US100 em queda, apesar dos ganhos da Nvidia📉

O risco de paralisação do governo dos EUA está a impedir ganhos em Wall Street🏛️ O sentimento dos investidores em relação às ações dos EUA está misto hoje, apesar de uma recuperação recorde da Nvidia (NVDA.US), que se tornou a primeira empresa na história a ultrapassar US$ 4,5 biliões em capitalização de mercado, com um aumento de mais de 2%. O setor tecnológico dos EUA está a apresentar um desempenho sólido; as ações da CoreWeave (CRWV.US) subiram mais de 12% após relatos de que a empresa fornecerá poder de computação para a Meta Platforms (META.US). Por outro lado, as ações da Intel caíram quase 3%, provavelmente devido à realização de lucros após ganhos recentes. Entretanto, o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, alertou que os Estados Unidos estão atualmente a caminho de uma paralisação do governo. Na plataforma de previsão Kalshi, os participantes estão agora a prever uma probabilidade de 80% de uma paralisação após a meia-noite de 1 de outubro. Os ganhos iniciais desencadeados pelos dados JOLTS, pela confiança do consumidor do Conference Board e pelo índice regional do Fed de Chicago desapareceram em grande parte. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Preocupações de curto prazo com a paralisação do governo, incertezas em torno do calendário de divulgação de dados macroeconómicos (entre outros, a leitura ainda incerta do NFP nesta sexta-feira), potenciais problemas no mercado de trabalho e a duração de qualquer possível paralisação estão a pesar sobre Wall Street. O índice US100 está a ter dificuldades para manter os ganhos, sendo negociado atualmente em torno de 24.780 pontos, uma queda de 0,13%. Ao mesmo tempo, os futuros do USDIDX também caíram quase 0,1%. O ouro está a beneficiar desta incerteza, prestes a encerrar setembro com um ganho de quase 10%. Fonte: xStation5 Nos últimos dias, as ações da Nvidia testaram a média móvel exponencial de 50 sessões (EMA50) perto de US$ 175, recuperaram-se e agora estão a ser negociadas em máximos históricos acima de US$ 186 por ação. Fonte: xStation5

