamente no treino do Grok 4.5 utilizando dados da Cursor e na integração do modelo na plataforma. Do ponto de vista estratégico, a aquisição poderá encurtar o caminho entre o desenvolvimento de modelos de IA e a sua implementação comercial.

O Morgan Stanley prevê um crescimento extremamente rápido da Cursor

As previsões para o negócio adquirido são ambiciosas. O Morgan Stanley estima que a Cursor poderá gerar cerca de 2,5 mil milhões de dólares em receitas em 2026 e 13 mil milhões de dólares em 2027, representando aproximadamente 10% e 19% das receitas projetadas da IA da SpaceX, respetivamente. Prevê-se que a receita recorrente anual (ARR) atinja aproximadamente 8 mil milhões de dólares até ao final deste ano e cerca de 33 mil milhões de dólares até 2030.

Partindo desses pressupostos, o preço de aquisição de 60 mil milhões de dólares começa a assumir um aspeto muito diferente. Se a Cursor se aproximar efetivamente dos 33 mil milhões de dólares em ARR, o valor atual da transação representaria menos do que o dobro dessa futura base de receita recorrente.

O principal risco reside no lado dos custos. O rápido crescimento das receitas de IA pode exigir despesas igualmente agressivas em centros de dados, energia e aceleradores de computação. Para a avaliação a longo prazo da SpaceX, a capacidade da Cursor de converter o crescimento em fluxo de caixa sustentável pode, portanto, ser tão importante quanto os números globais das receitas. O Morgan Stanley estima atualmente que o negócio de IA represente cerca de 12 dólares por ação da SpaceX, o que implica um desconto em relação a algumas empresas concorrentes do setor «neocloud».

O Morgan Stanley também argumentou anteriormente que um preço por ação em torno dos 100 dólares implicaria, na prática, que o mercado não estava a atribuir qualquer valor às operações de IA da SpaceX. Isso ajuda a explicar por que razão os cenários de avaliação da empresa apresentam uma variação tão invulgarmente ampla.

Os foguetões e a Starlink são já negócios em funcionamento, apoiados por infraestruturas reais, clientes e barreiras à entrada substanciais. A IA, os centros de dados orbitais e a futura conectividade para máquinas autónomas representam uma opcionalidade. Grande parte do potencial de valorização não provém, portanto, da simples expansão das operações existentes, mas do sucesso da SpaceX na criação de várias novas fontes de receitas.

Wall Street está otimista, mas o intervalo de avaliação é enorme

Entre os 32 analistas que cobrem a SpaceX, o preço-alvo médio situa-se em cerca de 227 dólares. A dispersão, no entanto, é provavelmente mais informativa do que o próprio consenso. A Raymond James prevê 800 dólares, o Morgan Stanley 300 dólares, o J.P. Morgan 240 dólares, o Deutsche Bank 235 dólares, o Goldman Sachs 220 dólares, o Wells Fargo 215 dólares, o UBS 210 dólares e o Citi 200 dólares. A Arete elevou recentemente o seu preço-alvo de 401 para 450 dólares, mantendo uma recomendação de «Comprar».

No outro extremo do espectro, a Piper Sandler apresenta um preço-alvo de 140 dólares e uma classificação de «Manter», a CFRA prevê 115 dólares com uma classificação de «Vender», enquanto a Phillip Securities avalia as ações em 75 dólares. Um intervalo de 75 a 800 dólares é excepcionalmente amplo, mesmo para uma empresa tecnológica de elevado crescimento. Tal sugere que a maior divergência entre os analistas não se prende necessariamente com o valor dos negócios atuais da SpaceX, mas sim com o valor que deve ser atribuído hoje a negócios que poderão surgir na próxima década ou mais.

A Morningstar adota uma abordagem consideravelmente mais conservadora. As suas estimativas situam os negócios principais da Starlink e de lançamentos em cerca de 40 dólares por ação. O valor adicional provém de projetos mais especulativos, enquanto o seu cenário «Moonshot» atinge aproximadamente 154 dólares por ação e lhe é atribuída uma probabilidade de apenas 7%.

O próprio cenário pessimista de 75 dólares do Morgan Stanley é igualmente revelador. No âmbito de um único quadro analítico, o valor potencial da SpaceX varia oito vezes entre o cenário pessimista e o mais otimista. Tal dispersão é típica de empresas em que uma grande proporção do valor terminal depende de tecnologias e mercados que ainda não atingiram a comercialização plena.

A SpaceX é, cada vez mais, um portfólio de negócios interligados

Uma forma útil de analisar a SpaceX consiste em dividi-la em quatro componentes. O primeiro é o negócio de lançamentos — tecnologicamente o mais maduro e apoiado por uma vantagem operacional que os concorrentes não conseguem replicar facilmente. O segundo é o Starlink, uma plataforma de infraestrutura de telecomunicações escalável a nível global. O terceiro é o Starship, que é simultaneamente um produto por direito próprio e, potencialmente, uma ferramenta para reduzir a base de custos dos outros negócios da SpaceX. O quarto é a IA, que engloba a Cursor, a infraestrutura informática e, potencialmente, a computação orbital.

A parte mais interessante do cenário otimista reside na interação entre estes negócios. Se a Starship reduzir o custo da implantação da infraestrutura, a Starlink proporcionar conectividade global e a Cursor fornecer clientes e canais de distribuição para a IA, os ativos individuais poderão, em última análise, valer mais em conjunto do que separadamente. Nesse cenário, a SpaceX não seria simplesmente um conglomerado de tecnologias não relacionadas, mas sim uma plataforma de infraestrutura verticalmente integrada.

É também por isso que os 600 dólares não devem ser interpretados como um objetivo de preço direto, derivado dos fundamentos atuais. Representam um cenário em que vários projetos altamente ambiciosos têm sucesso comercial mais ou menos ao mesmo tempo. A Starship precisa de reduzir radicalmente os custos de lançamento, a Starlink precisa de ir além da conectividade à Internet convencional, a Cursor precisa de manter um crescimento excecional e as operações de IA precisam de atingir uma escala suficiente para justificar dezenas ou, potencialmente, centenas de milhares de milhões de dólares em valor adicional.

Para os acionistas, os sinais mais importantes não serão, portanto, os próprios aumentos das metas de preço de Wall Street. Mais importantes serão as evidências que confirmem ou contestem os pressupostos subjacentes a essas metas: o ritmo de desenvolvimento da Starship, a viabilidade económica da Starlink, o crescimento e as margens da Cursor, e o montante de capital necessário para construir a infraestrutura de IA da SpaceX.

A SpaceX é, em última análise, um caso invulgar em que o mercado está a valorizar tanto as vantagens competitivas existentes como uma opcionalidade substancial a longo prazo. Quanto mais essa opcionalidade se transformar em receitas e fluxo de caixa, mais fácil se torna justificar fundamentalmente avaliações mais elevadas. Mas se os projetos mais ambiciosos da empresa enfrentarem atrasos ou resultados económicos mais fracos do que o esperado, o mesmo mecanismo funciona ao contrário, porque os negócios futuros representam uma grande parte da diferença entre as avaliações conservadoras e o cenário otimista de 600 dólares.

Gráfico da SpaceX (intervalo H1)