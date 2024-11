Super Micro Computer cai 24% devido a resultados e orientações mais fracos 📉

As ações do produtor de bastidores para servidores Super Micro Computer (SMCI.US) caíram 23% hoje, e estão agora em níveis não vistos desde maio de 2023, à medida que os mercados pesam em resultados mais fracos, pressionam a orientação futura e o risco de fraude com mais incerteza entre a cotação nos índices S&P 500 e Nasdaq. Embora as receitas tenham ficado ligeiramente aquém das expectativas, as orientações em matéria de EPS e de margens revelam uma maior eficácia operacional. As orientações para o segundo trimestre sugerem a manutenção de expectativas conservadoras, provavelmente reflectindo as condições de mercado ou as tendências de compra dos clientes, mas a concentração da empresa no controlo dos custos e na gestão da tesouraria continua a ser evidente.

O Conselho de Administração comentou que não foi detectada qualquer fraude ou má conduta nos documentos financeiros analisados. A empresa afirma que a sua relação com a Nvidia continua a ser profunda e espera novos desenvolvimentos no âmbito da estreia do chip AI Blackwell.

Aqui estão os destaques e insights do relatório preliminar de ganhos da Super Micro Computer, Inc. para o primeiro trimestre fiscal do ano fiscal de 2025 (trimestre encerrado em setembro de 2024). Vendas líquidas: Esperado na faixa de US $ 5,9 bilhões a US $ 6,0 bilhões, que está abaixo da faixa de orientação anterior de US $ 6,0 bilhões a US $ 7,0 bilhões. Isto indica uma ligeira quebra nas receitas, provavelmente influenciada por uma procura mais fraca do que o previsto ou por um atraso nos padrões de compra dos clientes. Margens: Margem bruta GAAP e não-GAAP: Aproximadamente 13,3%, refletindo um desempenho estável na gestão de custos. Ajustes não-GAAP: Inclui um acréscimo de $4 milhões para compensação baseada em acções, apontando para os seus passos proactivos na gestão das despesas operacionais. Lucro líquido por ação: Lucro líquido GAAP : Estimado entre US$ 0,68 e US$ 0,70 , ligeiramente acima do ponto médio da orientação anterior de US$ 0,60 a US$ 0,77 .

: Estimado entre , ligeiramente acima do ponto médio da orientação anterior de . Lucro líquido não-GAAP : Espera-se entre US$ 0,75 e US$ 0,76 , o que está acima do ponto médio da orientação anterior de US$ 0,67 a US$ 0,83 .

: Espera-se entre , o que está acima do ponto médio da orientação anterior de . Apesar da quebra de receitas, os valores do EPS superam ligeiramente as expectativas do ponto médio, beneficiando provavelmente de controlos de custos ou de uma afetação eficiente dos activos. Posição de caixa e dívida: Total de caixa e equivalentes : Aproximadamente 2,1 mil milhões de dólares , com uma dívida total de 2,3 mil milhões de dólares , dos quais 0,6 mil milhões de dólares em dívida bancária e 1,7 mil milhões de dólares em notas convertíveis.

: Aproximadamente , com uma , dos quais 0,6 mil milhões de dólares em dívida bancária e 1,7 mil milhões de dólares em notas convertíveis. O rácio dinheiro/dívida reflecte uma posição altamente alavancada, com o dinheiro a cobrir apenas as suas obrigações de dívida. Este equilíbrio pode afetar a flexibilidade futura, especialmente se as taxas de juro subirem ou se o crescimento dos lucros diminuir. Orientação mais fraca do que o esperado (segundo trimestre fiscal de 2025, terminando em 31 de dezembro de 2024) Vendas líquidas: Espera-se que variem entre 5,5 mil milhões e 6,1 mil milhões de dólares, sinalizando uma possível suavidade sazonal ou uma perspetiva cautelosa da procura a curto prazo. Wall Street esperava 6,86 mil milhões de dólares. Orientação para o lucro por ação: Lucro líquido GAAP : Projetado para ser de US$ 0,48 a US$ 0,58 . Os analistas estavam à espera de um EPS de $0,83.

: Projetado para ser de . Os analistas estavam à espera de um EPS de $0,83. Lucro líquido não-GAAP : Projetado entre US$ 0,56 e US$ 0,65 , excluindo despesas de compensação com base em ações de US$ 54 milhões e outras despesas, líquidas de efeitos fiscais relacionados.

: Projetado entre US$ , excluindo despesas de compensação com base em ações de e outras despesas, líquidas de efeitos fiscais relacionados. Esta orientação implica uma potencial pressão sobre os lucros no segundo trimestre, o que pode apontar para estratégias de contenção de custos em curso. A orientação é claramente mais fraca do que a do primeiro trimestre de 2025 Comentários sobre preocupações de segurança: O Comité Especial forneceu hoje a seguinte declaração à Super Micro, mas não forneceu quaisquer outros detalhes ou informações adicionais. “O Comité Especial concluiu a sua investigação com base num conjunto de preocupações iniciais levantadas pela EY. Na sequência de uma investigação de três meses conduzida pelo Independent Counsel, a investigação do Comité até à data concluiu que o Comité de Auditoria agiu de forma independente e que não existem provas de fraude ou de má conduta por parte da administração ou do Conselho de Administração. O Comité recomenda uma série de medidas corretivas para que a Empresa reforce a sua governação interna e as funções de supervisão, e o Comité espera apresentar o relatório completo sobre o trabalho concluído esta semana ou na próxima. O Comité Especial tem outros trabalhos em curso, mas espera que sejam concluídos em breve." Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Gráfico SMCI (D1) Fonte: xStation5

