Thermo Fisher Scientific anuncia parceria estratégica com a OpenAI📱

As ações da Thermo Fisher Scientific (TMO.US) subiram cerca de 4% nas negociações em premarket hoje, após o anúncio de uma colaboração estratégica com a OpenAI. A empresa está a implementar soluções de inteligência artificial em áreas-chave do seu negócio, desde a investigação clínica e atendimento ao cliente até à plataforma Accelerator™ Drug Development e implementações internas do ChatGPT Enterprise, com o objetivo de reduzir o tempo de comercialização de novos medicamentos, gerir a inovação de forma mais eficaz e fazer melhor uso dos recursos. Este é mais um exemplo de uma empresa fora do setor tecnológico tradicional que anuncia uma parceria com a OpenAI, num esforço para ser vista pelos investidores como beneficiária da revolução da IA que está a impulsionar as avaliações de gigantes como a Nvidia, a Microsoft e a Alphabet. O mercado recompensa claramente qualquer tentativa de implementar soluções baseadas em IA: há uma narrativa automática sobre a possibilidade de repetir o sucesso das empresas tecnológicas cujas ações têm vindo a valorizar há meses graças ao boom da IA. Daí a reação positiva de hoje ao preço das ações da TMO – os investidores veem uma oportunidade para outros setores entrarem na onda da tecnologia de IA, que está em rápida evolução, buscando replicar o sucesso de empresas que têm sido as principais beneficiárias dessa transformação há algum tempo. Pouco antes da abertura de Wall Street, as ações da empresa subiram 4% e estão a testar os recentes máximos locais de outubro. Fonte: xStation

