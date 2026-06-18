Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a registar uma subida de quase 2,7%, sendo negociados a poucas polegadas abaixo do máximo histórico recentemente atingido, em cerca de 30 790, à medida que o acordo de paz entre os EUA e o Irão reduz o prémio geopolítico e redireciona os fluxos de capital de volta para ações de maior risco. Fonte: xStation5 Apetite pelo risco em alta, setor tecnológico em alta O setor tecnológico impulsionou, por si só, a sessão em alta do Nasdaq 100, registando uma subida de 2,34% e assumindo a maior parte da contribuição positiva do índice. Esta recuperação impulsionada pelo setor do hardware foi sustentada por gigantes dos semicondutores como a Broadcom (+4,14%) e a Nvidia (+1,94%), que neutralizaram facilmente uma ligeira descida da Microsoft (-0,89%). Os setores das Comunicações (+0,69%) e do Consumo Discrecional (+0,55%) prestaram um apoio secundário constante através da Amazon (+1,97%), superando facilmente a fraqueza pontual nos setores da Energia (-2,30%) e dos Cuidados de Saúde (-0,78%). Desempenho das ações do Nasdaq 100 hoje. Fonte: XTB Research As 5 empresas com maiores ganhos (alta no setor dos semicondutores e do armazenamento) A tabela de classificação foi inteiramente dominada por fabricantes de chips e de memórias, impulsionados por um intenso dinamismo de compra em todo o setor do hardware tecnológico: Marvell Technology: +11,44% - Liderou todo o índice com ganhos de dois dígitos, dando continuidade à sua enorme subida desde o início do ano.



Liderou todo o índice com ganhos de dois dígitos, dando continuidade à sua enorme subida desde o início do ano. Sandisk: +10,41% - Seguiu-se de perto, elevando o seu retorno astronómico desde o início do ano para mais de 812%.



Seguiu-se de perto, elevando o seu retorno astronómico desde o início do ano para mais de 812%. Intel: +8,30% - Registou uma forte recuperação num único dia, ultrapassando uma resistência técnica chave.



Registou uma forte recuperação num único dia, ultrapassando uma resistência técnica chave. Western Digital: +8,22% - Refletiu o enorme pico de procura observado em empresas do setor do armazenamento, como a Sandisk.



- Refletiu o enorme pico de procura observado em empresas do setor do armazenamento, como a Sandisk. KLA Corporation: +7,77% - Registou uma forte recuperação, apesar das tendências fortemente negativas a médio prazo (1 mês e desde o início do ano). Outras empresas de hardware com ganhos notáveis incluíram a Micron Technology (+7,62%), a Monolithic Power Systems (+6,31%) e a ARM Holdings (+5,86%). Os 5 maiores perdedores (peso do setor de software e serviços) Enquanto o setor de hardware registou uma forte subida, as empresas de consultoria de TI, de software empresarial e algumas empresas específicas do setor da saúde enfrentaram uma pressão de venda notável: Cognizant Technology Solutions: -9,17% - A empresa com o pior desempenho do dia, por uma larga margem, aprofundando as suas perdas desde o início do ano para -46,8%.



- A empresa com o pior desempenho do dia, por uma larga margem, aprofundando as suas perdas desde o início do ano para -46,8%. Strategy: -4,55% - Enfrentou uma dinâmica de queda contínua, fazendo com que o seu retorno anual descesse para além dos -70%.



Enfrentou uma dinâmica de queda contínua, fazendo com que o seu retorno anual descesse para além dos -70%. Palantir Technologies: -3,38% - Regressou a território negativo no contexto da rotação do setor tecnológico, sendo negociada com um rácio P/E elevado de 141,1.



Regressou a território negativo no contexto da rotação do setor tecnológico, sendo negociada com um rácio P/E elevado de 141,1. AppLovin: -3,21% - Recuou para território negativo no mês, com uma queda de cerca de 31% no acumulado do ano.



Recuou para território negativo no mês, com uma queda de cerca de 31% no acumulado do ano. Datadog: -3,12% - Registou uma desaceleração, apesar de manter um desempenho altamente positivo no último ano (+75,6%). Resumo dos títulos com melhor e pior desempenho de hoje. Fonte: XTB Research Redução da tensão no conflito entre os EUA e o Irão e alívio da pressão após a decisão da Reserva Federal As tensões geopolíticas abrandaram drasticamente depois de o Presidente Trump e o seu homólogo iraniano terem acelerado inesperadamente o seu calendário, ao assinarem na quarta-feira um memorando de acordo de paz provisório. Com entrada em vigor na quinta-feira, o acordo abre caminho para a reabertura do crucial Estreito de Ormuz à navegação comercial e para o levantamento das sanções sobre o petróleo bruto iraniano, embora questões complexas como o programa nuclear de Teerão permaneçam em segundo plano durante um período de negociação de 60 dias. Esta súbita viragem para a diplomacia esvaziou rapidamente o prémio de guerra do petróleo, levando o petróleo Brent a cair até 3%, para 78 dólares por barril, e desencadeou uma enorme recuperação de alívio em Wall Street, à medida que o capital saía das posições de cobertura no setor energético e regressava às ações. Além disso, a recente decisão do FOMC eliminou a incerteza relativamente a uma postura mais restritiva por parte dos decisores políticos, embora a primeira conferência de imprensa de Warsh se tenha revelado bastante lacónica. Índice do Dólar (W1) Fonte: xStation5 O Índice do Dólar (USDIDX) registou uma subida de 1% esta semana, atingindo o seu nível mais elevado desde maio de 2025, apoiado pelo resultado «hawkish» da primeira reunião do FOMC presidida por Warsh. Por outro lado, as obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos reagiram sem volatilidade excessiva (contrato TNOTE, a amarelo, invertido).

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