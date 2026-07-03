Iniciamos a nova semana de negociações imediatamente após um fim de semana prolongado nos Estados Unidos, onde o país comemorou o 250.º aniversário da assinatura da Declaração de Independência. O início do verão marca frequentemente o começo de uma fase de acalmia sazonal nos mercados financeiros, um período tipicamente caracterizado por um menor número de acontecimentos significativos e por uma volatilidade reduzida. Embora o ano passado tenha sido marcado por uma guerra comercial, a economia global opera atualmente sob a sombra da incerteza no Médio Oriente, ao mesmo tempo que acompanha de perto a corrida ao armamento no domínio da inteligência artificial.

Na sequência da última reunião da OPEP+, os investidores irão concentrar-se fortemente nos desenvolvimentos no Médio Oriente, particularmente no que diz respeito às exportações de crude e ao reinício da produção. Na terça-feira, tem início em Ancara uma cimeira de líderes da NATO, com a presença do Presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto no Irão prosseguem as cerimónias fúnebres de Estado na sequência do falecimento do Líder Supremo Ali Khamenei. Tendo em conta estes catalisadores iminentes, os participantes no mercado devem concentrar-se em três instrumentos-chave nos próximos dias: OIL, US100 e NZDUSD.

Petróleo (Petróleo Bruto Brent)

A semana de negociações inicia-se com os mercados a assimilarem o resultado da cimeira virtual de domingo dos ministros da OPEP+, que se reuniram para determinar os níveis de produção do cartel alargado. Embora as metas oficiais de produção tenham sido aumentadas quase mensalmente nos últimos tempos, esses aumentos ocorreram estritamente no papel. Os dados mais recentes relativos a junho revelaram que a produção efetiva entre os principais produtores do Médio Oriente diminuiu, apesar da assinatura de um memorando de cessar-fogo a 17 de junho.

É igualmente necessário prestar atenção ao funeral de Estado do antigo Líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, que decorrerá até 9 de julho. Quaisquer declarações políticas provenientes de Teerão durante este período serão acompanhadas de perto pelos mercados financeiros globais.

Principais indicadores a acompanhar: Os operadores acompanharão os fluxos de petroleiros através do Estreito de Ormuz, a par dos dados semanais sobre as reservas de crude dos EUA. As reservas comerciais desceram drasticamente para o seu nível mais baixo desde 2018, enquanto a Reserva Estratégica de Petróleo se situa no seu ponto mais baixo desde a década de 1980, na sequência da mais recente libertação coordenada pela Agência Internacional de Energia.

US100 (Nasdaq 100)

O setor tecnológico dos EUA está a entrar num período de mudanças macroeconómicas e estruturais significativas. Os investidores em ações enfrentam um teste imediato com a divulgação do índice ISM dos serviços na segunda-feira, bem como com os comentários subsequentes dos responsáveis da Reserva Federal.

Embora a época de divulgação dos resultados empresariais só comece efetivamente em meados de julho, período em que Kevin Warsh prestará também depoimento perante o Congresso, os mercados receberão esta quarta-feira a ata da última reunião do FOMC. Embora estas atas tenham perdido parte do seu poder de influenciar os mercados nos últimos anos, devido às orientações prospectivas e às conferências de imprensa pós-reunião, o atual ambiente de comunicação restrita por parte da Reserva Federal significa que os registos detalhados poderão ter um valor acrescido para os investidores.

Inclusão da SpaceX no índice: Na terça-feira, a SpaceX será oficialmente admitida no índice Nasdaq 100, apenas algumas semanas após a sua oferta pública inicial. Esta inclusão irá desencadear um reequilíbrio generalizado das carteiras entre os ETF, um processo que normalmente gera volumes de negociação elevados e maior volatilidade.

Avaliação da saúde do consumo: Simultaneamente, estão previstos para esta semana os relatórios de resultados de grandes empresas, incluindo a PepsiCo e a Delta Air Lines. Estes resultados empresariais constituirão um teste crucial à resiliência dos consumidores face ao contexto macroeconómico atual.

NZDUSD

Esta quarta-feira promete ser um dia decisivo para este par de moedas, com uma forte concentração de fatores determinantes tanto das Antípodas como de Washington. Os investidores disporão de um conjunto abrangente de dados para negociar as trajetórias em evolução das políticas monetárias de ambos os países.

O Banco Central da Nova Zelândia anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro na quarta-feira, seguida imediatamente por uma conferência de imprensa com a governadora do banco central, Anna Breman, que apresentará as perspetivas económicas. Na sequência da retórica hawkish anterior, os mercados esperam que o RBNZ aumente as taxas de juro para 2,5 por cento, uma medida que poderá reforçar a recente recuperação do NZDUSD. O panorama fundamental para o dólar neozelandês ficará completo na quinta-feira com a divulgação do PMI do setor industrial, proporcionando uma avaliação oportuna da saúde do setor produtivo nacional.

Do outro lado da balança está o dólar norte-americano. A sua cotação será fortemente influenciada pelos dados do ISM dos serviços, a divulgar na segunda-feira, e pela ata do FOMC, prevista para quarta-feira à noite.