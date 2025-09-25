US100 recua 0,7% 📉

Fortes dados sobre os EUA fazem cair os índices americanos antes da abertura de Wall Street 🗽 Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a cair mais de 0,7%, depois de fortes dados americanos terem reduzido as hipóteses de um ciclo agressivo de flexibilização monetária da Fed este ano. O PIB aumentou 3,8% no segundo trimestre, bem acima da previsão de 3,3% e uma melhoria acentuada em relação aos anteriores -0,5%. As encomendas de bens duradouros em agosto também registaram um forte aumento de quase 3% MoM, esmagando as expectativas de um declínio de -0,3% e muito melhor do que a leitura de -2,7% do mês anterior. A despesas de consumo aumentaram 2,5% no segundo trimestre, em comparação com as previsões de 1,6% e apenas 0,5% anteriormente. Além disso, os pedidos de subsídio de desemprego - que tinham suscitado preocupações há duas semanas com uma leitura de 263K - caíram para 218K, bem abaixo das expectativas de 233K e dos 232K anteriores. O dólar americano fortaleceu-se em resposta aos dados hawkish.

Por outro lado, a posição de Scott Bessent e Donald Trump sobre as taxas de juro é praticamente “clara”: os apoiantes de uma abordagem dovish têm quase a certeza de assumir o controlo da Fed no próximo ano, reduzindo as taxas. A questão que se coloca é se a Reserva Federal poderá “exagerar” se voltar a orientar-se para o risco de inflação e decidir efetuar uma série de cortes nas taxas no próximo outono.

Parece que a incerteza quanto às consequências de manter as taxas elevadas durante demasiado tempo - por receio de uma nova inflação - foi o que levou os investidores a retirarem capital das acções, fazendo descer os índices bolsistas. Isto apesar de os fortes dados dos EUA deverem, em teoria, ser positivos para Wall Street, uma vez que reduzem a probabilidade de uma recessão ou crise económica nesta fase do ciclo. Schmid, da Fed, disse hoje que o mercado de trabalho dos EUA está “equilibrado”, enquanto a inflação continua demasiado elevada - um comentário bastante hawkish. Entretanto, Goolsbee sugeriu que as taxas poderiam cair mais acentuadamente se os dados dos E.U.A. se tornassem “estagflacionários”. No entanto, com um crescimento do PIB de quase 3% em relação ao ano anterior, fortes pedidos de subsídio de desemprego e encomendas robustas de bens duradouros, a estagflação dificilmente é o termo certo para o quadro atual. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Antes da abertura de Wall Street, o US100 estava a cair mais de 0,7%, enquanto o US2000 caiu ainda mais acentuadamente, recuando quase -1,5%. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.