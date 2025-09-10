TSMC apresenta resultado recorde💡

A forte reação aos resultados recordes da TSMC (+2,08%) em Taipé está a espalhar-se rapidamente pelas tecnologias globais — antes da abertura de Wall Street, há um aumento claro nos preços das ações da Nvidia (+1,92%) e da AMD (+3,2%), que estão a beneficiar das expectativas positivas relacionadas com o desenvolvimento da IA e o boom tecnológico. A TSMC publicou resultados recorde para agosto de 2025, registando um aumento de 33,8% nas vendas em relação ao ano anterior, para TWD 335,77 mil milhões (USD 11,09 mil milhões), confirmando a força da procura por chips avançados graças ao boom da inteligência artificial. A empresa não só domina o segmento de chips para centros de dados, continuando a ser um fornecedor fundamental para a Nvidia e a AMD, como também sinaliza uma melhoria na procura por soluções de consumo nos próximos meses. O crescimento dinâmico das vendas da TSMC está a impulsionar os lucros e o otimismo dos investidores, apesar dos riscos potenciais associados às tensões entre os EUA e a China em relação às exportações de tecnologia. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A forte reação do mercado aos resultados da TSMC está a espalhar-se para outras empresas de tecnologia – as ações da Nvidia e da AMD estão a valorizar fortemente antes da abertura de Wall Street, com o entusiasmo dos investidores focado no segmento de IA, que está a garantir um crescimento dinâmico contínuo nos lucros dessas empresas. As perspetivas para o setor de semicondutores continuam muito positivas: a Nvidia aponta para gastos recordes por parte de hiperescaladores no desenvolvimento de infraestruturas, enquanto a AMD conta com uma recuperação na procura por computadores pessoais e uma maior expansão nos centros de dados. Principais resultados das empresas TSMC agosto: vendas de TWD 335,77 mil milhões (+33,8% a/a, +3,9% m/m)

Previsão da TSMC para o terceiro trimestre: receita de USD 31,8–33 mil milhões (+38% a/a, +8% t/t, previsão confirmada pela administração) Os ADRs das gigantes tecnológicas americanas cotadas na Europa estão a registar ganhos ainda maiores do que as ações americanas antes da abertura de Wall Street.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.