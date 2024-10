Última hora: Dados do IPC no Reino Unido saem em linha com as expectativas

O IPC do Reino Unido em agosto foi de 2,2% YoY vs 2,2% exp. e 2,2% anteriormente (0,3% MoM vs 0,3% exp. e -0,2% anteriormente)

O IPC subjacente do Reino Unido situou-se em 3,6% em termos homólogos vs 3,6% exp. e 3,3% anteriormente(0,4% MoM vs 0,1% anteriormente)

Os preços de produção do IPP do Reino Unido ficaram abaixo do esperado, com 0,2% em termos homólogos vs 0,5% exp. e 0,8% anteriormente (-0,3% MoM vs 0% exp. e 0% anteriormente)

Os preços dos factores de produção PPI no Reino Unido caíram -1,2% em termos homólogos vs -0,8% exp. e 0,4% anteriormente (-0,5% MoM vs -0,3% exp. e -0,1% anteriormente)

Fonte: xStation

Os dados do PPI, mais baixos do que o esperado, surgem um dia antes da reunião do Banco de Inglaterra. Atualmente, o mercado está a prever 25% de hipóteses de redução das taxas e dois cortes este ano.