Será que os chips da alibaba vão ameaçar a Nvidia?

As ações da Alibaba na bolsa de valores de Hong Kong subiram hoje mais de 10%, marcando o maior ganho diário desde março deste ano. Esse aumento acentuado é principalmente uma reação do mercado à decisão estratégica da empresa de entrar no mercado de design e produção de seus próprios chips de IA. A notícia coincidiu com a publicação dos resultados trimestrais, mas foi a expansão para o mercado de semicondutores que os investidores consideraram um potencial divisor de águas para o crescimento de longo prazo da Alibaba. A empresa revelou o seu próprio chip projetado para tarefas de inteligência artificial, que já foi fisicamente produzido numa fábrica local chinesa. Isto significa que a Alibaba não está apenas a expandir as suas atividades tecnológicas para além do comércio eletrónico tradicional e dos serviços em nuvem, mas também está a juntar-se ativamente à corrida pela independência dos fornecedores ocidentais, liderada pela NVIDIA. Embora o novo chip da Alibaba esteja atualmente focado principalmente na execução de modelos de IA pré-treinados, ele foi projetado para ser compatível com o popular software anteriormente utilizado com o hardware da NVIDIA. Essa compatibilidade pode tornar a sua implantação prática muito mais fácil e económica. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O mercado interpreta essa medida como um sinal claro de que a Alibaba pretende não apenas usar a IA como uma ferramenta de negócios, mas também construir a sua própria base tecnológica em hardware. Isso alinha-se a uma tendência mais ampla na China, onde mais empresas estão a esforçar-se para criar alternativas às soluções americanas em resposta às restrições de exportação em curso. Os chips chineses ainda enfrentam certos desafios, como desempenho inferior, problemas de estabilidade e limitações tecnológicas de produção. Apesar dessas dificuldades, o início da produção de chips pela Alibaba é um passo significativo para a construção de independência tecnológica de longo prazo. O apoio do governo — incluindo um fundo de US$ 8,4 mil milhões para o desenvolvimento de IA e semicondutores — fortalece ainda mais a base para essa direção estratégica. Do ponto de vista do investidor, a entrada da Alibaba no mercado de chips não é apenas uma resposta às tensões globais no setor de tecnologia, mas também um sinal de que a empresa não pretende limitar-se a software e serviços em nuvem. Em vez disso, ela visa controlar todo o ecossistema de IA, do hardware ao software. O aumento repentino nos preços das ações hoje confirma que o mercado valoriza essa ambição.

