08:00, Reino Unido, relatório mensal do PIB: PIB do Reino Unido - Estimativa em termos homólogos: 1,3% (Previsão: 1,2%, Anterior: 1,2%)

PIB do Reino Unido - Estimativa em termos mensais: 0,1% (Previsão: 0%, Anterior: -0,1%)

Produção industrial do Reino Unido, em termos mensais: valor real de 0,1% (previsão de -0,2%, valor anterior de 0,4%) A economia do Reino Unido prossegue a sua expansão constante após a recessão, registando o seu sexto mês consecutivo de crescimento em termos de média móvel de três meses. Embora a tendência geral continue a ser altamente positiva, o ritmo abrandou ligeiramente à medida que se aproximava o verão, influenciado pelas perturbações na cadeia de abastecimento global decorrentes do conflito geopolítico no Irão. Figura 1: Contribuições para o crescimento do PIB trimestral, Reino Unido, maio de 2025 a maio de 2026 Fonte: Estimativa mensal do produto interno bruto (PIB) do Gabinete Nacional de Estatística Principais indicadores de desempenho e análise por setor PIB global: Cresceu 0,7% nos três meses até maio de 2026 (uma ligeira descida em relação aos 0,8% registados em abril), mas registou um modesto aumento de 0,1% no próprio mês de maio. Serviços (o motor do crescimento): Cresceram 0,7% nos três meses até maio. O crescimento foi impulsionado pelos setores de Informação e Comunicação (mais 2,5%) e pelos serviços profissionais, especificamente a investigação e desenvolvimento científico (mais 5,1% em maio), impulsionado pelas ciências médicas. Produção e Indústria Transformadora: Registou um aumento de 0,1% ao longo dos três meses. A indústria transformadora foi o subsetor que mais se destacou (mais 1,6%), liderada pelo setor farmacêutico. No entanto, este resultado foi prejudicado por quedas acentuadas nos setores da energia e dos serviços de abastecimento de água. Construção: Cresceu 1,6% ao longo dos três meses, impulsionado por projetos comerciais privados. No entanto, registou uma contração de 0,8% em maio, prejudicado por uma queda de 5% nas reparações e manutenção de habitações privadas. GBPUSD (H1) A libra reagiu positivamente aos dados, embora não tenha conseguido romper a faixa atual entre 1,3520 e 1,3550. O par GBPUSD está a ser negociado próximo da média móvel exponencial de 10 horas (EMA10 num gráfico H1; a amarelo), abrandando após ganhos dinâmicos ao longo da sessão de ontem. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.