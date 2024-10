US Open: Wall Street estende impulso de alta 🗽Adobe cai 10% em orientação dececionante📉

O mercado acionista dos E.U.A. abre ligeiramente em alta. Os investidores estão a prever uma probabilidade de 40% de um corte de 50 pontos percentuais na taxa de juro da Reserva Federal na próxima semana

A queda de mais de 10% no preço das ações da Adobe (ADBE.US) não consegue estragar o clima no Nadsaq 100. Previsões desiludidas

não consegue estragar o clima no Nadsaq 100. Previsões desiludidas O sentimento dos consumidores dos EUA, de acordo com o UoM, está acima das expetativas; os preços das importações e exportações dos EUA estão abaixo das expetativas

O mercado bolsista dos EUA, na abertura, prolonga a dinâmica ascendente de ontem. O índice S&P 500 ganha mais de 0,4%, e o Nasdaq 100 ganha mais de 0,2%. O Russell 2000 lidera mais uma vez, registando um salto de quase 2%; as empresas mais pequenas do índice são ajudadas pela perspetiva de flexibilização da política da Fed. O sentimento dos consumidores dos EUA (dados preliminares de agosto) superou ligeiramente as previsões em todas as categorias, desde as expectativas à avaliação da situação atual. As expetativas de inflação (anual) caíram de 2,8% para 2,7%, mas as expetativas de longo prazo subiram para 3,1% contra 3% anteriormente.

Fonte: xStation5



US500 (intervalo D1)

O US500 está a ser negociado em alta de quase 0,6% hoje, mas o índice pode enfrentar um sério teste de procura perto dos 5660 pontos. As descidas foram defendidas em agosto ao nível da EMA200 (linha vermelha) e recentemente a procura reagiu para testar a EMA 100 (linha preta), desenhando uma formação potencialmente em alta de mínimos cada vez mais elevados.

Fonte: xStation5



Adobe desilude Wall Street

O gigante americano de produtos de software Adobe Systems (ADBE.US) está a perder mais de 10% hoje. Os investidores não gostaram da orientação comercial bastante fraca da empresa, embora os resultados trimestrais (bem como as próprias expetativas) tenham sido melhores do que as previsões. De acordo com as previsões da empresa, o crescimento das vendas trimestrais no quarto trimestre deverá ser o mais fraco de toda a história da empresa até à data, embora o CEO Narayen tenha defendido um trimestre atual recorde.

A Adobe apresentou ganhos de 4,65 dólares por ação, em comparação com as previsões de 4,53 dólares, e 5,4 mil milhões de dólares em receitas, enquanto Wall Street esperava 5,37 mil milhões de dólares. A Adobe prevê receitas de 5,50 a 5,55 mil milhões de dólares e ganhos por ação entre 4,63 e 4,68 dólares.

Estas previsões são ligeiramente inferiores às projeções de Wall Street de 5,6 mil milhões de dólares em receitas e 4,67 dólares em ganhos por ação. A previsão de novas assinaturas de mídia digital para novembro é de US$ 550 milhões, o que é estável em relação a agosto. Wall Street tinha previsto 565 milhões de dólares.

As receitas no segmento dos media aumentaram 11% em relação ao ano anterior, atingindo os 4 mil milhões de dólares. As assinaturas aumentaram 550 milhões de dólares, superando a previsão da empresa; a própria Adobe esperava uma queda para 460 milhões de dólares contra 490 milhões de dólares em maio.

A empresa delineou as melhorias esperadas para a sua IA generativa, Firelfly AI, e o CFO da empresa sublinhou que o ritmo de mudança nesta categoria está num nível recorde ao longo da história da empresa. Os analistas continuam a acreditar que a Adobe, com a sua enorme quota de orçamentos empresariais, poderá tornar-se um beneficiário a longo prazo da IA generativa.

Adobe (ADBE.US, intervalo D1)

As ações caíram abaixo da média móvel exponencial de 200 sessões hoje no intervalo diário, colocando um ponto de interrogação sobre a tendência contínua de longo prazo da empresa. Anteriormente, a ação formou uma formação de pico duplo perto de 570 dólares por ação. O próximo apoio significativo é apenas em torno de US $ 500 por ação, onde vemos a retração Fibonacci 38,2 da onda ascendente de 2022.

Fonte: xStation5

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Macro dos EUA

Preliminar do Sentimento dos Consumidores da Universidade de Michigan: 69 (Previsão 68,5, Anterior 67,9)

Previsão das expectativas da Universidade de Michigan: 73 (previsão 72,2, anterior 72,1)

Preliminar da Condição da Universidade de Michigan: 62,9 (Previsão 61,6, Anterior 61,3)

Preliminar da inflação a 1 ano da Universidade de Michigan: 2,7% (previsão 2,8%, anterior 2,8%)

Preliminar da inflação a 5 anos da Universidade do Michigan: 3,1% (previsão de 3%, anterior 3,0%)

Em geral, os dados preliminares da UoM de hoje apontam para consumidores americanos ainda fortes, enquanto as expectativas de inflação caíram abaixo das estimativas - é uma mistura bastante alta para as acções dos EUA. As expetativas de inflação a longo prazo subiram inesperadamente acima dos 3%, o que pode ser um sinal de que a Reserva Federal pode ter um problema em atingir de forma sustentável o objetivo de inflação de 2% a longo prazo. No entanto, a escala de surpresa nesta medida é muito baixa e não indica qualquer problema sério para a Reserva Federal. O fator mais importante são os resultados mais fortes do que o esperado em todas as medidas de sentimentos; tanto as condições actuais como as expetativas.

Preços de Importação dos EUA MoM (agosto): -0,3% (Previsão -0,2%, Anterior 0,1%)

Preços de Exportação dos EUA MoM (agosto): -0,7% (Previsão -0,2%, Anterior 0,7%)

Os preços de importação foram 0,8% mais altos em relação ao ano anterior, no entanto, a leitura de agosto de 2023 foi bastante fraca em -3% em relação ao ano anterior