TSMC reporta pior crescimento das receitas em mais de 1 ano

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — principal produtora de chips de IA e maior parceira de fabricação da Nvidia — reportou o seu crescimento mensal de receita mais lento em mais de um ano. As vendas de outubro aumentaram 16,9% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas dos analistas.

A força da moeda local provavelmente pesou nos números reportados em dólares taiwaneses, embora, em termos de dólares americanos, as vendas tenham aumentado 22,6%, para 12 mil milhões de dólares, ante 9,8 mil milhões de dólares um ano antes. O resultado não indica uma procura mais fraca por chips de IA; em vez disso, os dados foram distorcidos por encomendas anteriores e por um dólar mais fraco.

As ações da TSMC foram negociadas praticamente estáveis na sessão asiática de terça-feira, enquanto os participantes do setor mantêm uma perspetiva positiva para o crescimento impulsionado pela IA.

Demanda recorde de chips de IA mantém TSMC no topo do setor

A TSMC continua a enfrentar uma procura recorde pelos seus mais recentes chips N3, à medida que gigantes da IA como Nvidia, Apple, Amazon, Meta e Microsoft competem por uma capacidade de produção limitada. De acordo com um relatório recente do JPMorgan, a Nvidia solicitou que a produção fosse aumentada para 160 000 chips por mês, mas é improvável que a TSMC ultrapasse 140 000–145 000 wafers até ao final de 2026.

Isto implica que a escassez de chips poderá persistir por pelo menos mais dois anos. A forte procura relacionada com a IA levou as fábricas da TSMC à sua capacidade máxima, aumentando as suas margens brutas, que o mercado estima que possam atingir 60-65% no primeiro semestre de 2026.

Os maiores clientes da TSMC reservaram vagas de produção com bastante antecedência, o que significa que empresas menores — como mineradoras de criptomoedas — podem ter acesso limitado aos chips. Em vez de construir uma nova fábrica N3, a TSMC está atualizando as instalações existentes:

A Fab 18 em Tainan expandirá a produção em 25.000 chips por mês ,

expandirá a produção em , a Fab 20 (Hsinchu) e a Fab 22 (Kaohsiung) estão a ser preparadas para as tecnologias N2 e A16. A empresa também planeia utilizar as linhas N6 e N7 mais antigas, potencialmente adicionando 5.000 a 10.000 chips por mês até ao final de 2026. Nos EUA, a Fab 21 no Arizona entrará na sua segunda fase em meados de 2026, mas a produção total (10.000 wafers/mês) só é esperada em 2027 — tarde demais para aliviar a atual escassez de oferta.

De acordo com fontes do mercado, alguns clientes estão pagando até o dobro da taxa padrão (os chamados hot-run premiums) para garantir acesso prioritário. Aproximadamente 10% da produção total opera agora sob este esquema, aumentando ainda mais os lucros da TSMC. Analistas estimam que os aumentos de preço previstos de 6 a 10% em 2026 permitirão à empresa manter margens brutas acima de 60%, com resultados provavelmente excedendo as expectativas do mercado. A empresa reporta receitas mensalmente.

Ações da TSMC (intervalo D1)

As ações caíram recentemente abaixo da EMA de 50 dias, mas se recuperaram rapidamente. Para os otimistas, recuperar o nível de US$ 300 por ação reforçaria a possibilidade de uma alta para níveis recordes. Embora a receita de outubro tenha ficado ligeiramente abaixo da tendência de crescimento recente, isso provavelmente foi impulsionado por fatores da época e pontuais, e não por uma fraqueza operacional. As fábricas da empresa estão operando em plena capacidade, e os semicondutores de alta margem continuam a representar uma parcela crescente das ações totais.

Fonte: xStation5