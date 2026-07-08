A situação no mercado do petróleo está a dar uma reviravolta de 180 graus em menos de um mês. Depois de ter testado a zona dos 70 dólares por barril para o petróleo Brent, estamos atualmente a testar a zona dos 78 dólares por barril, e tudo indica que a pressão ascendente sobre o mercado do petróleo poderá manter-se no futuro próximo. Na sequência de um ataque iraniano a, pelo menos, três navios comerciais no Estreito de Ormuz, os Estados Unidos responderam com um ataque a dezenas de posições iranianas relacionadas, entre outras coisas, com a defesa antiaérea. Tudo isto ocorre durante as cerimónias fúnebres do Líder Supremo do Irão, e o próprio Donald Trump afirma que o acordo de cessar-fogo deixou, essencialmente, de estar em vigor. Qual é a situação atual e o que se segue para os preços do petróleo?

O gráfico mostra as variações do preço do petróleo no conflito atual e após tensões anteriores no mercado petrolífero

O petróleo está novamente a subir. Tal como demonstrado pelas situações de 1990 e 2022, mesmo na perspetiva dos próximos meses, a situação pode revelar-se bastante volátil, embora, ao mesmo tempo, a história não indique que, num caso deste, se verifique um regresso ao pico atingido durante o conflito. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Cronologia da escalada: como ocorreu a quebra do memorando?

Eis a sequência exata de acontecimentos que conduziu à atual escalada do conflito:

Assinatura do memorando: No mês passado, os EUA e o Irão celebraram um acordo temporário de 60 dias. Este garantia a passagem segura e isenta de taxas dos navios pelo Estreito de Ormuz, em troca de uma suspensão temporária das sanções dos EUA ao petróleo iraniano e do início de negociações sobre o programa nuclear de Teerão.

Ataque iraniano a navios comerciais (início da escalada): O Irão violou os termos do acordo ao atacar três embarcações comerciais que passavam pelo Estreito de Ormuz (incluindo, entre outras, um petroleiro que transportava gás natural liquefeito — GNL).

Retaliação dos Estados Unidos: Em resposta à agressão contra navios comerciais, as forças norte-americanas realizaram um ataque retaliatório em grande escala, atingindo mais de 80 alvos em território iraniano. Washington restabeleceu também imediatamente as sanções ao comércio de petróleo iraniano.

Contra-ataque iraniano: Teerão respondeu com mais uma onda de ataques, desta vez dirigidos a alvos no Bahrein e no Kuwait.

Fim oficial da trégua: Durante a cimeira da NATO em Ancara, Donald Trump pôs fim a todas as especulações, declarando aos jornalistas que o cessar-fogo tinha terminado («no que a mim diz respeito, acabou»). O Presidente criticou duramente as autoridades iranianas, chamando-lhes «escória» e «mentirosos», o que exclui a possibilidade de um rápido regresso à via diplomática.

Reação do mercado: o regresso do «fator guerra»

O choque geopolítico traduziu-se imediatamente nos preços do ouro negro. O Brent, que vinha sistematicamente a baratear-se nas últimas semanas graças às esperanças de uma desaceleração do conflito, registou uma forte recuperação:

O preço de um barril de petróleo Brent subiu hoje mais de 3%, testando a zona dos 78 dólares por barril. Desde o início da atual escalada, os preços subiram quase 10%

O petróleo americano WTI subiu em medida semelhante, atingindo mesmo o nível de 75 dólares .

