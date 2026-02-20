O US500 está a tentar estabilizar após recentes quedas, tornando este um bom momento para fazer um balanço da temporada de resultados do quarto trimestre de 2025. As empresas americanas estão a acelerar novamente, não apenas em lucros, mas também em crescimento de receita. Do ponto de vista dos fundamentos, o impulso da receita é pelo menos tão importante quanto os lucros, porque reflete diretamente a procura subjacente, em vez dos efeitos de custo ou margem. A taxa de crescimento combinada das receitas do S&P 500 para o quarto trimestre está atualmente em 9% em relação ao ano anterior, a mais forte em três anos. Se isso se mantiver até o final da temporada de divulgação de resultados, será o maior crescimento das receitas do índice desde o terceiro trimestre de 2022 (11,0%). É importante ressaltar que as expectativas de crescimento das receitas foram revistas para cima ao longo da temporada. 9% a/a: crescimento atual da receita combinada do S&P 500 para o quarto trimestre

7,8%: estimativa em 31 de dezembro de 2025

6,5%: estimativa em 30 de setembro de 2025 10 dos 11 setores estão a reportar crescimento da receita a/a Três setores estão a apresentar crescimento de receita de dois dígitos: Tecnologia da Informação, Serviços de Comunicação e Saúde

A maior contribuição advém de quatro setores Tecnologia da informação: O crescimento da receita aumentou de 17,9% para 20,6%. Principais surpresas positivas: Apple: $143,76 mil milhões contra $138,39 mil milhões esperados

Super Micro Computer: $12,68 mil milhões contra $10,42 mil milhões esperados

Microsoft: $81,27 mil milhões contra $80,31 mil milhões esperados Saúde: O crescimento da receita aumentou de 9,0% para 10,3%. Outros destaques dos mercados: Cigna: $72,50 mil milhões contra $70,31 mil milhões esperados

CVS Health: $105,69 mil milhões contra $103,70 mil milhões esperados

Eli Lilly: $19,29 mil milhões contra $17,94 mil milhões esperados

Centene: $49,73 mil milhões contra $48,39 mil milhões esperados Serviços de comunicação: O crescimento da receita aumentou de 10,2% para 12,2% Relatórios importantes: Alphabet: $113,83 mil milhões contra $111,32 mil milhões esperados

Meta: $59,89 mil milhões contra $58,46 mil milhões esperados Setor industrial: O crescimento da receita aumentou de 5,8% para 7,8%. Surpresas positivas: Boeing: $23,95 mil milhões contra $22,60 mil milhões esperados

RTX: $24,24 mil milhões contra $22,69 mil milhões esperados

Caterpillar: $19,13 mil milhões contra $17,85 mil milhões esperados Outras surpresas positivas notáveis: Apollo Global Management: $9,86 mil milhões contra $4,77 mil milhões esperados

Phillips 66: $36,33 mil milhões contra $33,86 mil milhões esperados

Amazon: $213,39 mil milhões contra $211,44 mil milhões esperados

Ford: $45,90 mil milhões contra $43,60 mil milhões esperados O que se segue: as previsões já são mais moderadas Os analistas esperam que o crescimento das receitas abrande até 2026: 1.º trimestre de 2026: 8,7% em termos homólogos

2.º trimestre de 2026: 7,9%

3.º trimestre de 2026: 7,3%

4.º trimestre de 2026: 7,4% Análise técnica US500 (D1) Os dados da FactSet relativos à época de divulgação de resultados parecem sólidos, mas isso não se traduziu numa aceleração dos futuros do S&P 500. Essa divergência é um pouco preocupante, pois pode sugerir que as avaliações anteciparam os resultados e que as ações estão a ser cotadas na perfeição, deixando menos espaço para uma subida. Por outro lado, tanto os resultados como a dinâmica das receitas continuam a proporcionar um apoio tangível aos níveis de avaliação relativamente elevados do mercado norte-americano. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.