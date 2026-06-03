Terminamos esta quarta-feira com quedas em quase todos os principais índices. Os investidores estão a passar por uma ligeira correção, na sequência da recente recuperação espetacular. As notícias provenientes do Médio Oriente estão a desempenhar um papel significativo neste contexto. Matérias-primas Assistimos ao terceiro dia consecutivo de subida dos preços das matérias-primas energéticas. Os preços do petróleo bruto WTI subiram mais de 2% (ultrapassando os 95 dólares), e o gás natural registou ganhos semelhantes (aproximando-se dos 3,2 dólares). O aumento dos preços da energia pode ser em grande parte atribuído à renovada escalada no Médio Oriente. A pressão ascendente pode também ter sido amplificada pelo comunicado divulgado hoje pelo Departamento de Energia dos EUA, que revelou uma queda inesperadamente acentuada nos inventários de crude, de até 8 milhões de barris (o mercado tinha antecipado uma descida de apenas 3 milhões). Por outro lado, o ouro (-1%) e a prata (-2,5%) seguiram na direção oposta. Um fator-chave neste contexto foi o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações. As taxas a 10 anos subiram nos EUA (+1,1%), na Alemanha (+2%) e no Japão (+2,3%), entre outros. Geopolítica O Irão atacou um aeroporto no Kuwait e violou o espaço aéreo do Bahrein. Segundo relatos, isto surge como retaliação ao bombardeamento de um petroleiro iraniano pelas forças norte-americanas. A probabilidade de ambas as partes chegarem a um acordo para reabrir permanentemente o Estreito de Ormuz no final de junho está a diminuir. Atualmente, os mercados estão a precificar a probabilidade de tal cenário em cerca de 20%. Mercado de ações Tudo isto está a levar a uma modesta retirada dos investidores em relação ao risco. Os mercados bolsistas europeus foram particularmente afetados hoje, incluindo o DAX alemão (-1,31%), que foi arrastado para baixo pelo fraco desempenho das principais empresas. Registaram-se quedas na SAP (-4,25%), no Deutsche Bank (-3,65%), na Mercedes-Benz (-3,32%), na Adidas (-3,15%) e na Deutsche Telekom (-2,7%). No entanto, a fraqueza também foi visível hoje nos Estados Unidos. O S&P 500 caiu 0,6%, enquanto o NASDAQ Composite registou uma queda de 1%.

Um fator determinante neste contexto foi a queda de mais de 3% no preço das ações da NVIDIA. A Microsoft (-3,8%), a Amazon (-3,1%) e a Palantir (-6,1%) também registaram quedas. Por outro lado, os acionistas da Marvell têm motivos para se sentirem satisfeitos, uma vez que as ações subiram mais de 35% em comparação com a abertura de terça-feira (uma subida de 5,3% hoje). Isto deve-se, em parte, aos comentários altamente elogiosos do CEO da Nvidia, Jensen Huang. Falando no palco em Taipé ao lado do diretor executivo da Marvell, Huang apontou a empresa como a próxima a atingir uma valorização de um bilião de dólares. Gráfico 1: Mapa de calor dos vencedores e perdedores do dia no mercado norte-americano Fonte: xStation5 Dados macroeconómicos Os indicadores do PMI de Serviços do ISM relativos a maio foram divulgados hoje. Estes dados têm uma importância secundária para os mercados, pelo que, na ausência de uma surpresa significativa, a reação dos investidores continua a ser limitada. O valor de 54,5 ficou acima das expectativas, mas não foi suficiente para provocar uma volatilidade elevada. A nossa atenção é atraída para o subíndice de novas encomendas inesperadamente elevado (57,3) e para o índice de preços pagos (71,3), este último em linha com as expectativas de intensificação das pressões sobre os preços, atingindo o seu nível mais alto desde 2022. Entretanto, os dados sobre o emprego ficaram ligeiramente abaixo de 50 (47,9), embora os mercados já aguardem ansiosamente a publicação dos dados do NFP (Non-Farm Payrolls) na sexta-feira. Esta é a divulgação de dados com, de longe, o maior potencial para provocar volatilidade esta semana.

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