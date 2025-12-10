📈US100 reage ao corte sobre as taxas de juro

A Reserva Federal efectuou um corte de 25 pontos base na taxa para 3,75%, em linha com as expectativas de Wall Street. No entanto, são as projecções actualizadas da inflação PCE que dominam a atenção do mercado hoje e os mercados estão a reagir com um otimismo cauteloso. A votação por 9-3 destaca a crescente divergência no seio da Fed. A descida da inflação de longo prazo medida pelo índice de preços no consumidor é um sinal positivo para as acções em crescimento, reduzindo o risco de uma pressão ascendente sustentada sobre os rendimentos. No entanto, a divergência de opiniões em relação a 2026 é uma forte indicação de que: A incerteza política irá aumentar,

As reacções do mercado a cada dado sobre a inflação e o mercado de trabalho tornar-se-ão ainda mais acentuadas. Os riscos crescentes para o emprego são susceptíveis de influenciar as decisões políticas nos próximos anos. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) subiram quase 100 pontos após a decisão da Fed. Agora, Wall Street está a concentrar-se no discurso do presidente da Fed, Powell, agendado para as 19:30 GMT. A volatilidade pode persistir e a reação final à decisão de hoje do Fed permanece desconhecida. No entanto, podemos ver alguns sinais claramente dovish, com uma potencial mudança de política importante em 2026. Fonte: xStation5 Projecções de PCE mais baixas = Os mercados de acções gostam disso O fator importante para os mercados de acções: Inflação do PCE para o final de 2026: 2,4% (anteriormente 2,6%)

(anteriormente 2,6%) PCE subjacente para 2026: 2,5% (anteriormente 2,6%)

(anteriormente 2,6%) Trata-se de uma mudança simbólica mas significativa - a Fed mostra uma maior confiança no processo de desinflação.

Consequentemente, os futuros do Nasdaq 100 (US100) subiram imediatamente, com os nomes do sector do crescimento e da tecnologia a beneficiarem de uma perspetiva de inflação a longo prazo mais suave. Projecções para as taxas Para 2026: A Fed mantém uma mediana de apenas 25 pb de cortes ,

, 7 responsáveis não prevêem cortes ,

prevêem , 4 responsáveis prevêem pelo menos três cortes ,

prevêem , Outros 4 responsáveis prevêem duas reduções .

prevêem . Isto representa a maior dispersão de previsões desde a pandemia.

O mercado recebe uma mensagem clara: a era de uma Fed unificada e previsível chegou ao fim. Projecções a mais longo prazo: Taxa diretora em 3,4% em 2026

3,1% em 2027

3,1% no final de 2028 Mercado de trabalho: sinais de enfraquecimento Projeção mediana do desemprego para 2025: 4.5%

Para 2026: 4,4%

A Fed reconhece explicitamente os riscos crescentes para o emprego.

“O desemprego aumentou” - tomaram nota os responsáveis políticos, o que é uma observação bastante dovish.

As crescentes preocupações com o mercado de trabalho aumentam a vontade da Reserva Federal de conceder mais facilidades, se necessário. Economia: prevê-se um crescimento moderado Projeção do PIB para 2025: 1.7%

Projeção do PIB para 2026: 2,3%

A Fed espera uma expansão económica estável, mas pouco espetacular.

“Ritmo moderado” continua a ser a frase que define as perspectivas. Balanço da Fed A Fed anunciou um aumento notável das compras do Tesouro a curto prazo: 40 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro nos próximos 30 dias

em títulos do Tesouro nos próximos 30 dias Aumento das compras para os próximos meses

Remoção dos limites operacionais dos acordos de recompra overnight

“É provável que o ritmo das compras de reservas seja significativamente reduzido” - mas numa fase posterior

Isto assemelha-se a uma forma de flexibilização quantitativa suave (quasi-QE), mesmo que a Fed evite a terminologia.

Tanto os mercados acionistas como os obrigacionistas interpretam isto como um sinal de apoio à liquidez.Fonte: xStation5

