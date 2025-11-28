Estamos prestes a iniciar o último mês de negociações nos mercados financeiros internacionais em 2025. Esta semana, os investidores estarão focados principalmente nos últimos dados importantes dos EUA antes da reunião do Fed, nas novas negociações sobre o plano de paz entre a Ucrânia e a Rússia e nos comentários de Ueda, do Banco do Japão, que determinarão se as taxas de juro serão aumentadas no Japão em dezembro. Por esse motivo, vale a pena acompanhar o US2000, o OIL.WTI e o USDJPY. US2000 Nos próximos dias, o US2000 dependerá em grande parte do índice PCE de setembro, que será publicado a 5 de dezembro, pouco antes da reunião do FOMC de 9 a 10 de dezembro. As pequenas e médias empresas são mais sensíveis às condições de crédito e à trajetória das taxas de juro do que as grandes empresas, pelo que dados de inflação mais elevados poderão aumentar a pressão da oferta após a recente recuperação. O mercado está atualmente em um período de blackout de 29 de novembro a 11 de dezembro, o que significa que os formuladores de políticas do Fed não farão comentários públicos sobre a política monetária. Sem sinais dos banqueiros do Fed, o US2000 dependerá quase exclusivamente de “dados concretos”, razão pela qual o mercado prestará mais atenção a essa leitura no lado da publicação. OIL.WTI O petróleo bruto dependerá em grande parte da reunião da OPEP+ no domingo, 30 de novembro, mas a variável-chave continua a ser as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que podem alterar radicalmente a trajetória do preço do WTI. O OIL.WTI está atualmente a oscilar em torno de $58-$59 por barril, movendo-se para baixo sob a pressão das expectativas de um excedente significativo de produção no primeiro trimestre de 2026 (a previsão da AIE é de +4 milhões de barris por dia). A decisão da OPEP+ de possivelmente interromper o crescimento da produção no primeiro trimestre de 2026 tem chances de ser ratificada oficialmente após comentários recentes sugerindo uma pausa, mas o mercado está cético quanto a essa conquista, dado o excesso de oferta fundamental estimulado por países fora do cartel. USDJPY A inflação em Tóquio de 2,8% a/a em novembro confirmou que a pressão sobre os preços no Japão está a aumentar, o que reforça o cenário de um aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão já em dezembro ou janeiro de 2026. O mercado de swaps indica que o mercado está a prever uma probabilidade superior a 50% de ação do BOJ em dezembro e uma probabilidade de 80% (valor acumulado) até ao final de janeiro. No entanto, o evento-chave para o iene japonês continua a ser o discurso do governador Kazuo Ueda na segunda-feira em Nagoya, que poderá definir claramente a direção da política monetária antes da reunião do Banco do Japão em 18-19 de dezembro. O conflito entre a política monetária hawkish do Banco do Japão e os sentimentos dovish da primeira-ministra Sanae Takaichi, que favorece um maior estímulo económico, introduz incerteza sobre o compromisso final do Banco do Japão com o aperto monetário.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.