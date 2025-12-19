Destaques da manhã (19.12.2025)

Fonte: BoJ O banco central japonês aumentou a sua taxa de juro de curto prazo em 25 pontos base para 0,75% (o nível mais elevado desde 1995). Esta decisão esteve em linha com as expectativas, daí a reação relativamente limitada do iene japonês, que, no entanto, perdeu terreno para o dólar imediatamente após a decisão. O par USDJPY está atualmente a ser negociado junto dos 156,00, o seu nível mais alto desde 12 de dezembro. Ao mesmo tempo, o contrato JP225 está a valorizar 0,85%.

No entanto, o Banco do Japão afirmou no seu anúncio que as taxas de juro reais permaneceriam “significativamente negativas”, acrescentando que as condições financeiras favoráveis continuariam a apoiar fortemente a atividade económica.

Os dados da inflação nacional do Japão para novembro mostraram pressões persistentes sobre os preços, reforçando as expectativas de que o Banco do Japão continuará a sua normalização gradual da política monetária. Em novembro, os preços no consumidor subiram 3,0% em termos anuais, em linha com as expectativas do mercado e marcando mais um mês de inflação bem acima do objetivo de 2% do Banco do Japão. O índice exclui os preços dos alimentos frescos, mas inclui a energia, o que faz dele um dos indicadores mais atentamente observados das tendências subjacentes da inflação.

A decisão foi unânime, embora a declaração tenha revelado opiniões divergentes sobre a dinâmica da inflação. O banco reiterou que continuaria a aumentar as taxas de juro se a economia e os preços evoluíssem de acordo com as previsões.

A conferência de imprensa com o Governador do BoJ, Kazuo Ueda, está agendada para as 7h30, durante a qual irá comentar a decisão de hoje. Em seguida, apresentamos os comentários mais importantes dos banqueiros incluídos na comunicação após a decisão. Ao mesmo tempo, a administração Trump está a iniciar uma revisão para permitir a potencial venda de chips avançados Nvidia H200 à China, com o governo dos EUA a receber 25% das receitas das vendas para reduzir o incentivo da China para desenvolver a tecnologia de forma independente. A decisão marca um afastamento significativo das anteriores restrições à exportação e tem como objetivo manter a superioridade tecnológica dos EUA, impedindo a inclinação da China para desenvolver chips domésticos. Os futuros indicam um sentimento positivo durante esta manhã. Os futuros sobre os índices europeus e norte-americanos estão a registar ganhos interessantes (DE40 +0,6%; US100 +0,28%). Os metais preciosos estão a ter um sentimento misto. O OURO está atualmente a perder 0,15% em valor, enquanto a PRATA está a retomar a tendência de alta Estamos também a assistir a uma recuperação da Bitcoin, com a criptomoeda a valorizar cerca de 1,66%.



