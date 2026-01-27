US100 ganha 0.8%📈

As ações das maiores empresas de tecnologia dos EUA estão a apoiar os ganhos nos futuros do Nasdaq 100 (US100) antes dos principais eventos de risco de amanhã: a decisão do Fed (18h GMT, com a conferência de imprensa de Powell às 18h30 GMT) e os resultados após o fechamento do mercado da Meta Platforms (META.US) e da Microsoft (MSFT.US). Ambas as empresas divulgarão os resultados do quarto trimestre de 2025 após o encerramento dos mercados dos EUA e provavelmente moldarão as expectativas para o que é efetivamente o «pico» da atual temporada de resultados nos EUA. O sentimento mais amplo do mercado acionista dos EUA também está a ser ajudado pela forte desvalorização do dólar hoje. As grandes empresas de tecnologia estão claramente a superar o desempenho do mercado em geral. A Nvidia, a Apple, a Amazon e a Microsoft estão com alta de quase 2%, enquanto os semicondutores trazem um impulso adicional. As ações da Taiwan Semiconductor e da ASML estão subindo ainda mais do que as principais empresas de tecnologia dos EUA, dando ao índice um impulso significativo.

A força das ações de chips de grande capitalização está mais do que compensando a fraqueza visível no setor de software, onde a Oracle caiu quase 4%. O desempenho superior das líderes de grande capitalização também pode refletir um certo reequilíbrio das carteiras, depois que as empresas do “Mag 7” estiveram entre as mais fracas dos principais índices dos EUA durante meses.

Analisando a temporada de resultados das empresas do S&P 500 até agora (dados da FactSet a 23 de janeiro, com 13% do S&P 500 reportado), 75% superaram as expectativas de lucro líquido e cerca de 70% superaram as estimativas de receita. O crescimento atual do EPS ano a ano para o S&P 500 está perto de 8%, mas após os relatórios das grandes empresas de tecnologia, esse número provavelmente aumentará significativamente, potencialmente para cerca de 15% ano a ano.

Este trimestre marca o décimo trimestre consecutivo de crescimento do EPS em relação ao ano anterior para o índice. O S&P 500 está atualmente avaliado em cerca de 22 vezes os lucros, aproximadamente 10% acima da sua média de 5 anos e perto de 15% acima da sua média de 10 anos, perto de 19. US100 (timeframe H1)

Fonte: xStation5 O sentimento no mercado acionista em geral está misto hoje, mas as grandes empresas tecnológicas sustentam o impulso do Nasdaq 100. Fonte: xStation5

