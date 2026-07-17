Principais conclusões O US100 registou uma queda de 1,5% num contexto de escalada da tensão no Médio Oriente e de correção das ações em alta;



As ações da Netflix desceram 9% após os resultados financeiros terem desiludido os investidores;



O setor dos semicondutores está a apresentar um desempenho significativamente inferior ao do mercado em geral;

Os índices norte-americanos entraram na segunda quinzena de julho numa dinâmica mais fraca. Esta mudança tem sido particularmente visível no Nasdaq, onde as empresas tecnológicas com maior ponderação se encontram também entre as que registam as maiores quedas. Nas últimas semanas, o sentimento dos investidores tem-se afastado gradualmente das empresas que beneficiam diretamente dos investimentos em infraestruturas de IA, especialmente dos fornecedores de hardware, tais como fabricantes de semicondutores e produtores de memória, incluindo a Micron, a SanDisk, a Samsung e a SK Hynix. Os mercados questionam cada vez mais se as empresas de hiperescala terão construído infraestruturas de IA em excesso, o que está a provocar uma forte correção no segmento mais especulativo do setor da IA. As ações das hiperescaladoras têm-se mantido melhor do que as dos fabricantes de hardware, mas a rotação setorial em curso não tem sido suficientemente forte para compensar a onda de vendas nos semicondutores. Consequentemente, o risco de concentração começa a materializar-se, enquanto os novos ganhos nos preços do petróleo e a escalada do conflito entre os EUA e o Irão estão a acrescentar uma dimensão macroeconómica mais ampla à fraqueza do mercado;



Ontem, os Estados Unidos reiteraram que o bloqueio do Estreito de Ormuz está novamente em pleno vigor, enquanto prosseguem as trocas militares entre Teerão e Washington. Os preços do petróleo recuperaram cerca de 20% em relação aos seus mínimos recentes e, embora os dados do IPC e do IPP dos EUA relativos a junho tenham sido mais favoráveis do que Wall Street esperava, estes pouco contribuem para aliviar as preocupações de que as pressões inflacionistas possam ressurgir nos próximos meses;



A época de resultados nos EUA continua a apresentar-se, em geral, sólida, apesar de algumas desilusões isoladas, como o último relatório da Netflix. Ao mesmo tempo, crescem as preocupações de que os fabricantes de semicondutores possam estar a entrar numa nova recessão cíclica. Quanto mais os investidores começarem a precificar essa possibilidade, mais agressiva poderá tornar-se a rotação de capital afastando-se das ações relacionadas com a IA. A Meta Platforms anunciou recentemente que planeia lançar um novo negócio focado na venda do excesso de capacidade computacional de IA. Na sequência do anúncio, os investidores começaram a reavaliar se as hiperescaladoras, como a Amazon, a Meta, a Microsoft, a Alphabet e a Oracle, poderão ter investido em excesso em infraestruturas de IA e se tal poderá, eventualmente, conduzir a planos de despesas de capital mais reduzidos nos próximos trimestres. O cabaz «High Beta Momentum» da Goldman Sachs está atualmente a caminho de registar uma queda de cerca de 23 % este mês, o que representaria o seu pior desempenho mensal em 17 anos. A cesta inclui ações como a Nvidia, a Super Micro Computer, a Palantir, a D-Wave Quantum e a Navitas Semiconductor, muitas das quais também têm figurado entre as apostas favoritas dos investidores de retalho no setor da IA. Vale a pena salientar, no entanto, que a queda atual ainda poderá revelar-se uma correção temporária no âmbito de um mercado em alta a longo prazo, uma vez que os fundamentos subjacentes das principais empresas tecnológicas continuam sólidos. US100 (D1) O gráfico diário mostra que o intervalo entre os 28 200 e os 30 700 pontos se transformou numa forte zona de distribuição, impedindo efetivamente que o índice atingisse novos máximos históricos. Desde então, o US100 caiu de forma decisiva abaixo da sua MME de 50 dias (linha laranja), sugerindo que a tendência de curto prazo mudou para uma tendência de baixa. Fonte: xStation5 No gráfico horário, o US100 está a aproximar-se do limite inferior do seu canal de preços descendente. A zona entre os 28 000 e os 28 200 pontos poderá constituir um importante suporte técnico. No entanto, o RSI horário situa-se atualmente em apenas 14,5, o que indica que o índice já se encontra em situação de sobrevenda acentuada. US100 (H1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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