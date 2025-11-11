Os futuros do índice Nasdaq 100 (US100) caíram cerca de 0,5%, aproximadamente 30 minutos antes do início da sessão de negociação nos EUA. O sentimento dos investidores enfraqueceu ligeiramente, apesar do progresso na reabertura do governo dos EUA. O principal fator por trás da queda parece ser uma reação negativa do mercado ao relatório de lucros da CoreWeave (CRWV.US) — a empresa é uma das principais fornecedoras de infraestrutura de GPU para centros de dados utilizados por grandes gigantes da tecnologia, incluindo a Nvidia. A CoreWeave , que já foi uma importante mineradora de Ethereum, transformou completamente o seu modelo de negócios para capitalizar o boom da inteligência artificial. A empresa agora aluga processadores gráficos e coopera com grandes players, como a Meta Platforms e a OpenAI .

, que já foi uma importante mineradora de Ethereum, para capitalizar o boom da inteligência artificial. A empresa agora e coopera com grandes players, como a e a . A última publicação do índice NFIB dos EUA ficou ligeiramente abaixo das expectativas. O sentimento entre as pequenas empresas americanas — que representam quase metade da força de trabalho dos EUA — enfraqueceu em outubro. O Índice de Otimismo Empresarial NFIB dos EUA ficou em 98,20 pontos, em comparação com a previsão de 98,3 e a leitura anterior de 98,80. No entanto, a magnitude da surpresa negativa permanece relativamente pequena. Nas próximas semanas, os dados macroeconómicos atrasados dos EUA serão acompanhados de perto. Se os resultados forem particularmente fracos, os investidores poderão reagir exageradamente aos receios de recessão. Por outro lado, o panorama geral da época de resultados nos EUA continua sólido, e a Reserva Federal ainda poderá optar por uma redução das taxas de juro em dezembro. Se o processo de reabertura do governo dos EUA for finalizado nos próximos dias, uma nova recuperação em Wall Street continua a ser possível. CoreWeave sob pressão – ações caem 8% As ações da CoreWeave estão a cair no pré-mercado após a empresa ter reduzido a sua previsão de receita anual devido a atrasos no lançamento de um importante centro de dados, apesar da forte procura pelos seus serviços de IA. A empresa enfrenta dificuldades com o aumento dos custos de infraestrutura, preços mais elevados das GPUs e crescente concorrência pelo poder de computação, fatores que estão a afetar a rentabilidade. De acordo com a empresa, os problemas decorreram da cooperação com um dos seus principais parceiros de centros de dados; no entanto, o cliente concordou em prorrogar o contrato, mantendo o seu valor total inalterado.

Os analistas do Barclays observaram que os resultados revelaram riscos operacionais no setor de infraestrutura de IA, lembrando aos investidores que a construção de centros de dados em grande escala é um desafio de engenharia altamente complexo.

Desde a sua oferta pública inicial em março de 2025, as ações da CoreWeave subiram mais de 150%, mas no terceiro trimestre, a sua margem operacional caiu de 21% para 16%. A receita atingiu $1,36 mil milhões, acima das expectativas dos analistas de $1,29 mil milhões, embora a menor rentabilidade possa se tornar um problema quando a demanda por IA começar a esfriar. Outros fatores de risco incluem o curto ciclo de vida dos chips GPU, a ciclicidade do setor e o potencial de baixas contábeis nos ativos GPU. Apesar das ações serem negociadas cerca de 30% abaixo de suas máximas, a capitalização de mercado da CoreWeave ainda está em torno de $52 mil milhões. O relatório decepcionante diminuiu o otimismo em todo o setor de infraestrutura de IA, com os investidores demonstrando menos convicção na sustentabilidade de seu rápido crescimento. Fonte: xStation5 Nasdaq 100 (US100) - Análise Técnica H1: O índice recuou após atingir a área de 25.700 pontos. O contrato está agora oscilando em torno da EMA50, que serve como um importante nível de suporte intradiário. A zona de 25.700 pontos continua sendo um forte nível de resistência do ponto de vista da ação do preço. D1: O índice tem defendido o suporte de curto prazo próximo a 25.200 pontos (EMA50, linha laranja). O indicador RSI permanece neutro, em torno de 53 pontos. Fonte: xStation5

