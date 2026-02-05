A Super Micro Computer demonstra solidez em tempos de incerteza A Super Micro Computer, fornecedora líder de servidores e hardware para centros de dados de IA, divulgou na terça-feira os resultados do segundo trimestre fiscal de 2026, apresentando um desempenho que superou significativamente as previsões anteriores. A empresa registou uma receita de 12,68 mil milhões de dólares, mais do que o dobro em relação ao ano anterior e superando confortavelmente o consenso dos analistas de 10,43 mil milhões de dólares. O lucro ajustado por ação atingiu $0,69, enquanto o lucro líquido ajustado aumentou 26%, para $486,5 milhões. A empresa espera vendas líquidas no terceiro trimestre de pelo menos $12,3 mil milhões, superando as expectativas do mercado de $10,25 mil milhões, com lucro ajustado por ação de pelo menos $0,60, em comparação com a estimativa de $0,52. Para o ano fiscal completo, a SMCI elevou sua previsão de receita para pelo menos $40 mil milhões, ante os $36 mil milhões anteriores, destacando a forte posição da empresa nos mercados de infraestrutura de IA e servidores de alto desempenho. Principais resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2026 Receita: $12,68 mil milhões: (ano anterior: $5,68 mil milhões; consenso: $10,43 mil milhões)



(ano anterior: $5,68 mil milhões; consenso: $10,43 mil milhões) Lucro por ação ajustado: $0,69 (ano anterior: $0,59; consenso: $0,49)



$0,69 (ano anterior: $0,59; consenso: $0,49) Margem bruta ajustada: 6,4% (ano anterior: 11,9%; consenso: 6,52%)



6,4% (ano anterior: 11,9%; consenso: 6,52%) Lucro líquido: $486,5 milhões (+26% a/a, consenso $330 milhões) Perspectivas para o terceiro trimestre e para o ano fiscal de 2026 Receita do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026: $12,3 mil milhões



$12,3 mil milhões Lucro por ação ajustado: $0,60



$0,60 Receita total do ano fiscal de 2026: pelo menos $40 mil milhões As orientações da SMCI para o próximo trimestre e para todo o ano fiscal indicam que a empresa está bem posicionada para continuar a crescer de forma dinâmica em termos de receitas e lucros, mantendo a sua vantagem nos mercados estratégicos de infraestruturas de IA e servidores de alto desempenho. Reação do mercado e implicações para os investidores Os resultados provocaram um aumento quase imediato no preço das ações da empresa, um resultado notável no atual ambiente de cautela do mercado. Os mercados estão atualmente muito vigilantes, e mesmo resultados sólidos são frequentemente atenuados se não forem excepcionais. Os investidores continuam sensíveis ao risco de ações de tecnologia supervalorizadas e às crescentes pressões de despesas de capital no setor de Big Tech. Neste contexto, a SMCI destaca-se como uma “aluna exemplar”, apresentando resultados e orientações bem recebidos pelo mercado. O forte crescimento das receitas, os resultados claramente superiores às expectativas dos analistas e as orientações otimistas para o próximo trimestre indicam que a empresa pode efetivamente monetizar os seus negócios e expandir as suas operações, mesmo em meio à incerteza macroeconómica e à pressão sobre as margens. A SMCI enfrenta desafios futuros, como pressão sobre as margens, intensificação da concorrência e exigências de execução de contratos de IA, mas os resultados e orientações atuais sugerem que a empresa tem potencial para sustentar o crescimento e expandir ainda mais nas áreas de computação de alto desempenho e infraestrutura de IA. Principais conclusões dos resultados do 2T do ano fiscal de 2026 da SMCI Resultados trimestrais sólidos: receita de $12,68 mil milhões (+123% a/a), EPS ajustado de $0,69, lucro líquido ajustado de $486,5 milhões (+26% a/a), todos bem acima do consenso dos analistas.



receita de $12,68 mil milhões (+123% a/a), EPS ajustado de $0,69, lucro líquido ajustado de $486,5 milhões (+26% a/a), todos bem acima do consenso dos analistas. Aumentos significativos nas projeções: receita no terceiro trimestre prevista em pelo menos $12,3 mil milhões, EPS ajustado em pelo menos $0,60. Projeção de receita para o ano fiscal de 2026 aumentada para pelo menos $40 mil milhões.



receita no terceiro trimestre prevista em pelo menos $12,3 mil milhões, EPS ajustado em pelo menos $0,60. Projeção de receita para o ano fiscal de 2026 aumentada para pelo menos $40 mil milhões. Posição no setor de IA: a forte procura por servidores de alto desempenho e infraestrutura de IA permite que a SMCI amplie as operações e monetize contratos com grandes clientes.



a forte procura por servidores de alto desempenho e infraestrutura de IA permite que a SMCI amplie as operações e monetize contratos com grandes clientes. Reação do mercado: O anúncio provocou um aumento imediato no preço das ações, destacando a forte posição da SMCI e a confiança dos investidores em meio a um ambiente de mercado cauteloso e pressões de avaliação das grandes empresas de tecnologia.



O anúncio provocou um aumento imediato no preço das ações, destacando a forte posição da SMCI e a confiança dos investidores em meio a um ambiente de mercado cauteloso e pressões de avaliação das grandes empresas de tecnologia. Vantagem competitiva: A SMCI se destaca pela combinação de escala operacional, receita previsível e expansão num segmento de IA estrategicamente importante.



A SMCI se destaca pela combinação de escala operacional, receita previsível e expansão num segmento de IA estrategicamente importante. Desafios e perspectivas: A pressão sobre as margens, o aumento da concorrência e os requisitos de execução de contratos persistem, mas os resultados e as projeções indicam que a empresa pode manter o crescimento da receita e dos lucros. Gráfico Super Micro Computer (D1) Fonte: xStation5

