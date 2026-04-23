Principais conclusões Tesla supera expectativas no Q1 2026 com forte desempenho financeiro

Margens e fluxo de caixa livre destacam-se como principais drivers positivos

Investimentos em IA e autonomia aumentam custos e pressionam rentabilidade

Ontem após o fecho da sessão, a Tesla (TSLA.US) apresentou os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. A empresa conseguiu superar as expectativas do mercado tanto em termos de lucro por ação (EPS) como de receitas, fazendo com que as ações valorizassem mais de 4% após o fecho de mercado. Principais resultados da Tesla no 1º trimestre de 2026 A Tesla surpreendeu positivamente, particularmente nas áreas em que os investidores têm estado mais focados: rentabilidade e Cash Flows. O EPS ajustado ficou em 0,41 dólares, bem acima das expectativas de 0,34 dólares. A receita atingiu 22,39 mil milhões de dólares, também ligeiramente acima das estimativas de 22,19 mil milhões de dólares. O EPS reportado no relatório ficou nos 0,13 dólares, face aos 0,12 dólares registados há um ano.

No entanto, a métrica financeira que mais se destacou no relatório foi a margem bruta, que ficou em 21,1%, significativamente acima das expectativas do mercado de apenas 17,7%. O desempenho operacional foi igualmente sólido. O resultado operacional totalizou 941 milhões de dólares, confortavelmente acima dos 787,7 milhões de dólares esperados. Ainda mais impressionante foi o fluxo de caixa livre, que atingiu 1,44 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas de um valor negativo de 1,86 mil milhões de dólares. Investimentos em IA, robótica e autonomia aumentam pressão sobre custos Apesar dos bons resultados apresentados pela Tesla, a empresa de Elon Musk está a entrar numa fase mais intensiva em capital, impulsionada menos pela eficiência automóvel e mais por apostas a longo prazo na IA, robótica e autonomia. Despesas operacionais sobem 37% em termos anuais Embora a solidez das margens e do fluxo de caixa livre tenha surpreendido o mercado positivamente, ao analisarmos de forma mais detalhada a estrutura de custos aponta para um quadro mais complexo. As despesas operacionais aumentaram 37% em relação ao ano anterior, para 3,78 mil milhões de dólares, refletindo o ciclo de investimento acelerado da Tesla. Como resultado, a margem operacional caiu para 4,2%, marcando o segundo trimestre consecutivo de compressão sequencial, um sinal de que a rentabilidade atual está cada vez mais a ser sacrificada em prol do posicionamento futuro. Análise técnica da Tesla As ações da Tesla têm estado a recuperar das quedas recentes. Nos últimos 15 dias as ações já recuperaram mais de 15% e quebraram uma zona técnica relevante que pode marcar uma continuação do movimento de recuperação em alta. xStation 5

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