TSMC reporta pior crescimento das receitas em mais de 1 ano

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) — principal produtora de chips de IA e maior parceira de fabricação da Nvidia — reportou o seu crescimento mensal de receita mais lento em mais de um ano. As vendas de outubro aumentaram 16,9% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas dos analistas.
A força da moeda local provavelmente pesou nos números reportados em dólares taiwaneses, embora, em termos de dólares americanos, as vendas tenham aumentado 22,6%, para 12 mil milhões de dólares, ante 9,8 mil milhões de dólares um ano antes. O resultado não indica uma procura mais fraca por chips de IA; em vez disso, os dados foram distorcidos por encomendas anteriores e por um dólar mais fraco.
As ações da TSMC foram negociadas praticamente estáveis na sessão asiática de terça-feira, enquanto os participantes do setor mantêm uma perspetiva positiva para o crescimento impulsionado pela IA.
Demanda recorde de chips de IA mantém TSMC no topo do setor
A TSMC continua a enfrentar uma procura recorde pelos seus mais recentes chips N3, à medida que gigantes da IA como Nvidia, Apple, Amazon, Meta e Microsoft competem por uma capacidade de produção limitada. De acordo com um relatório recente do JPMorgan, a Nvidia solicitou que a produção fosse aumentada para 160 000 chips por mês, mas é improvável que a TSMC ultrapasse 140 000–145 000 wafers até ao final de 2026.
Isto implica que a escassez de chips poderá persistir por pelo menos mais dois anos. A forte procura relacionada com a IA levou as fábricas da TSMC à sua capacidade máxima, aumentando as suas margens brutas, que o mercado estima que possam atingir 60-65% no primeiro semestre de 2026.
Os maiores clientes da TSMC reservaram vagas de produção com bastante antecedência, o que significa que empresas menores — como mineradoras de criptomoedas — podem ter acesso limitado aos chips. Em vez de construir uma nova fábrica N3, a TSMC está atualizando as instalações existentes:
- A Fab 18 em Tainan expandirá a produção em 25.000 chips por mês,
- a Fab 20 (Hsinchu) e a Fab 22 (Kaohsiung) estão a ser preparadas para as tecnologias N2 e A16. A empresa também planeia utilizar as linhas N6 e N7 mais antigas, potencialmente adicionando 5.000 a 10.000 chips por mês até ao final de 2026. Nos EUA, a Fab 21 no Arizona entrará na sua segunda fase em meados de 2026, mas a produção total (10.000 wafers/mês) só é esperada em 2027 — tarde demais para aliviar a atual escassez de oferta.
De acordo com fontes do mercado, alguns clientes estão pagando até o dobro da taxa padrão (os chamados hot-run premiums) para garantir acesso prioritário. Aproximadamente 10% da produção total opera agora sob este esquema, aumentando ainda mais os lucros da TSMC. Analistas estimam que os aumentos de preço previstos de 6 a 10% em 2026 permitirão à empresa manter margens brutas acima de 60%, com resultados provavelmente excedendo as expectativas do mercado. A empresa reporta receitas mensalmente.
Ações da TSMC (intervalo D1)
As ações caíram recentemente abaixo da EMA de 50 dias, mas se recuperaram rapidamente. Para os otimistas, recuperar o nível de US$ 300 por ação reforçaria a possibilidade de uma alta para níveis recordes. Embora a receita de outubro tenha ficado ligeiramente abaixo da tendência de crescimento recente, isso provavelmente foi impulsionado por fatores da época e pontuais, e não por uma fraqueza operacional. As fábricas da empresa estão operando em plena capacidade, e os semicondutores de alta margem continuam a representar uma parcela crescente das ações totais.
Fonte: xStation5
Resumo do dia: Mercados continuam a mostrar algum otimismo apesar do Shutdown
Ações da IBM sobem com avanços na tecnologia quântica
Índices em Wall Street aguardam pelo fim do shutdown
Ações da AMD disparam 5% em pre-market 📈
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.