Tesla sobe 13% com a vitória de Donald Trump nas eleições americanas 📈

As ações da Tesla (TSLA.US) estão a ganhar mais de 13% no pré-mercado, antes da abertura das bolsas norte-americanas. Os resultados eleitorais até ao momento dão uma vitória certa a Donald Trump. A Associated Press (AP) declarou Trump vencedor das eleições, e os investidores têm razão em esperar que este cenário beneficie o amigo do novo presidente, Elon Musk, que esteve muito envolvido na campanha eleitoral dos republicanos. No entanto, Trump criticou os carros eléctricos e anunciou a retirada dos programas governamentais destinados a estimular a sua procura. Elon Musk doou cerca de 75 milhões de dólares à campanha de Trump, e Donald Trump prometeu nomeá-lo chefe de uma nova comissão de eficiência governamental que cortaria as despesas do orçamento federal dos EUA em até 2 biliões de dólares.

A eleição de Trump pode significar que a empresa poderá ser tratada em termos especiais em relação aos seus concorrentes, ou que a sua atual posição dominante e escala de operações e rentabilidade da produção lhe darão uma vantagem sobre as empresas que constroem eléctricos, em grande parte devido a programas e incentivos governamentais que “custam” muito ao contribuinte americano

Um fator positivo adicional é o provável aumento dos direitos aduaneiros e a garantia da quota de mercado da Tesla, face à concorrência chinesa (Nio, BYD, etc.), o que poderá agitar muito o mercado americano de veículos eléctricos nos próximos anos. É possível que a Tesla acabe por conquistar uma posição especial também na Europa. Tesla (TSLA.US, intervalo D1) As ações da Tesla estão a subir nas negociações de pré-abertura de hoje para $283 por ação; os touros podem testar os máximos de junho, acima dos $300 por ação. Neste cenário, o apoio chave será o nível de 250 dólares por ação (23.6 Fibo retracement do último impulso ascendente). Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Fonte: xStation5

