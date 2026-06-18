13:00 CET, Reino Unido, decisão sobre a taxa de juro: 3,75% (previsão: 3,75%, valor anterior: 3,75%). O Comité de Política Monetária (MPC) do Banco de Inglaterra votou por 7 a 2 a favor da manutenção das taxas de juro em 3,75%, com dois membros de linha dura a defenderem um aumento de 25 pontos base. Embora o IPC global tenha descido para 2,8%, o Comité alertou que a inflação deverá aumentar ainda este ano, devido à volatilidade dos mercados energéticos e aos potenciais efeitos de segunda ordem na fixação dos salários. Fonte: XTB Research Prémio de risco do Médio Oriente O Banco de Inglaterra observa que, embora os recentes planos de paz no Médio Oriente tenham reduzido os preços do petróleo e do gás, os mercados energéticos continuam altamente voláteis e a níveis superiores aos registados antes do conflito. O Comité adverte que as medidas de mitigação anteriores, como a libertação de reservas estratégicas e a redução da procura asiática, poderão apenas atenuar temporariamente as perturbações no abastecimento. Além disso, os custos elevados e sustentados da energia estão a alimentar aumentos mais generalizados dos preços das matérias-primas e a causar perturbações significativas na cadeia de abastecimento global. Os operadores financeiros moderaram as suas expectativas relativamente aos aumentos das taxas de juro em 2026 para 32 pontos base, mantendo uma tendência para um início em setembro, ao mesmo tempo que garantem que o aumento esteja totalmente refletido nos preços até novembro. Source: XTB Research A divisão dos votos a favor de uma política monetária restritiva contribuiu para que o diferencial de rendibilidade das obrigações a 2 anos entre o Reino Unido e os EUA voltasse a situar-se em território positivo, embora a mudança drástica global desse diferencial em relação aos níveis de maio ou mesmo do início de julho continue a estar na origem da fraqueza do par GBPUSD. Análise Técnica: GBPUSD (D1) O par GBPUSD encontra-se atualmente sob uma pressão de baixa significativa, marcada por uma quebra acentuada abaixo das médias móveis exponenciais (EMA 10, 30 e 100) fundamentais. Esta quebra indica uma perda de dinamismo de alta a médio prazo e uma mudança no sentimento do mercado. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) oscila ligeiramente acima do nível 30, sinalizando que o ativo se aproxima da zona de sobrevenda. Os investidores devem acompanhar este nível de perto, uma vez que um movimento sustentado abaixo de 30 poderá sugerir um esgotamento contínuo da pressão de venda. Fonte: xStation5

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