Tendo em conta os sucessivos conflitos armados que têm vindo a eclodir e a agravar-se ao longo do tempo em todo o mundo, bem como a perspetiva de que surjam mais, não é de admirar que as despesas com a defesa estejam a aumentar ao ritmo mais acelerado das últimas décadas.

Centenas de milhares de milhões de dólares e euros, provenientes de orçamentos de defesa cada vez mais avultados, estão a fluir para as empresas do setor da defesa. Várias destas empresas irão divulgar os seus resultados nas próximas semanas.

A maioria das empresas deste segmento perdeu uma parte muito significativa das suas valorizações nos últimos meses. Mesmo os líderes do setor com melhor desempenho apresentam um desempenho fraco nos gráficos, apesar das receitas e lucros recorde.

A razão reside no facto de a tese de investimento se ter tornado muito mais complexa e exigente, o que se reflete claramente nas valorizações.

Calendário

17.07 SAABB.SE Saab AB

21.07 NOC.US Northrop Grumman

22.07 AM.FP Dassault Aviation

23.07 HO.FP Thales

23.07 IDR.SM Indra Group

23.07 RTX.US RTX Corp

23.07 LMT.US Lockheed Martin

23.07 EXA.FP Exail Technologies

28.07 SAF.FP Safran

30.07 BAE.UK BAE Systems

30.07 HII.US Huntington Ingalls Industries

31.07 HAG.DE Hensoldt AG

06.08 RHM.DE Rheinmetall

Síntese

O tema central dos resultados financeiros divulgados em quase todo o setor já não é a procura, nem mesmo a estabilidade da procura.

A mensagem é clara: o mercado espera agora uma conversão eficaz e consistente da carteira de encomendas em lucros, bem como a defesa das margens num contexto de aumento dos preços da energia e das matérias-primas e de risco persistente de atrasos nas entregas.

A Saab e a Northrop Grumman já ilustraram esta situação:

A Saab registou não só um crescimento hiperbólico das vendas, mas também uma expansão das margens.

A Northrop, apesar de receitas recorde, registou um declínio. Registou uma queda de 2% na margem e chegou a descer 8% no ponto mais baixo da evolução.

Pode esperar-se o mesmo padrão de cada empresa subsequente do setor que divulgar resultados. No entanto, muitas apresentarão perspetivas secundárias e regionais; têm poucas hipóteses de influenciar a direção da evolução, mas os investidores que procuram uma vantagem devem prestar-lhes muita atenção, uma vez que podem frequentemente ganhar importância a longo prazo.

Empresas

Lockheed Martin

As expectativas em relação à empresa são modestas (tal como as avaliações). O consenso aponta para um crescimento das vendas de cerca de 6 a 7%, mas o resultado por ação (EPS) mantém-se praticamente estável em comparação com o segundo trimestre de 2025. O mercado não exige perfeição, mas sim que não haja mais surpresas negativas.

O F-35, o PAC-3 e os programas de modernização do F-16 e do C-130 serão fundamentais.

Outras amortizações relacionadas com projetos «secretos» também poderão constituir uma surpresa.

Thales

O consenso para o primeiro semestre de 2026 aponta para encomendas no valor de 10,48 mil milhões de euros e um EBIT ajustado de 1,32 mil milhões de euros, com uma margem de 12,1%. As expectativas são elevadas, mas dentro do razoável.

O fundamental será manter o rácio book-to-bill acima de 1 e a dinâmica do segmento «Cyber».

Dassault Aviation

O «fator imprevisível» do setor de defesa francês.

As expectativas quanto aos resultados variam amplamente consoante a fonte (receitas entre 3,15 e 3,5 mil milhões de euros).

Para além dos números principais, os contratos relacionados com o Rafale e o Falcon serão cruciais. O mercado prestará também uma atenção muito maior aos custos de I&D devido ao Falcon 10X.

RTX

A melhor qualidade de ativos, mas a assimetria mais fraca em termos da potencial reação do mercado após a divulgação dos resultados.

Manter um crescimento de dois dígitos não será suficiente.

As orientações e o controlo de custos e de tesouraria no segmento dos motores serão fundamentais.

Rheinmetall

A Rheinmetall é a empresa do setor que registou a maior queda na sua valorização nos últimos trimestres, apesar de ser líder em termos de crescimento das receitas e da carteira de encomendas. O grupo alemão parece ter uma tarefa mais fácil, uma vez que a maior parte do risco parece já estar refletido no preço. As margens estarão no centro das atenções e determinarão a evolução do preço. Em segundo lugar, os investidores centrar-se-ão nos contratos relativos a uma variedade de tipos de veículos para o exército alemão.