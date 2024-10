Um bloqueio do Estreito de Hormuz poderia levar os preços do petróleo a ultrapassar os 100 $?

O conflito no Oriente Médio tornou-se a questão mais importante nos últimos dias, após a sua evolução ocorrida na terça-feira passada, quando o Irão, em resposta à invasão israelita do Líbano, lançou um ataque com mísseis em Tel Aviv. O momento é de tensão, aguardando a resposta de Israel. Netanyahu parece estar sob forte pressão para atacar pontos-chave na economia do Irão, e não se descarta a possibilidade de uma tomada de decisão nas próximas horas.

Neste cenário, um dos principais focos de atenção do mercado é o petróleo, que tem sido impactado pela crescente tensão na região. Nos últimos meses, o preço do barril foi afetado por desavenças entre os membros da OPEP, pela queda na procura global e pela possível vitória de Donald Trump nas próximas eleições. No entanto, a instabilidade no Oriente Médio novamente impulsionou o preço do petróleo: após o ataque iraniano na terça-feira, o preço subiu mais de 4%, uma tendência que continuou no dia seguinte, com um aumento adicional de 2%.

Por detrás destes aumentos está um medo: um possível bloqueio do Estreito de Hormuz, um dos principais centros de transporte de petróleo do mundo. Mas qual é o papel desse local e como ele pode afetar o preço do petróleo?

Os preços do petróleo Brent aumentaram mais de 6% desde o início do atual conflito entre Israel e Irão. Historicamente, o impacto de eventos como este tem sido limitado devido à falta de escalada. No entanto, a possibilidade de ações retaliatórias por parte de Israel neste fim de semana não pode ser descartada, o que poderia provocar um choque maior nos mercados financeiros. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O que é o Estreito de Hormuz?

O Estreito de Hormuz é um dos mais importantes e estratégicos passagens marítimas do mundo, sendo um dos principais centros de transporte de petróleo em escala global. Localizado entre Omã e Irão, e com apenas três quilômetros de extensão, esse estreito conecta o tráfego marítimo dos países do Golfo (Irão, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos) com o Mar Arábico e outras regiões além disso, servindo como um ponto de junção entre os produtores de petróleo do Oriente Médio e os principais mercados da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte.

O Irão é responsável por cerca de 3 milhões de barris por dia de produção e 1,7 milhão de barris por dia de exportações. A questão-chave em relação ao petróleo é se o Estreito de Hormuz, que lida com 20% do fornecimento mundial de petróleo, será bloqueado. Fonte: Bloomberg FInance LP, XTB

Por que o Estreito de Hormuz é tão importante para a produção de petróleo?

O Estreito de Hormuz é uma das principais rotas de comércio marítimo em escala global. Na verdade, estima-se que esse estreito seja responsável por cerca de 11,1% do comércio marítimo mundial. No caso do petróleo, no entanto, essa influência é ainda maior. De acordo com os dados mais recentes da AIE (Agência Internacional de Energia), estima-se que aproximadamente 30% do total do comércio mundial de petróleo passe por essa área, embora entre janeiro e outubro de 2023 esse número tenha chegado a quase 40%.

De acordo com dados da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) , cerca de 21 milhões de barris de petróleo por dia passaram pelo Estreito de Hormuz em 2022, o que equivale a 21% do consumo global de líquidos de petróleo. Entre 2022 e o primeiro semestre de 2023, o fluxo de petróleo por esse canal representou mais de um quarto do total de petróleo negociado por via marítima no mundo. E se os volumes de petróleo, petróleo bruto e condensado que passaram pelo Estreito de Hormuz entre 2020 e 2022 forem somados, o número total de barris sobe para mais de 2,4 bilhões de barris por dia, números que destacam o enorme peso que esse enclave tem no comércio global de petróleo bruto.

O Estreito de Hormuz é a principal rota de exportação de petróleo do Irão, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar. Essas exportações são, em sua maioria, direcionadas para a Ásia, especialmente para a China, Japão e Índia. No entanto, após a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia, o estreito também ganhou importância nas importações de petróleo bruto da Europa: estima-se que cerca de 5% do fluxo de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz agora seja destinado à Europa, o que equivale a aproximadamente 900.000 barris por dia. Antes do conflito russo-ucraniano, essas importações eram equivalentes a cerca de 700.000 barris por dia, o que significa que a Europa aumentou suas importações de petróleo em aproximadamente 25%.

Além do petróleo, o Estreito de Hormuz também desempenha um papel significativo no transporte de outras matérias-primas, como propano e gás natural. No caso do propano, estima-se que cerca de 31% do comércio mundial passe por essa área, enquanto, no caso do gás natural, essa cifra representa aproximadamente 20%. Assim, um bloqueio nessa região poderia ter sérias consequências não apenas para o petróleo, que já enfrentou os primeiros aumentos de preço, mas também para o comércio de outras matérias-primas.

O que aconteceria se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado?

O Irão ameaçou bloquear o Estreito de Hormuz em várias ocasiões nos últimos anos, fazendo isso em 2011, 2012 e 2016. No entanto, até o momento, o estreito não foi alvo de nenhum bloqueio significativo, exceto o de 1984, no auge da guerra Irã-Iraque.

Um possível bloqueio do Hormuz, no entanto, poderia ter consequências muito significativas para o comércio global. Especificamente, estima-se que, se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado, o preço do petróleo poderia chegar a entre aproximadamente 150 e 200 dólares.

Nesse cenário, é difícil prever como o preço do petróleo irá evoluir: tudo depende da resposta de Israel ao ataque do Irão. No momento, acreditamos que a possibilidade de uma desescalada do conflito é limitada, embora já tenhamos visto isso em abril e, há um ano, em outubro: a resposta de ambos os lados foi contida, o que reduziu os aumentos iniciais sofridos pelo petróleo bruto.

Atualmente, o preço do petróleo está em torno de $75 por barril, após os aumentos provocados pela escalada do conflito no Oriente Médio. No entanto, há uma possibilidade de que o petróleo bruto caia para $60, devido ao aumento da produção nos países da OPEP ou ao aumento de veículos elétricos na China. O Estreito de Hormuz desempenhará um papel fundamental na determinação de como o petróleo evoluirá nos próximos dias.

O risco de preços significativamente mais altos, dado os fundamentos atuais do mercado, é baixo. No entanto, um bloqueio do Estreito de Hormuz mudaria completamente a situação. Embora o mercado ainda não esteja excessivamente preocupado com esse cenário, uma surpresa no fim de semana não pode ser descartada. Atualmente, há apenas 8 contratos de interesse aberto para a opção de petróleo WTI a $100/barril para outubro. No entanto, os preços dessas opções subiram para seus níveis mais altos desde meados de agosto. Fonte: Bloomberg Finance LP