O mercado bolsista norte-americano abriu hoje em ligeira baixa. O S&P 500 registou uma queda de 0,2%, enquanto o NASDAQ Composite caiu 0,1%. As subidas poderão ser limitadas por um ressurgimento dos receios inflacionistas – o valor da inflação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) divulgado hoje ficou bem acima das expectativas. A Nvidia começa o dia com um ganho significativo (1,6%), uma vez que o seu CEO, Jensen Huang, voou com Donald Trump para visitar Xi Jinping. O Presidente dos EUA encontra-se agora em Pequim e irá reunir-se com o Secretário-Geral do Partido Comunista da China às 3h15, hora do Reino Unido. Este é, de longe, o evento mais aguardado da semana. A atenção centrar-se-á tanto nas notícias relativas ao futuro das relações comerciais entre os dois países como em quaisquer atualizações sobre o conflito entre os EUA e o Irão. Embora, a curto prazo, o encerramento do Estreito de Ormuz não represente um grande problema para Xi, dado o elevado nível de reservas estratégicas, a longo prazo poderá revelar-se problemático, uma vez que mais de 55% das importações de petróleo da China provêm do Médio Oriente. Entretanto, os representantes do banco de investimento Morgan Stanley mostraram-se otimistas quanto às perspetivas gerais do mercado, elevando as suas previsões de preços para o índice S&P para o final de 2026. Dados macroeconómicos O Bureau of Labor Statistics publicou dados sobre a inflação dos preços no produtor, que surpreenderam o mercado ao revelarem-se significativamente superiores à previsão consensual. O índice geral subiu 6% em termos homólogos – o aumento mais acentuado desde dezembro de 2022 e bem acima das expectativas (4,9%). Talvez ainda mais significativo seja o facto de estarmos a assistir a aumentos substanciais no índice de base e no chamado índice «super-base», que exclui não só os preços da energia e dos alimentos, mas também os serviços relacionados com o comércio. Os maiores aumentos verificam-se, sem surpresa, no setor da aviação – as tarifas aéreas dispararam 3% em relação a março e 15% em termos homólogos. Às 15h30, foram também publicados os dados sobre os stocks de petróleo e gasolina, relevantes no contexto da atual situação do mercado. A descida revelou-se mais acentuada do que o esperado (-4,3 milhões de barris). US100 (D1) xStation, 13.05.2026 A tendência de alta tem mantido os seus ganhos em torno da marca dos 29 200 pontos, acima do nível de Fibonacci de 161,8%, calculado com base na correção de janeiro a março. O impulso da MME continua fortemente otimista, mas o ímpeto dos compradores parece estar a enfraquecer. A possibilidade de uma correção é sustentada principalmente pelo indicador RSI (14), que há já várias semanas que sinaliza níveis de sobrecompra. Notícias das empresas de Wall Street Ford (F.US) : Um dos gigantes da indústria automóvel dos EUA divulgou os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2026, surpreendendo os investidores com um aumento muito significativo da rentabilidade. O lucro por ação (EPS) da empresa subiu para 0,66 dólares, em comparação com as expectativas de menos de 0,20 dólares. A administração da empresa também elevou a sua previsão de EBIT para 8,5–10,5 mil milhões de dólares até ao final do ano. As ações da empresa subiram mais de 5%.

Alibaba (BABA.US) : A empresa chinesa de comércio eletrónico, que está cada vez mais envolvida também na IA, publicou os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2026. Apesar do crescimento decepcionante das receitas e da rentabilidade, que estão sob pressão devido aos investimentos em IA, o sentimento positivo e as esperanças em torno do encontro entre Xi e Trump estão a apoiar o preço das ações, que subiu mais de 6%.

: A empresa chinesa de comércio eletrónico, que está cada vez mais envolvida também na IA, publicou os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2026. Apesar do crescimento decepcionante das receitas e da rentabilidade, que estão sob pressão devido aos investimentos em IA, o sentimento positivo e as esperanças em torno do encontro entre Xi e Trump estão a apoiar o preço das ações, que subiu mais de 6%. Quantum Computing (QUBT.US) : Uma das empresas líderes no setor da computação quântica publicou os seus resultados. Apesar do sentimento positivo antes da divulgação e do forte crescimento das receitas (em parte devido à aquisição da Lumiar Semiconductors), os investidores estão a manifestar preocupações quanto à capacidade da empresa para reduzir custos e melhorar o seu EPS negativo. O preço das ações caiu mais de 6%.

: Uma das empresas líderes no setor da computação quântica publicou os seus resultados. Apesar do sentimento positivo antes da divulgação e do forte crescimento das receitas (em parte devido à aquisição da Lumiar Semiconductors), os investidores estão a manifestar preocupações quanto à capacidade da empresa para reduzir custos e melhorar o seu EPS negativo. O preço das ações caiu mais de 6%. Arteris (AIP.US): Um fornecedor líder de soluções NoC (Network-on-Chip) registou uma subida superior a 7% na sequência da divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre de 2026. A receita aumentou quase 40% em relação ao ano anterior, permitindo à empresa elevar a sua previsão de receita para 2026 para um intervalo de 91 a 95 milhões de dólares. Atualmente, cerca de dois terços das novas encomendas estão associadas a chips de inteligência artificial.

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