Principais conclusões TSMC regista resultados recordes com aumento de 35% nos lucros

A TSMC encerrou o quarto trimestre com resultados recordes, registrando um aumento de 35% nos lucros e superando as previsões dos analistas. A gigante dos semicondutores está a demonstrar resiliência à incerteza geopolítica e às potenciais tarifas, beneficiando-se do boom global da IA, que continua a impulsionar a sua trajetória de crescimento. Os resultados são um sinal importante para Wall Street sobre o impulso no setor de IA e podem indicar um retorno de fortes ganhos em ações como a Nvidia e a AMD. Destaques financeiros da TSMC Lucros acima do esperado: O lucro líquido atingiu NT$ 505,74 mil milhões , superando a estimativa consensual de NT$ 478,4 mil milhões.

O lucro líquido atingiu , superando a estimativa consensual de NT$ 478,4 mil milhões. Marco na receita: A receita trimestral ultrapassou a marca de NT$ 1 bilião pela primeira vez (US$ 33,09 mil milhões), impulsionada por uma sequência de oito trimestres de crescimento anual dos lucros.

A receita trimestral ultrapassou a marca de pela primeira vez (US$ 33,09 mil milhões), impulsionada por uma sequência de oito trimestres de crescimento anual dos lucros. Atualização do Capex: As despesas de capital para 2025 totalizaram mil milhões de dólares, ficando bem dentro da faixa de orientação da empresa de 40 a 42 mil milhões de dólares. Motores estratégicos da gigante dos semicondutores Igor Omilaev / Unsplash Domínio da IA: A computação de alto desempenho continua sendo o principal motor dos negócios; chips avançados (7 nm ou menores) agora representam 77% da receita de wafers. Impulso ao investimento nos EUA: A TSMC está a consolidar a sua presença nos EUA com um investimento total projetado de US$ 165 mil milhões — compreendendo um compromisso inicial de US$ 65 mil milhões e um novo compromisso de US$ 100 mil milhões feito com o presidente Trump. Uma instalação no Arizona já está operacional, com expansão adicional prevista como parte de acordos comerciais pendentes. Perspetivas de mercado: Embora a procura por IA seja robusta, a empresa enfrenta dificuldades no setor móvel, com analistas a preverem uma queda de 11,6% nas remessas de smartphones em 2026 devido à escassez de memória. Gráfico de ações TSM.US (D1) As ações da TSMC subiram cerca de 2,5% nas negociações pré-mercado em Wall Street, apesar do RSI diário pairar perto dos níveis de sobrecompra. O preço está, portanto, a apagar as perdas das duas últimas sessões, que foram impulsionadas pela ansiedade pré-resultados, embora os compradores continuem cautelosos em empurrar as ações acima do seu último máximo histórico. xStation5

