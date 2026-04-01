Na abertura da sessão desta terça-feira em Wall Street, o setor do tabaco encontra-se entre os segmentos com pior desempenho de todo o mercado bolsista. A líder do setor, Philip Morris International (PM), regista uma queda de quase 5,6%, tornando-se uma das maiores perdedoras do dia em todo o mercado. O catalisador imediato desta onda de vendas são novas notícias da Reuters relativas a crescentes problemas regulamentares em torno de populares sachês de nicotina, como o ZYN e o Velo. A FDA, que deveria acelerar as aprovações de novos produtos no âmbito de um programa-piloto até ao final de 2025, continua a adiar as decisões relativas aos pedidos apresentados pela PMI e pela British American Tobacco. De acordo com três fontes anónimas próximas da agência, os cientistas da FDA têm sérias preocupações quanto ao risco de dependência entre jovens e crianças, o que põe em causa a atual estratégia de crescimento de ambas as empresas. A BTI (British American Tobacco) está a reagir com uma queda de 1,5%, enquanto a Altria (MO) está a perder 1,7%. Vale a pena referir que só a Philip Morris vendeu quase 794 milhões de saquetas ZYN nos Estados Unidos — mais do dobro da quantidade vendida em 2023. O mercado norte-americano de alternativas à nicotina está avaliado em aproximadamente 22 mil milhões de dólares, pelo que qualquer atraso regulatório tem um impacto direto no crescimento de receitas previsto. As quedas de hoje refletem os receios dos investidores de que, em vez das esperadas luzes verdes, as empresas possam enfrentar meses de incerteza pela frente. Neste contexto, na sequência da postura cautelosa da FDA, a Jefferies mantém a sua perspetiva positiva em relação à PM enquanto líder do segmento — a ZYN mantém um prémio de preço de 6,80 dólares por embalagem de sachês, bem acima da média do mercado. No entanto, os analistas reconhecem que o crescimento em volume abrandou claramente — o crescimento em março foi de meros 2,4% contra 7,1% em fevereiro. O setor do tabaco, tradicionalmente considerado defensivo, está claramente a apresentar um desempenho inferior ao do mercado em geral, tornando-se um dos elos mais fracos de toda a bolsa de valores. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.