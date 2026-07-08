Principais variações nos stocks (semanais) Stocks de petróleo bruto: +3,00 milhões de barris (esperava-se uma descida de cerca de 1,1 a 1,6 milhões de barris);



(esperava-se uma descida de cerca de 1,1 a 1,6 milhões de barris); Stocks de destilados: -4,98 milhões de barris (esperava-se um aumento de +1,05 milhões de barris);



(esperava-se um aumento de +1,05 milhões de barris); Stocks de gasolina: -1,90 milhões de barris (esperava-se uma descida de -1,5 milhões de barris);



(esperava-se uma descida de -1,5 milhões de barris); Stocks de Cushing: -0,052 milhões de barris (uma ligeira descida);



(uma ligeira descida); Utilização da capacidade das refinarias: -0,8 pontos percentuais (esperava-se uma descida menor, de -0,2 pontos percentuais);



(esperava-se uma descida menor, de -0,2 pontos percentuais); Importações de petróleo: +350 mil barris por dia (bpd);



(bpd); Produção nacional de petróleo: +50 mil barris por dia (bpd); Comentário sobre o mercado O último relatório da EIA apresenta um conjunto de dados bastante contraditório, embora, em última análise, bastante equilibrado. Por um lado, há uma grande surpresa no que diz respeito aos próprios stocks de petróleo bruto, que aumentaram 3 milhões de barris, em vez da descida esperada pelo mercado. Trata-se do primeiro aumento dos stocks desde a segunda quinzena de abril. Para tal contribuíram, entre outros fatores, um aumento significativo das importações (+350 mil bpd) e uma ligeira descida no processamento de matéria-prima pelas refinarias, cuja taxa de utilização caiu mais do que o previsto (em 0,8 pontos percentuais). Fonte: Bloomberg Finance LP Por outro lado, esta mesma diminuição da atividade das refinarias, combinada com uma procura sustentada, conduziu a uma redução muito acentuada dos stocks de combustíveis acabados. A diminuição dos stocks de destilados em quase 5 milhões de barris (em contraste com um aumento esperado!) e uma redução mais acentuada do que o previsto nos stocks de gasolina estão a exercer um forte efeito de alta nos preços dos produtos petrolíferos e estão, efetivamente, a neutralizar o tom «baixista» do próprio petróleo bruto. Fonte: Bloomberg Finance LP Apesar destas evoluções interessantes nos dados relativos às reservas dos EUA, a reação dos preços desta matéria-prima (Brent a cerca de 79,50 USD) lembra-nos o contexto mais alargado. A reação aos relatórios semanais da EIA pode, atualmente, ser limitada ou de curta duração, uma vez que , em grande medida, tudo depende agora da situação geopolítica no Médio Oriente. As tensões na região, o risco de escalada do conflito e a potencial ameaça à continuidade do abastecimento estão agora a ditar a direção principal dos preços do petróleo nos mercados globais, colocando os dados fundamentais habituais dos EUA ligeiramente em segundo plano. Após a incerteza inicial, Donald Trump anunciou novamente a sua disponibilidade para atacar o Irão, o que está a impulsionar os aumentos de preço para quase 80 USD por barril. Petróleo (D1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.