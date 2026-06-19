Uma semana incrivelmente intensa está a chegar ao fim. Os mercados reagiram claramente às previsões hawkish da Reserva Federal, ao aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão e à ausência de alterações por parte do Banco de Inglaterra, do Banco da Austrália ou do Banco da Noruega, à luz da redução da pressão inflacionista na sequência da assinatura do acordo entre o Irão e os EUA. Com a diminuição do risco geopolítico, os investidores irão concentrar-se mais atentamente nos dados e noutros acontecimentos importantes, tanto geopolíticos como de mercado.

A próxima semana trará dados macroeconómicos fundamentais e relatórios de resultados que permitirão verificar se o otimismo do mercado tem uma base sólida. A atenção dos investidores centrar-se-á nos dados de inflação do PCE dos EUA e em publicações cruciais das empresas tecnológicas. Consequentemente, o foco dos investidores deverá centrar-se particularmente nestes três mercados: EURUSD, OIL e US100.

EURUSD

A principal força motriz para o dólar norte-americano na próxima semana serão as publicações relativas ao consumo e à inflação nos EUA, que poderão potencialmente consolidar a retórica «hawkish» na sequência da última decisão da Reserva Federal. Na quinta-feira, teremos o relatório de maio sobre rendimentos e despesas pessoais, que inclui o índice PCE subjacente, que continua a ser a medida de inflação preferida da Reserva Federal. Antes disso, na segunda-feira, serão publicados os dados relativos à confiança dos consumidores na zona euro, seguidos pelos índices PMI preliminares das principais economias na terça-feira.

As estimativas indicam que a inflação do PCE de base subiu 0,35% em termos mensais em maio, o que elevará o valor anual para 3,4% (de 3,3%). Entretanto, espera-se que a inflação do PCE global, sem quaisquer exclusões, acelere para 4,1%. Um valor de inflação mais elevado poderá fortalecer o dólar mais uma vez e empurrar o par EURUSD para mínimos locais.

Petróleo (Brent)

O mercado do «ouro negro» está a entrar numa fase de acalmia após vários meses tensos decorrentes da guerra em curso entre os EUA e o Irão. Embora tenha sido assinado um memorando de 60 dias, muitas questões permanecem por resolver e as negociações para um acordo permanente foram adiadas. O Estreito de Ormuz foi reaberto, mas ainda está longe de estar totalmente operacional, o que poderá desencadear mais volatilidade nos preços do petróleo.

Com o risco geopolítico afastado dos preços do petróleo, o mercado passará agora a avaliar os fundamentos da procura. A China tem servido de amortecedor no mercado petrolífero, mas, para além do abrandamento das importações, estamos também a observar outros sinais negativos provenientes do país. Se os dados não melhorarem, uma forte recuperação da oferta no mercado petrolífero poderá fazer com que os preços desçam para a faixa dos 50 a 60 dólares por barril no próximo ano. A Agência Internacional de Energia (AIE) indica que poderemos enfrentar um excesso de oferta de até 5 milhões de barris por dia no próximo ano, impulsionado principalmente por um aumento de 8 milhões de barris por dia na produção.

US100 (futuros do Nasdaq 100)

Para o setor tecnológico, aproxima-se um momento crucial de verificação dos fundamentos, em que as valorizações de mercado assentes na revolução da IA irão deparar-se com dados financeiros concretos. Na quarta-feira, teremos a divulgação dos resultados da gigante norte-americana de memórias, a Micron Technology. A empresa é uma beneficiária direta do boom da inteligência artificial, fornecendo componentes essenciais para centros de dados. Uma surpresa positiva nos resultados e nas orientações poderá proporcionar o impulso para um regresso dinâmico do índice US100 à região dos máximos históricos, amortecendo a potencial pressão «hawkish» decorrente dos dados do PCE de quinta-feira.

Os mercados acionistas, com uma estrutura dominada pelas «Big Tech», demonstram atualmente elevada resiliência à política monetária restritiva da Reserva Federal, desde que os sólidos resultados empresariais justifiquem as elevadas avaliações. O boom da IA funciona como uma espécie de colchão de segurança contra um abrandamento económico. No entanto, historicamente, durante períodos de métricas de valorização elevadas, como o rácio preço/lucro (P/E), qualquer sinal de abrandamento do dinamismo das encomendas nos relatórios de empresas como a Micron, combinado com um valor de inflação do PCE mais restritivo, poderá desencadear uma forte realização de lucros, semelhante ao que ocorreu na sequência da recente divulgação dos dados do NFP ou durante a última conferência da Reserva Federal.