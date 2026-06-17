16:30 - EIA, variação nos stocks de petróleo dos EUA: Stocks de petróleo bruto: -8,26M (Previsão: -3M; Anterior: -7,23M)

Stocks de gasolina: -0,91M (Previsão: -1,4M; Anterior: +0,19M)

Inventários de destilados: +0,95 M (Previsão: -0,2 M; Anterior: -0,2 M) Os dados divulgados revelam um impulso de crescimento a curto prazo para o petróleo. O sinal principal é a combinação de uma grande queda nas importações de crude com níveis muito elevados de produção nas refinarias, o que resulta numa redução acentuada dos inventários comerciais. A margem de segurança das reservas dos EUA está a tornar-se crítica num momento em que o mercado já está a descontar os melhores cenários possíveis relativamente ao conflito entre o Irão e os EUA. A acentuada redução dos stocks resulta da combinação de uma queda acentuada nas importações de crude, que diminuíram 754 mil barris por dia, e de uma forte utilização das refinarias: o volume de processamento de crude subiu para 17,2 milhões de barris por dia e a utilização das refinarias atingiu 96,7%. Os stocks comerciais de crude dos EUA, excluindo a Reserva Estratégica de Petróleo, caíram 8,3 milhões de barris para 418,2 milhões de barris, já cerca de 6% abaixo da média de cinco anos. Os stocks de gasolina caíram 0,9 milhões de barris e também se situam cerca de 6% abaixo da média de cinco anos.



Os inventários de destilados aumentaram em 1,0 milhão de barris, mas permanecem até 13% abaixo da média de cinco anos.



Os inventários totais de crude, incluindo a SPR, diminuíram em 17,2 milhões de barris, tendo a reserva estratégica, por si só, registado uma descida de 8,9 milhões de barris. Embora a descida seja significativa, a maior parte dela não é «impulsionada pelo mercado».



A diminuição dos inventários comerciais de petróleo bruto é visível em duas regiões-chave: a Costa do Golfo (com uma redução de cerca de 4,8 milhões de barris) e o Centro-Oeste (com uma redução de cerca de 4,5 milhões de barris). A EIA parte também do princípio de que o Estreito de Ormuz permanece efetivamente encerrado a curto prazo e que o tráfego de petroleiros só regressa gradualmente a partir do terceiro trimestre de 2026, enquanto a normalização mais completa da produção e dos fluxos poderá demorar até 2027. A agência estimou ainda quedas muito significativas nos inventários globais no segundo e terceiro trimestres de 2026, bem como uma descida nos inventários da OCDE para os níveis mais baixos desde 2003. Petróleo (D1) Fonte: xStation5 O RSI dos contratos de petróleo encontra-se atualmente em território de sobrecompra extrema (cerca de 30). O preço recuperou a partir do nível de Fibonacci de 78,6% e poderá tentar voltar a situar-se acima da MME de 200. Se os vendedores passarem a uma fase de consolidação em torno destes níveis, o próximo objetivo poderá situar-se em cerca de 87 dólares.

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