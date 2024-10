US Open: índices testam máximos históricos após fortes dados macroeconómicos dos EUA 🎯

US500 ganha 0,50%

US2000 sobe 0,75% acima dos 2.200 pontos

As taxas de rendibilidade das obrigações também aumentam

Dólar recupera ligeiramente

O sentimento otimista prevalece nos mercados bolsistas dos E.U.A. após dados mais fortes da economia americana. As vendas a retalho acabaram por ser mistas, com uma leitura significativamente mais alta e uma leitura central ligeiramente mais baixa. Entretanto, a produção industrial aumentou 0,8% em relação ao mês anterior, em comparação com as expectativas de 0,2% em relação ao mês anterior. Os dados apoiam a especulação dos investidores centrada num cenário de aterragem suave para a economia dos E.U.A..

Os mercados acionistas reagiram às publicações macro com ligeiras subidas. Também observámos uma recuperação do dólar e dos rendimentos das obrigações. No entanto, os dados mais fortes não conseguiram reduzir as expectativas do mercado relativamente à escala dos cortes nas taxas na reunião de amanhã da Fed. As expectativas continuam a oscilar entre um corte de 25 pontos base e 50 pontos base.

As empresas de pequena capitalização são as que mais estão a ganhar hoje. O índice US2000 ganha 0,75%, ultrapassando o nível de 2.200 pontos. Os aumentos são apoiados pelas expectativas de cortes nas taxas de juro, e espera-se que uma política monetária mais flexível melhore a situação das pequenas empresas nos EUA. O US500 está a ser negociado ligeiramente acima do máximo histórico de todos os tempos, cerca de 5.670 pontos.

Fonte: xStation 5

As empresas de pequena capitalização são as que estão a ganhar mais hoje. No entanto, vemos que as grandes empresas tecnológicas como a Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta e Amazon também estão a ter um desempenho igualmente bom.

Fonte: xStation 5

Notícias da Empresa

A Intel (INTC.US) ganha 2,0% depois de anunciar planos para reestruturar o seu negócio de fundição numa subsidiária autónoma, potencialmente atraindo investimento externo. Este movimento estratégico tem como objetivo reforçar a posição da Intel no competitivo mercado da fundição. Além disso, a Intel assegurou um contrato significativo para fabricar um chip de inteligência artificial personalizado para a divisão de computação em nuvem da Amazon, reforçando a sua relação com um importante ator tecnológico.

As acções da AppLovin (APP.US) ganham 3% após uma atualização da UBS para uma classificação de Compra, citando uma maior visibilidade do crescimento das receitas.

As acçõesda Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) aumentam 3%, depois de o Bank of America as ter melhorado de neutras para uma classificação de compra. A atualização reflete as reduções de custos antecipadas sob a nova CFO Marie Myers, sinergias significativas da aquisição da Juniper Networks e potencial recuperação de margem em computação de alto desempenho e IA. O BofA aumentou seu preço-alvo para US $ 24.

A Dada Nexus (DADA.US) subiu quase 16% depois de a JD.com ter confirmado que adquiriu a totalidade da participação da Walmart na empresa.



A Microsoft (MSFT.US) ganha quase 1,80% depois de aumentar o seu dividendo trimestral em 10% e aprovar um novo programa de recompra de acções até 60 mil milhões de dólares.