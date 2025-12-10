O clima em Wall Street está bastante calmo antes da abertura do mercado de ações dos EUA, aguardando a decisão do Fed, que será divulgada às 19h GMT (juntamente com as projeções económicas); o presidente do Fed, Powell, falará às 20h GMT. Os futuros do S&P 500 (US500) registam um ganho de apenas 0,1%, enquanto o US100 apresenta uma ligeira queda. As ações da Nvidia estão a subir ligeiramente, impulsionadas pelas notícias sobre possíveis grandes encomendas da ByteDance e da Alibaba, após o presidente dos EUA, Trump, ter aprovado a exportação do chip AI H200 para a China. Fonte: xStation5 Notícias da empresa A Braze, operadora de uma plataforma de interação com clientes, subiu mais de 15% nas negociações pré-mercado , após divulgar resultados do terceiro trimestre acima do esperado. O fornecedor de software de envolvimento do cliente registou 191 milhões de dólares em receitas , superando a estimativa consensual de 184 milhões de dólares acompanhada pela LSEG. Os lucros ajustados ficaram em 0,06 dólares por ação , correspondendo às expectativas, mas o claro impulso nas receitas impulsionou a recuperação. As ações da

A GE Vernova subiu 8% depois de anunciar que a receita de 2025 estava a tender para o limite superior da sua previsão. A empresa também duplicou o seu dividendo trimestral de 25 cêntimos por ação para 50 cêntimos por ação. Fonte:xStation5 Fonte: xStation5 Antevisão da Fed Espera-se que a Fed anuncie um corte de 25 pontos base nas taxas, a sua terceira medida consecutiva; Espera-se uma mensagem dovish, mas um dot plot com tendência hawkish que poderá limitar a recuperação inicial. As sugestões do balanço (compra de títulos do Tesouro) são discretamente favoráveis à liquidez e aos ativos de risco. O verdadeiro impulsionador do mercado não será o corte em si, mas o tom dovish de Powell e o quão dividido o comité parece estar. Os dados fracos do Beige Book e dos salários ADP dão a Powell margem para justificar a flexibilização. Na conferência de imprensa, espera-se que ele: Enfatize o abrandamento das condições de trabalho

Aponte para uma pressão inflacionária limitada

Reconheça que alguns membros ainda se opõem a novos cortes Esta combinação — mensagem dovish, mas reconhecendo os hawks — é fundamental para o sentimento de risco. Um FOMC dividido: dissidências visíveis e «silenciosas» Uma dissidência aberta esperada (Schmid, de Kansas City, a favor de não haver corte).

Até cinco decisores políticos podem sinalizar discretamente que não desejam cortes através do gráfico de pontos. Esta dinâmica de «minoria hawkish contra coligação dovish de Powell» moldará a interpretação do mercado sobre o caminho a seguir. Gráfico de pontos atualizado: não tão dovish quanto os mercados desejam? É provável que a Fed mantenha: 75 bps de cortes em 2025

Apenas um corte de 25 bps em 2026

Outro corte de 25 pontos base em 2027 Os mercados atualmente preveem muito mais flexibilização. Qualquer diferença entre os pontos do Fed e os preços de mercado é um gatilho de volatilidade, particularmente para: Taxas dos EUA (2 anos, 5 anos)

Câmbios com USD

Ações sensíveis (tecnologia, growth) 5. Perspectivas de inflação melhoram e mercado de trabalho enfraquece: um contributo dovish O PCE para 2025 provavelmente será revisto em baixa para 2,9% (de 3,1%). Menor inflação + expectativas de aumento do desemprego = um caminho de flexibilização mais defensável. As projeções de desemprego para 2026 sobem ligeiramente, e a declaração irá destacar: Taxa de desemprego acima da tendência

AClaro abrandamento nos indicadores do mercado de trabalho Esta mudança para a gestão do risco de emprego reforça a narrativa dovish. Política de balanço: discreta, mas importante A partir de janeiro de 2026, o Fed provavelmente irá: Iniciar compras de títulos do Tesouro (~US$ 10-15 mil milhões/mês)

(~US$ 10-15 mil milhões/mês) Buscar manter as reservas “amplas”, já que elas estão quase “escassas” Essa é essencialmente uma lenta mudança em relação ao QT, favorável para: Condições de liquidez

Mercados monetários

Ativos de risco de forma mais ampla Este é um fator otimista oculto para as ações e o crédito. Declaração do FOMC: alterações mínimas (mas com uma linha de inflação mais suave) As principais alterações prováveis na formulação são: A inflação «continua um pouco elevada» , abandonando a formulação anterior «subiu»

, abandonando a formulação anterior «subiu» Reconhecimento de um abrandamento do mercado de trabalho

Ênfase contínua no aumento dos riscos de queda para o emprego — a principal justificação para a flexibilização Os mercados devem interpretar isto como uma postura cada vez mais dovish. A construção do consenso por Powell será importante para a reação do mercado Embora Powell possa estar em minoria entre aqueles que desejam um novo corte no próximo ano, os dados mais fracos que chegam reforçam a sua posição. Se Powell conseguir projetar unidade, apesar dos setores hawkish dentro da Fed, os mercados interpretarão: Taxas mais baixas por mais tempo ainda estão em discussão

Se a divisão parecer muito acentuada: Os rendimentos de curto prazo podem disparar, o USD pode recuperar

O corte de 25 pontos-base está no preço — o tom impulsiona a reação. O crescimento mais forte projetado e a queda da inflação ainda podem apoiar o sentimento em Wall Street. Fonte: Bloomberg Finance L.P

