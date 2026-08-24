Será que Jackson Hole será um ponto de viragem para o dólar? (24.08.2026)

A semana passada foi marcada por acontecimentos no mercado da dívida. Na quarta-feira, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou uma expansão do programa de recompra de obrigações, conhecido como «recompra de apoio à liquidez».
- O programa incide principalmente na parte longa da curva, ou seja, nas obrigações do Tesouro com prazos de vencimento mais longos.
- O limite máximo para operações individuais de recompra será aumentado pelo menos para o dobro (de 2 para 4 mil milhões de dólares).
- A intervenção ocorreu quando as taxas de rendibilidade das obrigações a 30 anos atingiram máximos de 19 anos (5,33%).
A reação do mercado foi imediata: as taxas de rendibilidade das obrigações a 30 anos caíram imediatamente 10 pontos base e o dólar enfraqueceu 0,9% face ao euro de referência.
Figura 1: Painel de Controlo Cambial do G10 [vs. USD] (14.08.2026 - 21.08.2026)
Nos dias seguintes, o mercado anulou mais de metade da variação registada na quarta-feira no mercado da dívida. O dólar, que continua sob pressão devido a preocupações fiscais e institucionais, não conseguiu recuperar a maior parte das perdas. A modesta valorização da moeda norte-americana que observámos hoje e na sexta-feira parece resultar principalmente de um ligeiro aumento das expectativas do mercado quanto a um aumento das taxas de juro no outono. Tal medida poderia ser considerada como um instrumento de equilíbrio. A probabilidade implícita no mercado de um aumento em setembro situa-se atualmente em cerca de 40%. Em outubro, é ligeiramente superior a 60%.
Dólar dos EUA (USD)
Os investidores acompanharão de muito perto, nos próximos dias, todas as medidas destinadas a estabilizar a situação do mercado de dívida. Estamos convencidos de que este tema será amplamente debatido numa das mais importantes conferências de banqueiros centrais do ano: o simpósio de Jackson Hole. Na sexta-feira, no início da tarde, Kevin Warsh terá a oportunidade de abordar toda a situação; para ele, este evento reveste-se de importância crucial.
Porquê?
Quando Donald Trump nomeou Warsh para o cargo de presidente da Reserva Federal em março, o mercado rotulou-o como alguém suscetível a influências, pronto a alterar oportunisticamente a sua abordagem à política monetária para satisfazer o presidente dos EUA, que procura cortes nas taxas de juro.
Embora Warsh tenha conseguido, em certa medida, livrar-se desse rótulo na conferência de junho, apresentando uma retórica relativamente «hawkish», a repetição das mesmas mensagens em julho não foi recebida com entusiasmo. Ele manteve-se firme na sua decisão da altura relativamente à ausência de orientação prospectiva. Evitou responder a perguntas sobre a legitimidade de uma pausa, bem como às que diziam respeito à situação económica atual.
Isso não será possível esta sexta-feira.
Warsh tem sido recentemente favorecido por dados macroeconómicos que sugeriam não haver necessidade de um aperto imediato da política monetária. Os investidores, no entanto, continuam a querer garantir que ele possui um plano de ação sólido e que é independente nas suas ações. Se as suas declarações se revelarem novamente pouco convincentes, o dólar poderá continuar a onda de vendas iniciada após a última reunião.
Dois dias antes do discurso, que é crucial para as perspetivas futuras do dólar, aguardamos a publicação dos dados de inflação do PCE. Este indicador, embora atrasado, tem sido historicamente preferido pelos responsáveis do FOMC na tomada de decisões de política monetária. O consenso aponta para um aumento de 0,2% numa base mensal, o que provavelmente não suscitará grandes preocupações.
No mesmo dia, após o fecho do mercado norte-americano, será divulgado o relatório trimestral da Nvidia. Trata-se de um teste à resiliência de todo o mercado em alta impulsionado pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Resultados piores do que as expectativas muito elevadas conduziriam provavelmente a uma deterioração do apetite pelo risco, pesando sobre os ativos de risco, não apenas no mercado acionista. Nessa situação, o vencedor, paradoxalmente, poderia ser o dólar.
Euro (EUR)
Do outro lado, a situação está mais calma. A estabilidade favorece a moeda única. Um aumento das taxas de juro na reunião de setembro (10.09) continua praticamente totalmente descontado nos mercados, e os dados macroeconómicos que vão surgindo continuam, de um modo geral, a surpreender positivamente.
Nos últimos dias, recebemos os indicadores PMI de agosto. O índice composto atingiu o seu nível mais elevado em 9 meses, impulsionado por um excelente desempenho industrial (máximo de 51 meses). É de salientar uma melhoria significativa da situação na Alemanha, impulsionada pela crescente procura de equipamento tecnológico relacionado com a inteligência artificial e pelo aumento das despesas com a defesa. Na nossa opinião, o programa de estímulo orçamental no valor de 500 mil milhões de euros, apresentado em março de 2025 por Friedrich Merz, reveste-se de considerável importância neste contexto.
Dólar canadiano (CAD)
Figura 2: Painel de controlo cambial do G10 [face ao USD] (24.08.2026)
A moeda canadiana está a registar hoje um enfraquecimento relativamente significativo.
Porquê?
As conversações sobre um novo acordo comercial entre Washington e Ottawa terminaram inesperadamente num fracasso. As negociações foram interrompidas na sexta-feira, o que significou a entrada em vigor de direitos aduaneiros de 50% sobre os produtos canadianos exportados para os EUA. Estes abrangerão bens com um valor total de aproximadamente 20 a 28 mil milhões de dólares (5 a 7% do total das exportações canadianas para os EUA).
A lista de direitos aduaneiros inclui, entre outros, madeira, cimento, mobiliário, determinados produtos lácteos, vinho, equipamento elétrico e equipamento de hóquei. O presidente Donald Trump defende firmemente a decisão. Nas redes sociais, acusou o Canadá de querer colher os benefícios de ser um Estado sem o ser.
O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, acusa os EUA de introduzirem, à última da hora, exigências injustas e economicamente prejudiciais, incluindo tentativas de limitar a capacidade do Canadá de celebrar acordos comerciais com outros países. A parte norte-americana (representada por Jamieson Greer) rejeita estas acusações, alegando que foram os negociadores canadianos que quebraram o compromisso previamente alcançado com novas exigências.
De acordo com os anúncios de Carney, as tarifas canadianas destinadas às exportações norte-americanas de valor semelhante (dólar por dólar, como diz o próprio primeiro-ministro) entrarão em vigor a 8 de setembro. Afectarão setores como o siderúrgico, o de maquinaria agrícola, o de eletrodomésticos, o de eletrónica e o de produtos lácteos.
Aliás, a seleção não é acidental; destina-se a fazer-se sentir rapidamente em estados norte-americanos politicamente estratégicos, o que pode revestir-se de particular importância face às eleições intercalares que se aproximam rapidamente.
Petróleo desce abaixo dos $90
O conflito comercial entre os EUA e o Canadá agrava-se
Gráfico do Dia: Trump impulsiona a queda do dólar canadiano (24.08.2026)
Calendário Económico: Mercado à espera dos resultados da Nvidia e do Jackson Hole (24.08.2026)
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