Ao analisar o gráfico abaixo, podemos observar de perto a anatomia deste choque de mercado. As curvas de futuros anteriores — de 24 de junho (linha laranja) e 1 de julho (linha azul) — refletiam uma descida lenta dos preços nos contratos mais próximos (extremidade curta da curva), quando os investidores ainda alimentavam a esperança de paz. Por sua vez, a curva atual (linha preta) mostra uma mudança drástica e vertical para cima nos preços dos contratos com datas de entrega nos próximos meses. Observamos também um claro alargamento dos spreads de calendário, embora estes se mantenham abaixo de 1 dólar. Tal estrutura de profundo backwardation comprova claramente que o mercado está a pagar um prémio avultado pela entrega imediata da mercadoria, por receio de um bloqueio físico dos abastecimentos. Curiosamente, precisamente nos últimos dias, observámos frequentemente a formação de contango na extremidade curta da curva até ao final deste ano, devido às entregas aceleradas da mercadoria provenientes do Golfo Pérsico.

O gráfico mostra as curvas a prazo para o mercado do petróleo das últimas duas semanas

A curva a prazo atual encontra-se novamente em backwardation muito acentuado, embora há apenas uma semana tenhamos observado contango na extremidade curta. Fonte: Bloomberg Finance LP

Surge agora uma questão fundamental. Estaremos a regressar ao fator guerra? Definitivamente sim, embora possamos esperar absolutamente tudo de Donald Trump. Por outro lado, neste momento, verificou-se uma escalada tão significativa que a pressão ascendente pode manter-se, mesmo sem comentários adicionais de ambas as partes.

Localização-chave: de que lado foram os navios atacados?

Os relatórios disponíveis indicam que três navios comerciais foram atacados diretamente durante a travessia do estratégico Estreito de Ormuz. Embora os comunicados oficiais das agências não especifiquem coordenadas detalhadas neste momento (se o ataque ocorreu dentro das águas territoriais de Omã ou do Irão), esta distinção reveste-se de importância fundamental para o transporte marítimo.

Geograficamente, o Estreito de Ormuz é extremamente estreito, e as rotas marítimas internacionais designadas (tanto as faixas de entrada como as de saída) passam predominantemente pelas águas territoriais de Omã (em torno do enclave de Musandam). O facto de o Irão ter decidido atacar neste corredor estratégico, violando o memorando recentemente assinado que garante a passagem segura e isenta de taxas, demonstra que Teerão está determinado a controlar todo o ponto de estrangulamento, independentemente das fronteiras estatais.

O que significa isto para os EUA e para as garantias de passagem segura? A quebra do acordo limita drasticamente a capacidade dos Estados Unidos de assegurar a passagem segura dos navios através de instrumentos diplomáticos. Uma vez que o Irão não respeita os acordos, ignora o estatuto das rotas comerciais e alarga o conflito a outros países da região (Kuwait, Bahrein), os EUA enfrentam um desafio logístico e militar. A única forma de garantir a abertura do estreito reside agora na proteção militar permanente dos comboios (escolta militar). Isto, por sua vez, aumenta drasticamente o risco de um confronto marítimo direto entre os EUA e o Irão em quase todos os incidentes. Tal situação constitui um cenário de pesadelo para o mercado petrolífero, que ameaça fazer os preços regressarem mesmo a um nível de três dígitos.

O gráfico apresenta uma comparação entre os preços do petróleo WTI e o crack spread

O crack spread manteve-se num nível elevado, mesmo com uma queda acentuada dos preços do petróleo. Isto significa que os combustíveis não alcançaram sequer um momento de trégua após o conflito de aproximadamente três meses. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



Como se apresenta o petróleo do ponto de vista técnico?

O gráfico mostra o comportamento do preço do petróleo e a análise técnica

Fonte: xStation5

O petróleo está a recuperar de forma muito forte pela segunda sessão consecutiva, após se ter consolidado acima dos 70 dólares por barril. O petróleo está a testar a média de 200 períodos e poderá romper o limite superior do canal de tendência descendente. Existe uma zona de oferta muito forte situada entre os 80 dólares e a retração de 61,8%, e posteriormente nos 85 dólares por barril. Se o tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz se mantiver, não deveremos observar uma subida acima da zona dos 80-85 dólares. Caso ocorra um troca de fogo direta entre unidades americanas e iranianas, as probabilidades de os preços do petróleo subirem para os 100 dólares serão bastante elevadas.