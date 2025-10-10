Última hora: Petróleo bruto cai com o cessar-fogo na Faixa de Gaza

Principais conclusões Os preços do petróleo bruto WTI caíram cerca de 2% na sexta-feira.

A queda deve-se ao acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que reduziu o risco geopolítico e atenuou as preocupações com interrupções no abastecimento do Médio Oriente.

Na sexta-feira, o preço do petróleo bruto WTI caiu mais de 2%, atingindo cerca de US$ 59,90 por barril, o nível mais baixo desde maio deste ano. Essa queda deveu-se principalmente à assinatura de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que reduziu os riscos geopolíticos e diminuiu o risco de interrupções no fornecimento de petróleo do Médio Oriente. O acordo inclui, entre outras coisas, a libertação de reféns pelo Hamas e a retirada das tropas israelitas de Gaza, o que acalmou o sentimento do mercado. Apesar desta diminuição das tensões, os investidores continuam cautelosos devido aos desafios fundamentais do mercado. Em primeiro lugar, a OPEP+ está a aumentar a produção, embora a um ritmo mais lento do que o esperado, o que alivia parcialmente as preocupações com um excesso de oferta, mas não as elimina totalmente. Em segundo lugar, persiste a incerteza sobre a procura, especialmente em relação à paralisação do governo dos EUA, que já dura mais de 10 dias. Esta paralisação prolongada está a afetar negativamente a condição da economia dos EUA, o que pode levar a uma redução no consumo de combustível na próxima temporada de inverno. Como resultado, o mercado WTI está a equilibrar-se entre a redução do risco geopolítico e a pressão do excesso de oferta e do enfraquecimento da procura. Se não surgirem novas tensões ou interrupções no abastecimento, pode-se esperar uma pressão descendente adicional sobre os preços do petróleo. Fonte: xStation5

