O índice global de 52,7 (contra uma previsão de 52,5 e um valor anterior de 52,4) marca o terceiro mês consecutivo de expansão, mas os detalhes internos do relatório estão a arrefecer o entusiasmo do mercado. Choque inflacionário (Preços pagos: 78,3 vs. 73,0): Esta é a principal conclusão do relatório. Os custos dos fatores de produção estão a aumentar ao ritmo mais acelerado desde meados de 2022. Essa intensa pressão sobre os preços (matérias-primas, tarifas) constitui um importante «sinal de alerta» para a Reserva Federal, adiando o calendário de potenciais reduções das taxas de juro, embora o mercado esteja a precificar apenas uma probabilidade de 20-30% de subida das taxas de juro este ano.

Esta é a principal conclusão do relatório. Os custos dos fatores de produção estão a aumentar ao ritmo mais acelerado desde meados de 2022. Essa intensa pressão sobre os preços (matérias-primas, tarifas) constitui um importante «sinal de alerta» para a Reserva Federal, adiando o calendário de potenciais reduções das taxas de juro, embora o mercado esteja a precificar apenas uma probabilidade de 20-30% de subida das taxas de juro este ano. Recuperação sustentada (PMI global: 52,7): O setor industrial ultrapassou definitivamente a recessão de 2025. A resiliência da economia dos EUA proporciona ao Fed mais margem para manter a sua política monetária restritiva.

O setor industrial ultrapassou definitivamente a recessão de 2025. A resiliência da economia dos EUA proporciona ao Fed mais margem para manter a sua política monetária restritiva. Diminuição do ímpeto da procura (Novas encomendas: 53,5): Embora as encomendas continuem a crescer, o ritmo abrandou em comparação com fevereiro (55,8). Isto sugere que a onda inicial de otimismo de Ano Novo e de reposição de stocks está a começar a esmorecer. Este relatório é decididamente hawkish, especialmente quando analisado do ponto de vista da inflação. A combinação de um crescimento robusto e um aumento massivo nos custos dos fatores de produção deverá apoiar o dólar americano e as taxas de rendimento dos títulos do Tesouro, ao mesmo tempo que pesa sobre as valorizações do setor tecnológico (US100). O cenário de taxas de juro «mais altas por mais tempo» tornou-se agora ainda mais plausível. É claro que o EURUSD está a reagir à esperança de que o conflito no Médio Oriente termine em breve. A diminuição do risco é negativa para o dólar americano e o EURUSD está novamente acima de 1,16, ultrapassando a linha de tendência descendente. Fraca procura de mão-de-obra (Emprego: 48,7): Apesar do aumento da produção, o setor permanece em território de contração no que diz respeito à contratação (valor abaixo de 50). As empresas podem estar a optar pela automatização ou a reduzir os custos com mão de obra para compensar a subida vertiginosa dos preços dos materiais.

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